हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशस्टाम्प बिक्री में 2.7 करोड़ रुपये के घोटाले में गुना के जिला कोषागार अधिकारी निलंबित, FIR दर्ज

स्टाम्प बिक्री में 2.7 करोड़ रुपये के घोटाले में गुना के जिला कोषागार अधिकारी निलंबित, FIR दर्ज

Madhya Pradesh: गुना में स्टाम्प बिक्री में 2.7 करोड़ रुपये का घोटाला सामने आया. कोषागार अधिकारी राकेश कुमार को निलंबित कर दिया गया है. साथ ही कैशियर पर प्राथमिकी दर्ज हुई है. मामले की जांच जारी है.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 01 Feb 2026 09:44 AM (IST)
Preferred Sources

गुना (मध्यप्रदेश) में शासकीय स्टाम्पों की बिक्री में कथित अनियमितताओं के मामले में जिला कोषागार अधिकारी राकेश कुमार को निलंबित कर दिया गया है. अधिकारियों के अनुसार, इस मामले में लगभग 2.70 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान हुआ है.

जानकारी के अनुसार, स्टाम्प बिक्री से संबंधित खजांची के खिलाफ पहले ही प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है. खजांची पर आरोप है कि उसने राजस्व, न्यायिक, नोटरी और विशेष डाक टिकट जारी किए, लेकिन इन लेनदेन का सही रिकॉर्ड नहीं रखा. प्रारंभिक जांच में आईएफएमआईएस प्रणाली और भौतिक स्टाम्प स्टॉक के बीच 3.74 करोड़ रुपये से अधिक का अंतर पाया गया. बाद में कुछ चालानों की प्रविष्टियां मिलने के बाद यह अंतर 2.70 करोड़ रुपये तक तय किया गया.

कैशियर के खिलाफ दर्ज हुआ मामला

कोषागार अधिकारी राकेश कुमार ने 21 जनवरी को छावनी पुलिस थाने को पत्र लिखकर मामले की प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की थी. इसके बाद सहायक ग्रेड-3 कैशियर केशव वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया. वर्मा पर आरोप है कि उसने 3.74 करोड़ रुपये के स्टाम्प बेचे, लेकिन केवल 1.04 करोड़ रुपये की ही प्रविष्टियां कीं.

कोषागार अधिकारी को किया निलंबित

वित्त विभाग ने बताया कि आईएफएमआईएस प्रणाली में स्टाम्प के हस्तांतरण के लिए कोषागार अधिकारी के लॉगिन के साथ ऑनलाइन मंजूरी अनिवार्य है, लेकिन कुमार ने यह प्रक्रिया पूरी नहीं की. स्टाम्प रिकॉर्ड का रखरखाव नहीं किया गया और विक्रेताओं को लिखित आवेदन या रसीद के बिना स्टाम्प जारी किए गए.

कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने बताया कि 2017-18 से कोषागार में स्टाम्प से संबंधित रिकॉर्ड नहीं रखे गए थे. इस अनियमितता के चलते कोषागार अधिकारी राकेश कुमार को निलंबित कर दिया गया है और मामले की जांच जारी है. यह कार्रवाई मध्यप्रदेश सरकार की वित्तीय पारदर्शिता और भ्रष्टाचार नियंत्रण नीति के अनुरूप की गई है.

Published at : 01 Feb 2026 09:44 AM (IST)
MP News CRIME MADHYA PRADESH Stamp Sale Scam
