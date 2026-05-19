मैहर में तीन तलाक देकर पत्नी को घर से निकाला, एक साल से फरार 72 वर्षीय पति गिरफ्तार

मध्य प्रदेश के मैहर जिले में महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा से जुड़ा एक संवेदनशील मामला सामने आया है. जिले के ताला थाना क्षेत्र में 'तीन तलाक' (Triple Talaq) देकर पत्नी को घर से निकालने वाले 72 वर्षीय आरोपी पति को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है.

आरोपी पिछले करीब एक साल से फरार चल रहा था. पुलिस की इस कार्रवाई से लंबे समय से न्याय के लिए भटक रही पीड़िता को बड़ी राहत मिली है.

विवाद के बाद बोला तीन तलाक और घर से निकाला

प्राप्त जानकारी के अनुसार, ताला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बदरखा की रहने वाली महिला तहरून निशा ने न्याय की गुहार लगाते हुए पुलिस की शरण ली थी. पीड़िता ने 18 अप्रैल 2026 को ताला थाने पहुंचकर अपने पति फतेह मोहम्मद खान के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराई थी.

महिला ने पुलिस को बताया कि एक घरेलू विवाद के दौरान उसके पति ने उसे एक साथ तीन बार 'तलाक' बोलकर वैवाहिक संबंध खत्म कर लिए और उसे घर से बेदखल कर दिया. इस अचानक हुई घटना से पीड़िता मानसिक रूप से बेहद परेशान रहने लगी और न्याय पाने के लिए लगातार प्रशासन के चक्कर काट रही थी.

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मुस्लिम महिला अधिनियम के तहत FIR और पुलिस एक्शन

पीड़िता की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए ताला थाना पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया. पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ 'मुस्लिम महिला (विवाह अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम 2019' की धारा 4 के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया. भारत में इस सख्त कानून के तहत एक साथ तीन तलाक देना (तलाक-ए-बिद्दत) एक दंडनीय अपराध है.

प्रकरण दर्ज होने के बाद से ही आरोपी पति गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था और फरार चल रहा था.

एसडीओपी के नेतृत्व में टीम का गठन और गिरफ्तारी

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अमरपाटन की एसडीओपी (SDOP) ख्याति मिश्रा के कुशल नेतृत्व में आरोपी को पकड़ने के लिए विशेष निर्देश दिए गए. ताला थाना प्रभारी निरीक्षक महेन्द्र मिश्रा की टीम ने आरोपी की तलाश तेज कर दी.

लगातार दबिश और मुखबिरों की सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने 18 मई को 72 वर्षीय आरोपी फतेह मोहम्मद खान को धर दबोचा. गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.

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