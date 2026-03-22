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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशUjjain News: वेदविद्या प्रतिष्ठान में शिक्षक की क्रूरता, दूसरे के बिस्तर पर सोने पर छात्र को बेरहमी से पीटा

Ujjain News: वेदविद्या प्रतिष्ठान में शिक्षक की क्रूरता, दूसरे के बिस्तर पर सोने पर छात्र को बेरहमी से पीटा

Ujjain News In Hindi: उज्जैन के महर्षि सान्दीपनी वेदविद्या प्रतिष्ठान में नाबालिग छात्र की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है. आरोपी अध्यापक पर सख्त कार्रवाई की मांग तेज हो गई है.

By : अंबुज पांडेय | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 22 Mar 2026 11:15 AM (IST)
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उज्जैन स्थित महर्षि सान्दीपनी राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान से एक बेहद चिंताजनक वीडियो सामने आया है, जिसने शिक्षा व्यवस्था और छात्र सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं. वायरल वीडियो में एक नाबालिग छात्र की छड़ी से बेरहमी से पिटाई करते हुए एक अध्यापक नजर आ रहा है. छात्र दर्द से कराहता और चिल्लाता दिख रहा है, जिससे यह घटना और भी संवेदनशील बन जाती है.

बताया जा रहा है कि वीडियो में दिख रहा शख्स सामवेद राणायनी शाखा के अध्यापक दत्तदास शेवडे हैं, जो संस्थान में वार्डन की जिम्मेदारी भी निभाते हैं. आरोप है कि उन्होंने छात्र को दूसरे के बिस्तर पर सोने के मामले को लेकर लगातार सवाल-जवाब करते हुए छड़ी से पीटा. छात्र अपनी सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन उसे लगातार मारा जाता है.

किसी ने कमरे में ही बनाया वीडियो

यह वीडियो उसी कमरे में मौजूद किसी व्यक्ति द्वारा बनाया गया. शनिवार को यह वीडियो सामने आया और देखते ही देखते वायरल हो गया. हालांकि, उस दिन विद्यालय में छुट्टी होने के कारण इस मामले पर संस्थान की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई.

महर्षि सान्दीपनी वेदविद्या प्रतिष्ठान भारत सरकार के अधीन एक प्रमुख संस्थान है, जहां वेदों की शिक्षा दी जाती है. यहां देशभर से छात्र पढ़ने और रहने आते हैं. यह एक आवासीय संस्थान भी है, जहां छात्रों को सख्त दिनचर्या का पालन करना होता है. ब्रह्म मुहूर्त में उठना, संध्यावंदन करना और अनुशासन में रहना अनिवार्य होता है.

वार्डन की भूमिका पर उठे सवाल

ऐसे में वार्डन की जिम्मेदारी छात्रों की देखभाल, स्वास्थ्य, भोजन और अनुशासन सुनिश्चित करना होती है. लेकिन इस घटना ने वार्डन की भूमिका पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं. जिस व्यक्ति को छात्रों की सुरक्षा और मार्गदर्शन की जिम्मेदारी दी गई है, उसी पर हिंसा का आरोप लगना गंभीर चिंता का विषय है.

कार्रवाई की मांग तेज

वीडियो सामने आने के बाद लोगों में नाराजगी देखी जा रही है और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही है. अब सभी की नजर संस्थान और प्रशासन की प्रतिक्रिया पर टिकी है कि इस मामले में क्या कदम उठाए जाते हैं.

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About the author अंबुज पांडेय

अंबुज पांडेय, 2012 से सक्रिय  पत्रकारिता में हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरस्पॉडेंट, भोपाल मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं. न्यूज़ पॉइंट, NNIS न्यूज़ एजेंसी, APN न्यूज़, ANI, और PTI में बतौर राजनैतिक संवाददाता काम किया . पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के साथ-साथ, जन सरोकारों से जुड़ी खबरें, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें और विषम परिस्थिति में प्राकृतिक आपदाएं कवर करने का अनुभव है.
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Published at : 22 Mar 2026 11:15 AM (IST)
Tags :
Ujjain News MADHYA PRADESH NEWS
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