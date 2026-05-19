हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशMaihar News: मैहर में तीन तलाक देकर पत्नी को घर से निकाला, एक साल से फरार 72 वर्षीय पति गिरफ्तार

Maihar News: मैहर में तीन तलाक देकर पत्नी को घर से निकाला, एक साल से फरार 72 वर्षीय पति गिरफ्तार

Maihar News In Hindi: MP के मैहर में तीन तलाक का संवेदनशील मामला सामने आया है. ताला थाना क्षेत्र में अपनी पत्नी को तीन तलाक देकर घर से निकालने वाले 72 वर्षीय पति को एक साल बाद गिरफ्तार कर लिया गया है.

By : नजीम सौदागर, मैहर | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 19 May 2026 11:19 PM (IST)
Preferred Sources

मध्य प्रदेश के मैहर जिले में महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा से जुड़ा एक संवेदनशील मामला सामने आया है. जिले के ताला थाना क्षेत्र में 'तीन तलाक' (Triple Talaq) देकर पत्नी को घर से निकालने वाले 72 वर्षीय आरोपी पति को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है.

आरोपी पिछले करीब एक साल से फरार चल रहा था. पुलिस की इस कार्रवाई से लंबे समय से न्याय के लिए भटक रही पीड़िता को बड़ी राहत मिली है.

विवाद के बाद बोला तीन तलाक और घर से निकाला

प्राप्त जानकारी के अनुसार, ताला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बदरखा की रहने वाली महिला तहरून निशा ने न्याय की गुहार लगाते हुए पुलिस की शरण ली थी. पीड़िता ने 18 अप्रैल 2026 को ताला थाने पहुंचकर अपने पति फतेह मोहम्मद खान के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराई थी.

महिला ने पुलिस को बताया कि एक घरेलू विवाद के दौरान उसके पति ने उसे एक साथ तीन बार 'तलाक' बोलकर वैवाहिक संबंध खत्म कर लिए और उसे घर से बेदखल कर दिया. इस अचानक हुई घटना से पीड़िता मानसिक रूप से बेहद परेशान रहने लगी और न्याय पाने के लिए लगातार प्रशासन के चक्कर काट रही थी.

ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में अखिलेश यादव का बयान- कार्रवाई न करने का क्या कारण है?

मुस्लिम महिला अधिनियम के तहत FIR और पुलिस एक्शन

पीड़िता की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए ताला थाना पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया. पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ 'मुस्लिम महिला (विवाह अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम 2019' की धारा 4 के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया. भारत में इस सख्त कानून के तहत एक साथ तीन तलाक देना (तलाक-ए-बिद्दत) एक दंडनीय अपराध है.

प्रकरण दर्ज होने के बाद से ही आरोपी पति गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था और फरार चल रहा था.

एसडीओपी के नेतृत्व में टीम का गठन और गिरफ्तारी

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अमरपाटन की एसडीओपी (SDOP) ख्याति मिश्रा के कुशल नेतृत्व में आरोपी को पकड़ने के लिए विशेष निर्देश दिए गए. ताला थाना प्रभारी निरीक्षक महेन्द्र मिश्रा की टीम ने आरोपी की तलाश तेज कर दी.

लगातार दबिश और मुखबिरों की सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने 18 मई को 72 वर्षीय आरोपी फतेह मोहम्मद खान को धर दबोचा. गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.

एमपी के मेहर में सड़क हादसा, श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली को ट्रक ने मारी टक्कर, 3 की मौत

About the author नजीम सौदागर, मैहर

पिछले 12 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं प्रिंट मीडिया से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी मजबूत पहचान बनाई है और पिछले 7 वर्षों से टीवी पत्रकारिता में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं. वर्तमान में ABP News में मैहर और सतना जिले के लिए बतौर रिपोर्टर कार्यरत हैं. क्षेत्रीय मुद्दों, सामाजिक सरोकार और जमीनी स्तर की खबरों को प्रभावी तरीके से सामने लाना मेरी पत्रकारिता की खास पहचान है.
Read More
Published at : 19 May 2026 11:19 PM (IST)
Tags :
MP News Maihar News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मध्य प्रदेश
Maihar News: मैहर में तीन तलाक देकर पत्नी को घर से निकाला, एक साल से फरार 72 वर्षीय पति गिरफ्तार
मैहर में तीन तलाक देकर पत्नी को घर से निकाला, एक साल से फरार 72 वर्षीय पति गिरफ्तार
मध्य प्रदेश
Singrauli News: सिंगरौली से अगवा 2 साल की मासूम झारखंड से बरामद, 36 घंटे-200 CCTV से सुलझी गुत्थी
सिंगरौली से अगवा 2 साल की मासूम झारखंड से बरामद, 36 घंटे-200 CCTV से सुलझी गुत्थी
मध्य प्रदेश
ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में अखिलेश यादव का बयान- कार्रवाई न करने का क्या कारण है?
ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में अखिलेश यादव का बयान- कार्रवाई न करने का क्या कारण है?
मध्य प्रदेश
Twisha Sharma Death Case Live: ट्विशा मौत मामला: बेल्ट और लिगेचर रिपोर्ट ने आत्महत्या की थ्योरी को किया मजबूत, अब हुआ ये खुलासा
ट्विशा मौत मामला: बेल्ट और लिगेचर रिपोर्ट ने आत्महत्या की थ्योरी को किया मजबूत, अब हुआ ये खुलासा
Advertisement

वीडियोज

Samay Raina के शो से सामने आई तस्वीर, पैनल में दिखीं आलिया भट्ट और शरवरी
शादी को लेकर Sara Ali Khan का बड़ा बयान, बोलीं- जल्दबाजी में नहीं करूंगी शादी
Man Atisundar: Radhya की महीनों की मेहनत रंग लाई, खुली Niharika की पोल
Bollywood News: सोशल मीडिया पर तन्हाई वाले पोस्ट से मचा हड़कंप, भाईजान को खुद आकर बयां करना पड़ा सच
Salman Khan ने बताया क्यों नहीं पढ़ते scripts, वायरल वीडियो के बाद मचा बवाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
RBI का बड़ा एक्शन, इस बैंक का लाइसेंस किया रद्द, ग्राहकों के जमा पैसों का क्या होगा?
RBI का बड़ा एक्शन, इस बैंक का लाइसेंस किया रद्द, ग्राहकों के जमा पैसों का क्या होगा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
फाल्टा उपचुनाव: TMC उम्मीदवार जहांगीर खान के लड़ने से इनकार पर सपा ने कहा, 'अब तो...'
फाल्टा उपचुनाव: TMC उम्मीदवार जहांगीर खान के लड़ने से इनकार पर सपा ने कहा, 'अब तो...'
क्रिकेट
मोहम्मद शमी फिर हुए नजरअंदाज, अजीत अगरकर ने दिया बेतुका बयान, बोले- 'वो सिर्फ T20 के लिए...'
मोहम्मद शमी फिर हुए नजरअंदाज, अजीत अगरकर ने दिया बेतुका बयान, बोले- 'वो सिर्फ T20 के लिए...'
इंडिया
अभी और झुलसाएगी गर्मी! हफ्ते के आखिर तक इन जगहों पर होगी झमाझम बारिश, मौसम विभाग का जानें पूर्वानुमान
अभी और झुलसाएगी गर्मी! हफ्ते के आखिर तक इन जगहों पर होगी झमाझम बारिश, मौसम विभाग का जानें पूर्वानुमान
बॉलीवुड
रिया चक्रवर्ती और पारुल गुलाटी ने लिया सोशल मीडिया से ब्रेक, बोलीं- खुद को मिस कर रहे
रिया चक्रवर्ती और पारुल गुलाटी ने लिया सोशल मीडिया से ब्रेक, बोलीं- खुद को मिस कर रहे
विश्व
रहमान गली बनी राम गली, क्यों लाहौर की गलियों के नाम बदल रहा पाकिस्तान?
रहमान गली बनी राम गली, क्यों लाहौर की गलियों के नाम बदल रहा पाकिस्तान?
शिक्षा
इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान की सैलरी होती है कितनी, प्लेइंग-11 से कितना ज्यादा मिलता है पैसा?
इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान की सैलरी होती है कितनी, प्लेइंग-11 से कितना ज्यादा मिलता है पैसा?
जनरल नॉलेज
Hezbollah Drones: किस तकनीक से ड्रोन बना रहा हिज्बुल्लाह, जिसे ट्रैक करने में नाकाम हो रहा इजरायल?
किस तकनीक से ड्रोन बना रहा हिज्बुल्लाह, जिसे ट्रैक करने में नाकाम हो रहा इजरायल?
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Embed widget