हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशMP में साइबर ठगी का अब तक का सबसे बड़ा खुलासा, 17 राज्यों से जुड़े तार, करीब 638 करोड़ का चूना

MP में साइबर ठगी का अब तक का सबसे बड़ा खुलासा, 17 राज्यों से जुड़े तार, करीब 638 करोड़ का चूना

MP Cyber Fraud: मध्य प्रदेश में साइबर ठगों ने 638 करोड़ रुपये का घोटाला किया. इसके तार 17 राज्यों से जुड़े हैं. पुलिस ने 2.93 लाख खाते फ्रीज किए हैं.

By : अंबुज पांडेय | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 10 Feb 2026 05:21 PM (IST)
Preferred Sources

मध्य प्रदेश में साइबर ठगी का अब तक का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला मामला सामने आया है. राज्य साइबर सेल की जांच में खुलासा हुआ है कि ठगों ने प्रदेश भर में करीब 638 करोड़ रुपये का चूना लगाया है. इस महाघोटाले के तार देश के 17 राज्यों से जुड़े हैं. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ठगी में इस्तेमाल किए गए 2 लाख 93 हजार बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है. जांच में इंदौर, भोपाल और ग्वालियर इस नेटवर्क के मुख्य गढ़ बनकर उभरे हैं, जिसमें सर्वाधिक खाते इंदौर में फ्रीज किए गए हैं.

मजदूरी करने वाले को बनाया निशाना

इस बड़े नेटवर्क की सक्रियता का अंदाजा भोपाल की एक घटना से लगाया जा सकता है, जहां छोला इलाके में रहने वाले 45 वर्षीय मजदूर राजकुमार को साइबर ठगों ने अपना शिकार बनाया. ठगों ने राजकुमार को 'डिजिटल अरेस्ट' कर 3 दिन तक मानसिक रूप से बंधक बनाए रखा और उनसे 1.5 लाख रुपये ठग लिए.

NIA अफसर बनकर दी एनकाउंटर की धमकी 

घटनाक्रम के मुताबिक, राजकुमार के पास एक अनजान नंबर से कॉल आया. कॉल करने वाले ने खुद को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) का अधिकारी बताया और कहा कि उनके खाते से आतंकियों को फंडिंग (Terror Funding) की गई है. डरे हुए मजदूर को वीडियो कॉल पर लिया गया, जहां ठगों ने पुलिस लिखी एक स्कॉर्पियो गाड़ी दिखाई. जब राजकुमार ने फोन काटने की कोशिश की, तो उसे एनकाउंटर करने की धमकी दी गई.

3 दिन तक डिजिटल निगरानी 

ठगों ने राजकुमार से कहा कि अगर वह निर्दोष है, तो जांच में सहयोग करे और उसे डिजिटल निगरानी में रहना होगा. शुक्रवार से रविवार सुबह तक उसे वीडियो कॉल और कॉल के जरिए लगातार निगरानी में रखा गया. खुद को बचाने के लिए गरीब मजदूर ने अपनी जमा पूंजी, करीब डेढ़ लाख रुपये, ठगों के बताए खातों में ट्रांसफर कर दी.

पुलिस की कार्रवाई और अपील 

ठगी का अहसास होने पर पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद साइबर सेल ने संबंधित खातों को होल्ड करवा दिया है. अधिकारियों ने जनता से अपील की है कि किसी भी अनजान वीडियो कॉल या धमकी से न डरें और न ही पैसा ट्रांसफर करें. संदिग्ध गतिविधि दिखने पर तुरंत 1930 हेल्पलाइन पर कॉल करें.

About the author अंबुज पांडेय

अंबुज पांडेय, 2012 से सक्रिय  पत्रकारिता में हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरस्पॉडेंट, भोपाल मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं. न्यूज़ पॉइंट, NNIS न्यूज़ एजेंसी, APN न्यूज़, ANI, और PTI में बतौर राजनैतिक संवाददाता काम किया . पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के साथ-साथ, जन सरोकारों से जुड़ी खबरें, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें और विषम परिस्थिति में प्राकृतिक आपदाएं कवर करने का अनुभव है.
Read
Published at : 10 Feb 2026 05:20 PM (IST)
Tags :
MP News Cyber Fraud
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

