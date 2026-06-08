मध्य प्रदेश में राज्यसभा की तीन सीटों के निर्वाचन के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सभी पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है. तीसरे कैंडिडेट का ऐलान, बीजेपी ने नामांकन के आखिरी दिन यानी 8 जून को किया. बीजेपी के इस ऐलान के बाद अब राज्य में राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान अनिवार्य हो गया है.

उधर, बीजेपी के इस ऐलान के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई की टेंशन बढ़ती दिख रही है. एमपी कांग्रेस चीफ जीतू पटवारी ने कहा है कि बीजेपी, लोकतंत्र की हत्या कर रही है.

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एमपीपीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बीजेपी के तीसरे उम्मीदवार की घोषणा पर कहा, 'यह मध्य प्रदेश की जनता को समझने की आवश्यकता है. जब तीसरे कैंडिडेट की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने की, तो बहुत मंथन के बाद की. दिल्ली से परमिशन ली. पूरा नेतृत्व उसमें शामिल हुआ. इसका मतलब यह है कि जो क्राइम है, वह लोकतंत्र की बार-बार हत्या है. तीसरी बार, तीसरा उम्मीदवार यानी तीसरी बार विधायकों की चोरी का प्रयास.'

'बीजेपी बड़े भ्रम में है...'

बीजेपी के इस फैसले पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, 'भाजपा बड़े भ्रम में है कि वे टूट कर लेंगे. कांग्रेस पूरी तरह संगठित, एकजुट है और पूरी दृढ़ता से सभी कांग्रेस के विधायक कांग्रेस के उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन को भरपूर समर्थन देंगे और भाजपा की जो हमेशा से टूट की रणनीति रही है वह सफल नहीं होगी. मीनाक्षी नटराजन कांग्रेस की उम्मीदवार हैं और हम सब कांग्रेस के लोग एकजुट हैं.'

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मध्य प्रदेश में भाजपा पहले ही दो उम्मीदवारों, तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल, को मैदान में उतार चुकी है, जबकि कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन को अपना उम्मीदवार बनाया है. इस बीच, ऐसी अटकलें भी लगाई जा रही थीं कि भाजपा एक और उम्मीदवार उतार सकती है.नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि सोमवार है, जबकि राज्यसभा चुनाव 18 जून को होने हैं.जहां मध्य प्रदेश भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाता है, जहां वह अपना प्रभाव और बढ़ाने का प्रयास कर रही है.