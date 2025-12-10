हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
मंदसौर: 12वीं के छात्र के ड्रग तस्करी मामले में सुनवाई, SP बोले- 'नियम के मुताबिक जांच नहीं'

मंदसौर: 12वीं के छात्र के ड्रग तस्करी मामले में सुनवाई, SP बोले- 'नियम के मुताबिक जांच नहीं'

Mandsaur News: इस मामले में शुक्रवार (5 दिसंबर) को सोहनलाल नामक व्यक्ति की ओर से याचिका दायर की गई थी. इस मामले में मंदसौर एसपी विनोद मीणा के बयानों के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.

By : अंबुज पांडेय | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 10 Dec 2025 05:57 PM (IST)
Preferred Sources

मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ के एक बारहवीं के टॉपर छात्र को चलती बस से पकड़कर ड्रग तस्करी के फर्जी मामले में आरोपी बनाए जाने की सुनवाई बुधवार (10 दिसंबर) को इंदौर हाईकोर्ट में हुई. इस मामले में शुक्रवार (5 दिसंबर) को सोहनलाल नामक व्यक्ति की ओर से याचिका दायर की गई थी. 

याचिका में आरोप लगाया गया था कि पुलिस ने छात्र को बस से अवैध तरीके से उतारकर किडनैप किया और शाम को 2.7 किलो अफीम बरामद दिखाकर उस पर झूठा केस दर्ज किया. इस मामले में मंदसौर एसपी विनोद मीणा के बयानों के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.

एसपी को कोर्ट ने दिए थे पेश होने के आदेश

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मंदसौर जिले के एसपी विनोद मीणा को उपस्थित होने के आदेश दिए थे. जहां एसपी मरना बुधवार (10 दिसंबर) को कोर्ट के सामने पेश हुए. इस दौरान उन्होंने स्वीकार किया कि मल्हारगढ़ पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई अवैधानिक थी. जांच प्रक्रिया नियमानुसार नहीं की गई थी. 

कोर्ट ने उठाया ये सवाल

कोर्ट ने यह भी प्रश्न उठाया कि पुलिस ने पहले दावा किया था कि बस में चढ़ने वाले व्यक्तियों को वे नहीं जानते, जबकि एसपी मोदी मीणा ने स्वीकार किया कि वे सभी पुलिसकर्मी ही थे और कार्रवाई का नेतृत्व मल्हारगढ़ के हेड कॉन्स्टेबल कर रहे थे.

एसपी विनोद मीणा ने कोर्ट को क्या बताया?

एसपी मीणा ने अदालत को अवगत कराया कि संबंधित छह पुलिसकर्मियों को निलंबित कर विभागीय जांच शुरू कर दी गई है. उन्होंने जांच सूची भी कोर्ट में प्रस्तुत की. पूरे मामले में कोर्ट ने पीड़ित पक्ष के बयानों और एसपी मीणा के बयानों को दर्ज करने के बाद उच्च न्यायालय ने आदेश सुरक्षित रख लिया है और अगली सुनवाई की तारीख घोषित नहीं की है.

बता दें कि मध्य प्रदेश के मंदसौर में कुछ पुलिसकर्मियों ने एक 12वीं के छात्र को बस उतार लिया था. जिसके बाद उसे थाने ले जाया गया. वहां पर टॉपर छात्र को फर्जी ड्रग तस्कर मामले में आरोपी बना दिया था.

About the author अंबुज पांडेय

अंबुज पांडेय, 2012 से सक्रिय  पत्रकारिता में हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरस्पॉडेंट, भोपाल मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं. न्यूज़ पॉइंट, NNIS न्यूज़ एजेंसी, APN न्यूज़, ANI, और PTI में बतौर राजनैतिक संवाददाता काम किया . पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के साथ-साथ, जन सरोकारों से जुड़ी खबरें, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें और विषम परिस्थिति में प्राकृतिक आपदाएं कवर करने का अनुभव है.
Published at : 10 Dec 2025 05:56 PM (IST)
Mandsaur NEWS MADHYA PRADESH NEWS
