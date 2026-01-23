हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशMP: मालिक की मौत के बाद भी नहीं छोड़ा साथ, शिवपुरी में पालतू कुत्ते की वफादारी ने सबको रुला दिया

MP: मालिक की मौत के बाद भी नहीं छोड़ा साथ, शिवपुरी में पालतू कुत्ते की वफादारी ने सबको रुला दिया

MP News: मध्य प्रदेश के शिवपुरी में युवक की मौत के बाद उसका पालतू कुत्ता अंतिम क्षण तक साथ रहा. निर्जीव शरीर के पास बैठने से लेकर पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार तक कुत्ते ने सभी को भावुक कर दिया.

By : बंगाली डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 23 Jan 2026 11:56 AM (IST)
Preferred Sources

MP News: पालतू जानवरों और इंसानों के रिश्ते को अक्सर लोग कम समझते हैं, लेकिन हाल ही में सामने आई एक घटना ने सभी को भावुक कर दिया है. यह कहानी है मध्य प्रदेश के शिवपुरी की, जहां एक युवक की मौत के बाद उसका पालतू कुत्ता अंतिम समय तक उसके पास बैठा रहा. यह दृश्य देखकर हर कोई यह कहने पर मजबूर हो गया कि पालतू जानवर सच में परिवार का हिस्सा होते हैं.

40 साल के जगदीश प्रजापति की हाल ही में मृत्यु हो गई. पुलिस सूत्रों के अनुसार, जगदीश का शव फंदे से लटका हुआ पाया गया. बताया जा रहा है कि परिवार के सदस्यों ने ही उन्हें मृत अवस्था में देखा. यह खबर परिवार के लिए गहरे सदमे की तरह थी. लेकिन इसी दुख के बीच एक ऐसा दृश्य सामने आया, जिसने सबकी आंखें नम कर दीं.

निर्जीव शरीर के पास बैठा रहा पालतू कुत्ता

जब परिवार के लोग मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जगदीश का पालतू कुत्ता उनके निर्जीव शरीर के पास चुपचाप बैठा हुआ है. वह न तो हिल रहा था और न ही किसी को पास आने दे रहा था. ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने मालिक की रखवाली कर रहा हो. परिवार का कहना है कि पूरी रात वह उसी जगह बैठा रहा, एक पल के लिए भी इधर-उधर नहीं गया.

जगदीश का पालतू कोई प्रशिक्षित या महंगा नस्ल का कुत्ता नहीं था. वह एक साधारण स्ट्रीट डॉग था, जिसे कोई खास प्रशिक्षण नहीं मिला था. लेकिन उसमें अपने मालिक के लिए जो प्यार और लगाव था, वह बेहद खास था. वह बोल नहीं सकता, लेकिन उसका व्यवहार सब कुछ बयां कर रहा था. उसने यह दिखा दिया कि प्यार के लिए किसी प्रशिक्षण की जरूरत नहीं होती.

पोस्टमार्टम तक साथ निभाया

जगदीश की मौत आत्महत्या मानी जा रही है, इसलिए पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. जब शव को ले जाया जा रहा था, तब भी वह पालतू कुत्ता पीछे-पीछे दौड़ता रहा. करीब 4 किलोमीटर तक वह गाड़ी के पीछे भागता रहा, मानो अपने मालिक को अकेला छोड़ना ही नहीं चाहता हो. हालात को देखते हुए परिवार के लोगों ने उसे गाड़ी में बैठा लिया. वहां भी वह शांत होकर जगदीश के शरीर के पास बैठ गया.

पोस्टमार्टम के बाद जब जगदीश का अंतिम संस्कार किया गया, तब भी वह कुत्ता वहीं मौजूद था. पूरे समय वह चुपचाप अपने मालिक के आसपास बैठा रहा. किसी ने भी उसे वहां से हटाने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ. फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि जगदीश ने आत्महत्या क्यों की, लेकिन इस घटना ने यह जरूर साबित कर दिया कि पालतू जानवर अपने मालिक से कितना गहरा लगाव रखते हैं.

और पढ़ें
Published at : 23 Jan 2026 11:56 AM (IST)
Tags :
Shivpuri News MADHYA PRADESH MADHYA PRADESH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के इस बयान से फायर हुए ट्रंप, बोर्ड ऑफ पीस वाला न्योता लिया वापस
कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के इस बयान से फायर हुए ट्रंप, बोर्ड ऑफ पीस वाला न्योता लिया वापस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के सभी 75 जिलों में आज ब्लैकआउट! 10 मिनट तक छाया रहेगा अंधेरा, कटेगी बिजली, बजेंगे सायरन और...
यूपी के सभी 75 जिलों में आज ब्लैकआउट! 10 मिनट तक छाया रहेगा अंधेरा, कटेगी बिजली, बजेंगे सायरन और...
विश्व
ट्रंप का ‘ट्रिगर’ तैयार, अमेरिका का सबसे विध्वंसक जंगी बेड़ा पहुंचा ईरान के पास, क्या मचने वाली है तबाही?
ट्रंप का ‘ट्रिगर’ तैयार, अमेरिका का सबसे विध्वंसक जंगी बेड़ा पहुंचा ईरान के पास, क्या मचने वाली है तबाही?
स्पोर्ट्स
'आपका कप्तान हिंदू है', टी20 वर्ल्ड कप विवाद के बीच पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने दे दी बांग्लादेश को बड़ी नसीहत
'आपका कप्तान हिंदू है', टी20 वर्ल्ड कप विवाद के बीच पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने दे दी बांग्लादेश को बड़ी नसीहत
Advertisement

वीडियोज

Haryana के Gurugram में बेकाबू रफ्तार का कहर, डिवाइडर तोड़कर कैब को मारी टक्कर | Crime News | abp
Hisar के पर्वतारोही ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड | Haryana | Rohtash Khileri | Mount Elbrus |Jiya Sharma
Jammu-Kashmir के उरी में जंगलों में आग का तांडव, सूखे की वजह से धधकते दिखे जंगल | Fire News
Dhurandhar 2 में Vicky Kaushal का Cameo, Ranveer Singh की फिल्म से Aditya Dhar की Planning!
एक लव स्टोरी की 'कब्र' !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के इस बयान से फायर हुए ट्रंप, बोर्ड ऑफ पीस वाला न्योता लिया वापस
कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के इस बयान से फायर हुए ट्रंप, बोर्ड ऑफ पीस वाला न्योता लिया वापस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के सभी 75 जिलों में आज ब्लैकआउट! 10 मिनट तक छाया रहेगा अंधेरा, कटेगी बिजली, बजेंगे सायरन और...
यूपी के सभी 75 जिलों में आज ब्लैकआउट! 10 मिनट तक छाया रहेगा अंधेरा, कटेगी बिजली, बजेंगे सायरन और...
विश्व
ट्रंप का ‘ट्रिगर’ तैयार, अमेरिका का सबसे विध्वंसक जंगी बेड़ा पहुंचा ईरान के पास, क्या मचने वाली है तबाही?
ट्रंप का ‘ट्रिगर’ तैयार, अमेरिका का सबसे विध्वंसक जंगी बेड़ा पहुंचा ईरान के पास, क्या मचने वाली है तबाही?
स्पोर्ट्स
'आपका कप्तान हिंदू है', टी20 वर्ल्ड कप विवाद के बीच पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने दे दी बांग्लादेश को बड़ी नसीहत
'आपका कप्तान हिंदू है', टी20 वर्ल्ड कप विवाद के बीच पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने दे दी बांग्लादेश को बड़ी नसीहत
बॉलीवुड
Border 2 BO Day 1:'बॉर्डर 2' दे पाएगी 'पठान' को मात? बनेगी रिपब्लिक डे पर पर सबसे बड़ी ओपनर? जानें- एक्सपर्ट की राय
'बॉर्डर 2' दे पाएगी 'पठान' को मात? बनेगी रिपब्लिक डे पर पर सबसे बड़ी ओपनर?
ट्रेंडिंग
हलवाई को पूरा गांव ढूंढ रहा...कढ़ाई से हलवा निकालने के लिए गांव वालों को लानी पड़ी छेनी-हथौड़ी; देखें वीडियो
हलवाई को पूरा गांव ढूंढ रहा...कढ़ाई से हलवा निकालने के लिए गांव वालों को लानी पड़ी छेनी-हथौड़ी; देखें वीडियो
हेल्थ
Clove Water Benefits: रात में सोने से पहले जरूर पिएं लौंग का पानी, गहरी नींद लाने में करेगा मदद
रात में सोने से पहले जरूर पिएं लौंग का पानी, गहरी नींद लाने में करेगा मदद
यूटिलिटी
हो गया तय! फरवरी में आएगी किसान निधि योजना की 22वीं किस्त, तब तक कर लें ये काम
हो गया तय! फरवरी में आएगी किसान निधि योजना की 22वीं किस्त, तब तक कर लें ये काम
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
ENT LIVE
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
Embed widget