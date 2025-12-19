मध्यप्रदेश के सतना जिला स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल शासकीय अस्पताल में थैलेसीमिया से पीड़ित छह बच्चों के एचआईवी संक्रमित पाए जाने के बाद राज्य सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है. इस गंभीर लापरवाही के मामले में ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर सहित दो लैब तकनीशियन को निलंबित कर दिया गया है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी.

अधिकारियों के अनुसार, बच्चों को संक्रमित रक्त चढ़ाए जाने के इस मामले की जांच के लिए राज्य सरकार ने सात सदस्यीय समिति गठित की थी. यह समिति आयुष्मान भारत योजना के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) डॉ. योगेश भरसट की अध्यक्षता में बनाई गई थी. समिति की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है. लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने 16 दिसंबर को इस जांच समिति का गठन किया था.

ब्लड बैंक प्रभारी समेत दो लोगों को किया निलंबित

जांच रिपोर्ट में गंभीर खामियां सामने आने के बाद ब्लड बैंक प्रभारी डॉ. देवेंद्र पटेल और दो लैब तकनीशियन राम भाई त्रिपाठी तथा नंदलाल पांडे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. अधिकारियों का कहना है कि इनकी लापरवाही के चलते बच्चों की जान को खतरे में डाला गया.

अस्पताल के पूर्व सिविल सर्जन को नोटिस जारी

इसके अलावा, जिला अस्पताल के पूर्व सिविल सर्जन मनोज शुक्ला को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. उन्हें इस पूरे मामले में अपनी भूमिका को लेकर लिखित स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए गए हैं. अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यदि उनका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो उनके खिलाफ कड़ी विभागीय कार्रवाई की जाएगी.

छह बच्चों को चढ़ाया गया एचआईवी संक्रमित रक्त

जानकारी के अनुसार, 16 दिसंबर को यह खुलासा हुआ था कि जनवरी से मई के बीच थैलेसीमिया से पीड़ित छह बच्चों को एचआईवी संक्रमित रक्त (ब्लड ट्रांसफ्यूजन) चढ़ाया गया. जिससे वे इस गंभीर बीमारी से संक्रमित हो गए. इनमें से एक बच्चे के माता-पिता भी एचआईवी की चपेट में आ गए हैं. फिलहाल सभी पीड़ितों का इलाज एचआईवी प्रोटोकॉल के तहत किया जा रहा है.

