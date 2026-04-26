धीरेंद्र शास्त्री के 4 बच्चे वाले बयान के बीच मैहर कलेक्टर बोलीं- 'छोटा परिवार ही बेहतर...'

एक ओर जहां मशहूर कथा वाचक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के 'चार बच्चे पैदा करो' वाले बयान को लेकर देशभर में चर्चा जारी है. वहीं, दूसरी ओर मध्य प्रदेश के मैहर जिले की कलेक्टर विदिशा मुखर्जी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में वे छोटे परिवार का संदेश देती नजर आ रही हैं.

दरअसल, कलेक्टर विदिशा मुखर्जी ने शनिवार को मैहर के सिविल अस्पताल का औचक निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान जब वे मेटरनिटी वार्ड पहुंचीं, तो एक महिला द्वारा पांच बच्चों को जन्म देने की जानकारी सामने आई. यह सुनते ही कलेक्टर ने मौके पर ही महिला को समझाइश दी. कलेक्टर ने महिला से कहा कि इतने अधिक बच्चों का पालन-पोषण और उनकी बेहतर शिक्षा सुनिश्चित करना आसान नहीं होता. उन्होंने जोर देकर कहा कि छोटा परिवार ही बेहतर भविष्य की नींव होता है.

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कलेक्टर ने स्वास्थ्य कर्मियों को दिए निर्देश

इस दौरान कलेक्टर ने अस्पताल में मौजूद स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर भी नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि परिवार नियोजन को लेकर जागरूकता फैलाने में कहीं न कहीं कमी रह गई है. कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों और स्टाफ को निर्देश दिए कि वे लोगों को छोटे परिवार के फायदे, मातृ स्वास्थ्य और बच्चों की बेहतर परवरिश के बारे में जागरूक करें.

परिवार नियोजन के प्रति लोगों को करें जागरूक

उन्होंने यह भी कहा कि आशा कार्यकर्ता और स्वास्थ्य कर्मचारी गांव-गांव जाकर परिवार नियोजन के प्रति लोगों को जागरूक करें. आपको बता दें कि कलेक्टर का बयान उस वक्त पर आया है, जब धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के बयान 'चार बच्चे पैदा करो, दो परिवार के लिए और दो स्वयं सेवक संघ के लिए' पर बहस छिड़ी हुई है.

मैहर कलेक्टर का यह संदेश एक अलग दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां प्रशासन सीमित परिवार, बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा पर जोर दे रहा है. कुल मिलाकर, यह मामला अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. एक तरफ जनसंख्या को लेकर दिए जा रहे अलग-अलग बयान हैं, तो दूसरी तरफ प्रशासन का फोकस जमीनी हकीकत और आमजन के जीवन स्तर को बेहतर बनाने पर है.

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