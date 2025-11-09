मध्य प्रदेश: कटनी में दर्दनाक सड़क हादसा, तालाब में गिरी तेज रफ्तार कार, BJP नेता समेत 2 की मौत

मध्य प्रदेश के कटनी जिले में शनिवार (8 नवंबर) की रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. इस बीच तेज रफ्तार कार एक ऑटोरिक्शा को टक्कर मारते हुए तालाब में जा गिरी, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा (भाजयुमो) के एक नेता और उसके दोस्त की मौत हो गई.

इस हादसे की जानकारी पुलिस के एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी. अधिकारी ने बताया कि जिला मुख्यालय से लगभग 22 किलोमीटर दूर लक्ष्मण सागर तालाब पर शनिवार रात करीब साढ़े 11 बजे हुई इस दुर्घटना के बाद वाहन में सवार दो अन्य लोग तैरकर सुरक्षित बाहर आ गए.

पुलिस ने दी यह जानकारी

कुथला थाने के प्रभारी आरपी मिश्रा ने बताया कि भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के बिलहरि मंडल अध्यक्ष प्रशांत नायक (28) अपने दोस्तों विकास तिवारी, अभिषेक चौरसिया और अमन ताम्रकर (26) के साथ घर लौट रहे थे, तभी तेज रफ्तार कार अनियंत्रित हो गई.

उन्होंने बताया कि कार सड़क किनारे खड़े एक ऑटोरिक्शा से टकराकर तालाब में गिर गई. इस घटना में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग तैरकर बाहर निकलने में कामयाब रहे. अधिकारी ने बताया कि नायक और तिवारी डूबे वाहन में फंस गए, जिससे उनकी मौत हो गई जबकि चौरसिया और ताम्रकर तैरकर सुरक्षित निकालने में कामयाब रहे.

तैरकर बाहर आए दो लोग

थाना प्रभारी ने बताया कि कार के पानी में गिरने से पहले पीछे बैठे चौरसिया ने समय रहते अपना दरवाजा खोला और तालाब में उतरते ही बाहर निकल गए और अपने बगल में बैठे ताम्रकार को बाहर आने और तैरकर सुरक्षित स्थान पर लाने में मदद की.

अधिकारी ने बताया कि चौरसिया ने आगे बैठे नायक और तिवारी को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन उनके दरवाजे बंद होने के कारण वह नाकाम रहे. उन्होंने कहा कि दोनों शवों के साथ कार को देर रात करीब तीन बजे बाहर निकाला गया. उन्होंने कहा कि मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस

इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और रेस्कयू अभियान चलाया गया. इसमें दो लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, लेकिन अन्य दो लोगों के शव मिले. घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया. वहीं मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया.

फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. शवों को पंचनामा भर मृतकों के परिजनों को सूचना दी गई. साथ ही प्रशासन की तरफ से मृतकों के परिजनों को हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया गया.