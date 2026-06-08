MP Rajya Sabha चुनाव में बीजेपी को उसी की पिच पर घेरेगी कांग्रेस? इस नेता के बयान से मिले संकेत

मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी के तीसरे उम्मीदवार को लेकर सवाल उठाए हैं. कांग्रेस नेता जयवर्धन सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अचानक देर रात तीसरे प्रत्याशी की घोषणा की है, लेकिन उन्हें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस का एक-एक विधायक पार्टी उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के साथ खड़ा है. उन्होंने आरोप लगाया कि यदि बीजेपी मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा पहुंचने से रोकने का प्रयास कर रही है तो यह महिलाओं के प्रति उसके दोहरे रवैये को दर्शाता है.

जयवर्धन ने कहा कि बीजेपी पूरे देश में यह पाठ सिखा रही है कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना चाहिए, तो ऐसा क्या कारण है कि मध्य प्रदेश से जब तीन सांसद राज्यसभा जा रहे हैं और उसमें से एक महिला कांग्रेस प्रत्याशी है तो बीजेपी क्यों छल-कपट कर रही है? अगर बीजेपी मीनाक्षी जी को सांसद बनने से रोकने का प्रयास कर रही है, तो बीजेपी महिला विरोधी है.

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जयवर्धन के इस बयान से संकेत मिले की राज्यसभा की तीसरी सीट पर कांग्रेस, बीजेपी को उसी की बनाई पिच पर घेरने की कोशिश करेगी. इसी बीच मीनाक्षी नटराजन के नामांकन से पहले कांग्रेस नेताओं ने भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर एकजुटता का प्रदर्शन किया.

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मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि यह लड़ाई मध्य प्रदेश के लोकतंत्र की है और कांग्रेस का प्रत्याशी हर हाल में राज्यसभा जाएगा. उन्होंने बीजेपी पर विधायकों की खरीद-फरोख्त और लोकतंत्र की हत्या का प्रयास करने का आरोप लगाया. वहीं दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी इस भ्रम में है कि वह कांग्रेस में टूट करा सकती है, जबकि कांग्रेस पूरी तरह संगठित और एकजुट है तथा सभी विधायक मीनाक्षी नटराजन का समर्थन करेंगे.

राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि कांग्रेस लड़ेगी और जीतेगी तथा सभी नेता एक साथ नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बीजेपी के तीसरे उम्मीदवार को “फूट का उम्मीदवार” बताते हुए कहा कि बीजेपी आखिरी समय तक उम्मीदवार तय नहीं कर सकी और उसके अंदरूनी गुटों की खींचतान सामने आ गई है.

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नामांकन से पहले प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचे नेताओं में जीतू पटवारी, दिग्विजय सिंह, उमंग सिंघार, जयवर्धन सिंह, फूल सिंह बरैया, हेमंत कटारे और हरीश चौधरी समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल रहे. कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि पार्टी पूरी तरह एकजुट है और मीनाक्षी नटराजन की जीत सुनिश्चित करेगी.