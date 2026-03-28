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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशएमपी के मंदसौर में जमीन के लिए चाचा का कुल्हाड़ी से रेता गला, 2 भतीजे गिरफ्तार

एमपी के मंदसौर में जमीन के लिए चाचा का कुल्हाड़ी से रेता गला, 2 भतीजे गिरफ्तार

Mandsaur News In Hindi: मंदसौर में, दो भतीजों ने 7 आरी पुश्तैनी जमीन के लिए अपने चाचा की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी. पुलिस ने 24 घंटे में गुत्थी सुलझाकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 28 Mar 2026 09:17 PM (IST)
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मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. सीतामऊ थाना क्षेत्र के साखतली गांव में महज 7 आरी पुश्तैनी जमीन के लालच में दो सगे भतीजों ने अपने ही काका (चाचा) की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या कर दी.

पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए महज 24 घंटे के भीतर इस अंधे कत्ल (Blind Murder) की गुत्थी सुलझा ली है और दोनों आरोपी भतीजों को गिरफ्तार कर लिया है.

खेत पर जाते समय रास्ते में घात लगाकर किया हमला

जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान बुजुर्ग शंकरलाल पाटीदार के रूप में हुई है. 26 मार्च की रात शंकरलाल अपनी साइकिल से खेत पर सोने के लिए जा रहे थे. इसी दौरान बिलात्री कच्चे रास्ते पर पहले से घात लगाए बैठे उनके भतीजों ने उन पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया. आरोपियों ने इतनी बेरहमी से वार किया कि बुजुर्ग का सिर और गला कट गया. अगली सुबह जब सड़क पर खून से लथपथ लाश मिली, तो पूरे गांव में सनसनी फैल गई.

जमीन का कोर्ट में चल रहा था विवाद

घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी विनोद कुमार मीणा के निर्देश पर एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया. एएसपी हेमलता कुरील और एसडीओपी दिनेश प्रजापति के नेतृत्व में जब जांच शुरू हुई, तो पुलिस का शक परिवार पर ही गया. जांच में सामने आया कि मृतक शंकरलाल का अपने भतीजों— बालेश्वर और नानालाल के साथ 7 आरी पुश्तैनी जमीन को लेकर कोर्ट में केस चल रहा था. जब पुलिस ने दोनों भतीजों को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की, तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया.

जीजा के साथ मिलकर रची थी खौफनाक साजिश

आरोपियों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने अपने जीजा 'अर्जुन' के साथ मिलकर इस हत्याकांड की पूरी साजिश रची और वारदात को अंजाम दिया. पुलिस ने मुख्य आरोपी बालेश्वर और नानालाल को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है. उनकी निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल खून से सनी कुल्हाड़ी और मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली गई है.

इस मामले में गरोठ-मंदसौर की एडिशनल एसपी (ASP) हेमलता कुरील ने बताया, "साखतली हत्याकांड में 24 घंटे के भीतर कार्रवाई करते हुए मृतक के सगे भतीजों को गिरफ्तार किया गया है. प्रारंभिक जांच में जमीन विवाद की रंजिश सामने आई है. फरार तीसरे आरोपी (जीजा) की सरगर्मी से तलाश जारी है."

Input By : मनीष पुरोहित
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Published at : 28 Mar 2026 09:17 PM (IST)
Tags :
MP News Mandsaur NEWS
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