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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशMP News: वर्दी में रील्स बनाकर पेड प्रमोशन कर रहे पुलिसकर्मी, कमिश्नर बोले- जल्द होगी कार्रवाई

MP News: वर्दी में रील्स बनाकर पेड प्रमोशन कर रहे पुलिसकर्मी, कमिश्नर बोले- जल्द होगी कार्रवाई

Madhya Pradesh In Hindi: मध्य प्रदेश में कई पुलिसकर्मी वर्दी में सोशल मीडिया रील और पेड प्रमोशन करते नजर आए. जिससे अनुशासन और वर्दी की गरिमा पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

By : फिरोज खान, इंदौर | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 25 Mar 2026 09:26 PM (IST)
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मध्य प्रदेश पुलिस की एक ऐसी तस्वीर सामने आ रही है, जो वर्दी की गरिमा और अनुशासन पर सवाल खड़े कर रही है. पुलिस मुख्यालय के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद कई पुलिसकर्मी वर्दी में सोशल मीडिया रील बना रहे हैं.

अब ये रील्स सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि पेड प्रमोशन का जरिया बनती जा रही हैं. कई पुलिसकर्मी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पेड प्रमोशन की बात कहते नजर आ रहे है.

इंस्टा पर पेड प्रमोशन कर रहे पुलिसकर्मी

जानकारी के अनुसार, वर्दी का रौब, सोशल मीडिया का ग्लैमर और फॉलोअर्स बढ़ाने की होड़, प्रदेशभर में पुलिसकर्मी अब सोशल मीडिया स्टार बनने की दौड़ में नजर आ रहे हैं. रील्स, डांस, डायलॉग और अब पेड प्रमोशन के ऑफर, पुलिस मुख्यालय के उस आदेश को भी नजर अंदाज किया जा रहा है, जिसमें साफ कहा गया था कि वर्दी में कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट नहीं किया जाएगा. लेकिन बात सिर्फ यही तक नहीं रुकी हुई है, सोशल मीडिया पर कई पुलिसकर्मी अब पेड प्रमोशन भी कर रहे है. इसके लिए खुद कई पुलिसकर्मियों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पेड प्रमोशन की बात कही है. हैरानी की बात ये है कि कई पुलिसकर्मी अपने सोशल मीडिया अकाउंट को ऑफिशियल बताकर सीधे-सीधे विज्ञापन के ऑफर दे रहे हैं. कुछ प्रोफाइल के बायो में (Paid Promotion Available, Collaboration DM) साफ लिखा है.

श्रेया अग्रवाल नामक अकाउंट पर एक युवती ने मध्य प्रदेश पुलिस और देश भक्ति जनसेवा का स्लोगन लिखा है. साथ ही मेंशन किया कि पेड प्रमोशन और पार्टनरशिप के लिए मेसेज करें. इंस्टाग्राम पर शोना तिवारी नामक अकाउंट पर भी बायो में मेंशन किया गया है कि पेड प्रमोशन किया जाता है. इस अकाउंट पर पुलिस की वर्दी में पोस्ट और रील्स भी शेयर की गई है.

ये भी पढ़िए- कर्तव्य पथ जैसी भव्यता अब भोपाल में, 15 जनवरी 2027 को लेक सिटी में होगी ऐतिहासिक सेना दिवस परेड

वर्दी में रील बनाने वालों पर होगी कार्रवाई

इंदौर कमिश्नर संतोष सिंह ने बताया कि कुछ समय पहले ट्रेनिंग के दौरान रील बनाने पर कार्रवाई भी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद ये ट्रेंड थमता नजर नहीं आ रहा. हालांकि कई पुलिसकर्मी ऐसे भी है जो साइबर जागरूकता, ट्रेफिक अवेयरनेस को लेकर रील बनाते है और लोगों को कानून समझाने का प्रयास करते है. लेकिन कई ऐसे पुलिसकर्मी है जो वर्दी में रील बनाकर खुद को प्रमोट करने का प्रयास कर रहे है. हालांकि पुलिस मुख्यालय से मिले निर्देशों में साफ है कि वर्दी में आपत्तिजनक रील बनाने पर कार्रवाई की जा सकती है. लेकिन फिर भी कई पुलिसकर्मी इस तरह की रील बनाते नजर आ रहे है. मनोरंजन की आजादी सबको है, पुलिसकर्मियों को भी लेकिन सवाल ये है कि क्या वर्दी को कमाई का जरिया बनाया जा सकता है. अगर ऐसा होता रहा तो अनुशासन और साख दोनों पर असर पड़ना तय है.

ये भी पढ़िए- MP: इंदौर HC के आदेश की 22 बार अनदेखी 4 बड़े अफसरों को पड़ा भारी, सुनाई गई ये सजा

Published at : 25 Mar 2026 09:26 PM (IST)
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