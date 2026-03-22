उज्जैन स्थित महर्षि सान्दीपनी राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान से एक बेहद चिंताजनक वीडियो सामने आया है, जिसने शिक्षा व्यवस्था और छात्र सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं. वायरल वीडियो में एक नाबालिग छात्र की छड़ी से बेरहमी से पिटाई करते हुए एक अध्यापक नजर आ रहा है. छात्र दर्द से कराहता और चिल्लाता दिख रहा है, जिससे यह घटना और भी संवेदनशील बन जाती है.

बताया जा रहा है कि वीडियो में दिख रहा शख्स सामवेद राणायनी शाखा के अध्यापक दत्तदास शेवडे हैं, जो संस्थान में वार्डन की जिम्मेदारी भी निभाते हैं. आरोप है कि उन्होंने छात्र को दूसरे के बिस्तर पर सोने के मामले को लेकर लगातार सवाल-जवाब करते हुए छड़ी से पीटा. छात्र अपनी सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन उसे लगातार मारा जाता है.

किसी ने कमरे में ही बनाया वीडियो

यह वीडियो उसी कमरे में मौजूद किसी व्यक्ति द्वारा बनाया गया. शनिवार को यह वीडियो सामने आया और देखते ही देखते वायरल हो गया. हालांकि, उस दिन विद्यालय में छुट्टी होने के कारण इस मामले पर संस्थान की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई.

महर्षि सान्दीपनी वेदविद्या प्रतिष्ठान भारत सरकार के अधीन एक प्रमुख संस्थान है, जहां वेदों की शिक्षा दी जाती है. यहां देशभर से छात्र पढ़ने और रहने आते हैं. यह एक आवासीय संस्थान भी है, जहां छात्रों को सख्त दिनचर्या का पालन करना होता है. ब्रह्म मुहूर्त में उठना, संध्यावंदन करना और अनुशासन में रहना अनिवार्य होता है.

वार्डन की भूमिका पर उठे सवाल

ऐसे में वार्डन की जिम्मेदारी छात्रों की देखभाल, स्वास्थ्य, भोजन और अनुशासन सुनिश्चित करना होती है. लेकिन इस घटना ने वार्डन की भूमिका पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं. जिस व्यक्ति को छात्रों की सुरक्षा और मार्गदर्शन की जिम्मेदारी दी गई है, उसी पर हिंसा का आरोप लगना गंभीर चिंता का विषय है.

कार्रवाई की मांग तेज

वीडियो सामने आने के बाद लोगों में नाराजगी देखी जा रही है और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही है. अब सभी की नजर संस्थान और प्रशासन की प्रतिक्रिया पर टिकी है कि इस मामले में क्या कदम उठाए जाते हैं.