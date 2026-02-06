मंदसौर: BJP समर्थित पार्षद की पत्नी की चाकू मारकर हत्या, सौतेले बेटे पर आरोप, पुलिस जांच में जुटी
Mandsaur News : घटना उस वक्त हुई जब रुबीना मदारपुरा से अभिनंदन कालोनी जा रही थी. मोटरसाईकिल सवार हमलावरों ने घटना को अंजाम दिया. रुबीना भी पहले से शादीशुदा थी और उसकी यह चौथी शादी थी.
मध्य प्रदेश के मंदसौर जनपद के मदारपुरा क्षेत्र में गुरूवार शाम उस समय सनसनी फैल गयी, जब बीजेपी समर्थित पार्षद शादी मेव की तीसरी पत्नी रुबीना की चाकू मारकर हत्या कर दी. आरोप रुबीना के सौतेले बेटे पर लगा है, जिसने दोस्तों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. जबकि पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेने की बात भी कही है. घटना के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं.
घटना उस वक़त हुई जब रुबीना मदारपुरा से अभिनंदन कालोनी जा रही थी. मोटरसाईकिल सवार हमलावरों ने घटना को अंजाम दिया. रुबीना भी पहले से शादीशुदा थी और उसकी यह चौथी शादी थी.
क्या है पूरा मामला ?
जानकारी के मुताबिक बीजेपी समर्थित पार्षद शाहिद मेव की तीसरी शादी रुबीना से हुई थी, जबकि रुबीना भी पहले से शादीशुदा थी और उसकी यह चौथी शादी थी. शादी से परिवार के लोग खुश नहीं थे और विवाद हो चुका था. मदारपुरा से रुबीना अभिनंदन कालोनी जा रही थी तभी मोटरसाइकल सवारों ने उसपर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. जब तक उसे अस्पताल लेकर गए उसकी मौत हो गयी.
पुलिस ने शुरू की जांच
एएसपी टी.एस बधेल ने बताया कि घटना की सूचना अपर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है. कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी. शुरूआती पूछताछ में पारिवारिक विवाद में हत्या की वजह बताई जा रही है. आसपास के सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं.
इस घटना से शहर में दहशत फैल गयी है, साथ ही कानून-व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं. लोगों के मुताबिक दिनदहाड़े ह्त्या हो रही है, लोगों में कानून और पुलिस का बिलकुल खौफ नहीं है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL