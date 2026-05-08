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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशMaihar News: ओवरटेक के चक्कर में पलटी सवारियों से भरी बस, मैहर में हाईवे पर मची चीख-पुकार, 15 घायल

Maihar News: ओवरटेक के चक्कर में पलटी सवारियों से भरी बस, मैहर में हाईवे पर मची चीख-पुकार, 15 घायल

Maihar Bus Accident: मैहर जिले में नेशनल हाईवे-30 पर शुक्रवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. खेरवा सानी टोल प्लाजा के पास शिवराज ट्रांसपोर्ट की तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलट गई.

By : नजीम सौदागर, मैहर | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 08 May 2026 10:49 PM (IST)
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मैहर जिले के अमदरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे-30 पर शुक्रवार (8 मई) को एक बड़ा और खौफनाक सड़क हादसा हो गया. यहां खेरवा सानी टोल प्लाजा के पास सवारियों से भरी एक तेज रफ्तार बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई.

इस दर्दनाक हादसे में 15 से अधिक यात्री घायल हो गए हैं, जबकि करीब आधा दर्जन लोगों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है. बस के पलटते ही मौके पर चीख-पुकार और अफरा-तफरी मच गई. मंजर देख आसपास के लोग तुरंत मदद के लिए दौड़ पड़े.

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ओवरटेक करने के चक्कर में गई जान पर बन आई

जानकारी के मुताबिक, 'शिवराज ट्रांसपोर्ट कंपनी' की यह बस मैहर से सवारियां लेकर कटनी की तरफ जा रही थी. चश्मदीदों का कहना है कि बस की रफ्तार बहुत तेज थी और उसमें क्षमता से ज्यादा यात्री ठूंसे हुए थे. इसी दौरान किसी दूसरे वाहन को तेजी से ओवरटेक करने के चक्कर में ड्राइवर बस से अपना नियंत्रण खो बैठा. इसके बाद बस डगमगते हुए सीधे हाईवे के किनारे जा पलटी. बस पलटते ही कई यात्री अंदर बुरी तरह फंस गए और चीखने-चिल्लाने लगे.

कड़ी मशक्कत के बाद निकाले गए यात्री

हादसे की भनक लगते ही राहगीरों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया. सूचना मिलते ही अमदरा थाना पुलिस और हाईवे एंबुलेंस भी मौके पर पहुंच गई. स्थानीय लोगों की मदद से बस के शीशे तोड़कर फंसे हुए घायलों को बाहर निकाला गया और तुरंत एंबुलेंस के जरिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया. गंभीर रूप से घायल यात्रियों का इलाज जारी है.

इस हादसे के कारण नेशनल हाईवे पर कुछ देर के लिए लंबा जाम लग गया था. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और क्षतिग्रस्त बस को हटाकर यातायात बहाल किया. शुरुआती जांच में ड्राइवर की लापरवाही और ओवरस्पीडिंग को हादसे की मुख्य वजह माना जा रहा है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

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About the author नजीम सौदागर, मैहर

पिछले 12 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं प्रिंट मीडिया से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी मजबूत पहचान बनाई है और पिछले 7 वर्षों से टीवी पत्रकारिता में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं. वर्तमान में ABP News में मैहर और सतना जिले के लिए बतौर रिपोर्टर कार्यरत हैं. क्षेत्रीय मुद्दों, सामाजिक सरोकार और जमीनी स्तर की खबरों को प्रभावी तरीके से सामने लाना मेरी पत्रकारिता की खास पहचान है.
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Published at : 08 May 2026 10:49 PM (IST)
Tags :
MP News Maihar News ROAD ACCIDENT
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