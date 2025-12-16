मध्य प्रदेश: सागर अग्निकांड में 2 भाइयों की मौत, घायल हुई बहन ने किया चौंकाने वाला खुलासा

मध्य प्रदेश के सागर जिले के नरयावली थाना क्षेत्र के ग्राम चांदामऊ में हुए संदिग्ध अग्निकांड ने नया मोड़ ले लिया है. इस दर्दनाक घटना में दो सगे भाइयों, कार्तिक और अनुज की मौत हो चुकी है. जिसमें एक बहन गंभीर रूप से झुलस गई है. इस बीच बहन ने मामले में सनसनीखेज खुलासा किया है.

गंभीर रूप से झुलसी 23 साल की बहन ने होश में आते ही पुलिस को दिए बयान में गांव के युवक फईम उर्फ छोटू पुत्र अंसार खान का नाम आरोपी के रूप में दर्ज कराया है. मामले को लेकर हिंदू संगठनों ने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है.

एक ही घर के तीन लोग आग में झुलसे

यह पूरी घटना शुक्रवार (5 दिसंबर) की है. इस घटना में एक ही परिवार के तीन सदस्य आग में बुरी तरह झुलस गए थे. उपचार के दौरान रविवार (7 दिसंबर) को एक भाई और शनिवार (13 दिसंबर) को दूसरे भाई की मौत हो गई. बहन फिलहाल अस्पताल में भर्ती है. सूत्रों के अनुसार अग्निकांड के पीछे संदिग्ध प्रेम प्रसंग और बदले की भावना की आशंका है.

विवाद के बीच दी गई थी घर जलाने की धमकी

बताया जा रहा है कि विवाद के चलते पहले भी घर जलाने की धमकी दी गई थी. चौंकाने वाली बात यह रही कि आग लगने के समय घर का दरवाजा बाहर से बंद पाया गया. जानकारी के अनुसार पीड़िता ने बयान में कहा कि उसने आग लगाकर भागते लोगों में फईम खान को पहचाना.

पुलिस की कार्रवाई पर उठे सवाल

पीड़ित परिवार अनुसूचित जाति वर्ग से है. दो बेटों की मौत और बेटी के गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद पुलिस की शुरुआती कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं. इस संबंध में थाना प्रभारी कपिल लक्ष्यकार ने बताया कि अग्निकांड के कारणों की जांच जारी है और पीड़िता के बयान के आधार पर गंभीरता से विवेचना की जा रही है. घटना से क्षेत्र में दहशत और आक्रोश का माहौल है.