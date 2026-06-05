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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशनकली सोना, फर्जी लोन और बैंक नोटिस: विदिशा में गोल्ड लोन घोटाले के मामले से हड़कंप, जांच शुरू

नकली सोना, फर्जी लोन और बैंक नोटिस: विदिशा में गोल्ड लोन घोटाले के मामले से हड़कंप, जांच शुरू

Gold Loan Scam in Vidisha: मध्य प्रदेश के विदिशा में सामने आये फर्जी गोल्ड लोन के मामले से हड़कंप मच गया है. विदिशा में सामने आये गोल्ड लोन के घोटाले ने कई परिवारों की चिंताओं को बढ़ा दिया है.

By : महिमा पांडेय | Updated at : 05 Jun 2026 12:57 PM (IST)
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मध्य प्रदेश के विदिशा में सामने आये फर्जी गोल्ड लोन के मामले से हड़कंप मच गया है. विदिशा में सामने आये गोल्ड लोन के घोटाले ने कई परिवारों की चिंताओं को बढ़ा दिया है. पीड़ितों को आरोप है कि उनके नाम पर नकली गोल्ड रखा गया है और लोन लिए गए हैं. अब बैंक ने उन्हें नोटिस भेजकर लोन की रकम जमा करने के लिए कहा तब जाकर इस घोटाले की पोल खुली है. 

पीड़ितों ने विदिशा के पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया है और पूरे मामले की जांच की मांग की है. इस मामले के खिलाफ विदिशा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. विदिशा के लिस अधीक्षक (SP) रोहित काशवानी ने इस मामले पर जानकारी दी है. 

पुलिस ने मामले पर क्या कहा?

उन्होंने कहा, "हमें कई शिकायतें मिली थीं कि लोगों को बैंक द्वारा नोटिस भेजा गया है और कहा है कि लोन के बदले गिरवी रखा गया सोना नकली है. इसलिए, बैंक उनसे अपना नकली सोना वापस लेने और लिए गए लोन की पूरी रकम चुकाने के लिए कह रहा है."

उन्होंने आगे बताया कि हमने इस मामले की जांच शुरू कर दी है. हमने बैंक से कुछ जानकारी मांगी है. बैंक अभी अपनी आंतरिक जांच कर रहा है.  अभी तक हमें बैंक से मांगी गई जानकारी नहीं मिली है; इस बीच, हम आवेदकों और इस मामले से जुड़े दूसरे लोगों से पूछताछ कर रहे हैं. 

पीड़ितों का क्या कहना है?

वहीं, कुछ शिकायतकर्ताओं का कहना है कि कुछ लोगों ने उन्हें बैंक से गोल्ड लोन दिलाया, लेकिन लोन की राशि उन तक नहीं पहुंची. पीड़ितों को इस बारे में तब पता चला जब बैंक ने उन्हें नोटिस भेजकर लोन की बकाया राशि जमा करने के लिए कहा और दावा किया कि बैंक में जमा किया गया सोना नकली है. जब इस मामले के पीड़ित बैंक पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनके नाम पर लाखों का गोल्ड लोन चल रहा है, जबकि राशि उनतक पहुंची ही नहीं. 

इस मामले पर एक पीड़ित ने कहा, "बैंक मैनेजर कह रहा है गोल्ड उठाओ क्योंकि उसमें गड़बड़ी है. मैंने कहा कि जब आपने चेक क्यों नहीं किया, उस समय जब चेक किया गया तो आपने तब ये बात क्यों नहीं उठाई. बैंक वाले इस मामले में मिले हुए हैं. उन्होंने गोल्ड का वजन किया था और चेक किया था. अब सवाल क्यों उठा रहा. "

शिकायतकर्ताओं के मुताबिक गोल्ड लोन की रकम उनके खातों में जमा होने की बजाए पहले से तैयार चेक द्वारा निकाल लिए गए. मामला तब और बढ़ गया जब ये सामने आया कि लोन के लिए जो सोना जमा किया गया था वो नकली है. वहीं, कई पीड़तों के नाम पर गोल्ड लोन लिया गया है और उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं थी. अब शिकायतकर्ताओं ने इस मामले में पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई है. इस केस से बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका सवालों के घेरे में है. 

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
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Published at : 05 Jun 2026 12:57 PM (IST)
Tags :
Vidisha News MADHYA PRADESH NEWS
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