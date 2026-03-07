हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशएमपी: पढ़ाई छोड़ चुकी बेटियों के लिए नई पहल, मध्य प्रदेश सरकार शुरू करेगी सरस्वती अभियान

एमपी: पढ़ाई छोड़ चुकी बेटियों के लिए नई पहल, मध्य प्रदेश सरकार शुरू करेगी सरस्वती अभियान

MP News In Hindi: सरकार स्कूल छोड़ चुकी लड़कियों की पढ़ाई के लिए ‘सरस्वती अभियान’ शुरू करेगी. इस पहल के तहत ओपन स्कूल के माध्यम से 8वीं, 10वीं और 12वीं की परीक्षा देने का मौका मिलेगा.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 07 Mar 2026 10:53 AM (IST)
Preferred Sources

मध्य प्रदेश सरकार स्कूल छोड़ चुकी लड़कियों को फिर से शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए ‘सरस्वती अभियान’ शुरू करने जा रही है. इस पहल का उद्देश्य उन बालिकाओं को दोबारा पढ़ाई से जोड़ना है जो सामाजिक, पारिवारिक या आर्थिक कारणों की वजह से अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ चुकी हैं.

एक अधिकारी के अनुसार इस अभियान का औपचारिक शुभारंभ 10 मार्च को मुख्यमंत्री मोहन यादव करेंगे. भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इसकी शुरुआत की जाएगी. इस कार्यक्रम में सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी और शिक्षा से जुड़े लोग भी मौजूद रहेंगे.

‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ के तहत शुरू होगी पहल

महिला एवं बाल विकास विभाग इस अभियान को ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना’ के तहत चला रहा है. सरकार का लक्ष्य उन लड़कियों को दोबारा पढ़ाई से जोड़ना है जो किसी कारणवश आठवीं, दसवीं या 12वीं की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाईं.

अधिकारियों का कहना है कि कई बार परिवार की आर्थिक स्थिति, सामाजिक दबाव या घरेलू जिम्मेदारियों के कारण लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं और फिर उन्हें दोबारा पढ़ाई का मौका नहीं मिल पाता.

ओपन स्कूल के माध्यम से पूरी कर सकेंगी पढ़ाई

अभियान के तहत स्कूल छोड़ चुकी लड़कियों को राज्य ओपन स्कूल प्रणाली के माध्यम से पढ़ाई पूरी करने का अवसर दिया जाएगा. इसके जरिए वे आठवीं, दसवीं और 12वीं की परीक्षाओं में शामिल हो सकेंगी.सरकार का मानना है कि इससे लड़कियां अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी कर पाएंगी और आगे उच्च शिक्षा या रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त कर सकेंगी.

इस अभियान में सिर्फ परीक्षा देने का मौका ही नहीं मिलेगा, बल्कि लड़कियों को पढ़ाई के लिए जरूरी मदद भी दी जाएगी. उन्हें अध्ययन सामग्री, संपर्क कक्षाएं, शैक्षणिक मार्गदर्शन और नियमित परामर्श उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वे बेहतर तरीके से परीक्षा की तैयारी कर सकें.

सर्वे कर चिन्हित की जाएंगी छात्राएं

सरकार सबसे पहले सर्वेक्षण कर उन लड़कियों की पहचान करेगी जिन्होंने किसी वजह से स्कूल छोड़ दिया है. इसके बाद उन्हें ओपन स्कूल में नामांकित किया जाएगा और पढ़ाई के लिए आवश्यक सहायता दी जाएगी. परीक्षा पास करने वाली छात्राओं को प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा ताकि वे आगे की पढ़ाई जारी रख सकें.

अधिकारियों का कहना है कि यह पहल सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे लड़कियों का आत्मविश्वास और आत्मसम्मान भी बढ़ेगा. साथ ही स्कूल छोड़ने की दर में कमी आएगी और महिला सशक्तिकरण को भी मजबूती मिलेगी.

सरकार का मानना है कि शिक्षा से जुड़ाव बढ़ने से बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों को रोकने में भी मदद मिल सकती है. इस तरह ‘सरस्वती अभियान’ बालिका शिक्षा को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

और पढ़ें
Published at : 07 Mar 2026 10:53 AM (IST)
Tags :
MADHYA PRADESH NEWS Saraswati Abhiyan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मध्य प्रदेश
एमपी: पढ़ाई छोड़ चुकी बेटियों के लिए नई पहल, मध्य प्रदेश सरकार शुरू करेगी सरस्वती अभियान
एमपी: पढ़ाई छोड़ चुकी बेटियों के लिए नई पहल, मध्य प्रदेश सरकार शुरू करेगी सरस्वती अभियान
मध्य प्रदेश
MP News: न कथा, न दिव्य दरबार... एक महीने के लिए गायब होंगे बागेश्वर बाबा, बद्रीनाथ की पहाड़ियों में करेंगे साधना
न कथा, न दिव्य दरबार...एक महीने के लिए गायब होंगे बागेश्वर बाबा, बद्रीनाथ की पहाड़ियों में करेंगे साधना
मध्य प्रदेश
Gwalior News: दो पक्षों में विवाद के बीच फायरिंग, गोली लगने से युवक घायल, घटना CCTV में कैद
ग्वालियर: दो पक्षों में विवाद के बीच फायरिंग, गोली लगने से युवक घायल, घटना CCTV में कैद
मध्य प्रदेश
Ratlam News: जज की पत्नी की चलती ट्रेन के वॉशरूम में मौत, प्लेटफॉर्म पर इंतजार करते रह गए पति
रतलाम: जज की पत्नी की चलती ट्रेन के वॉशरूम में मौत, प्लेटफॉर्म पर इंतजार करते रह गए पति
Advertisement

वीडियोज

Sansani: 'एपिक फ्यूरी' का जाल... अमेरिका कंगाल ? | Crime News | War
Chitra Tripathi: 'सरेंडर करे..', Donlad Trump ने ईरान को फिर दी धमकी | Breaking | Iran Israel War
Bharat Ki Baat: Iran- US टकराव के बीच भारत में तेल की कीमतों पर दबाव! | Trump | PM Modi | Breaking
Iran Israel War: ईरान से जंग को लेकर Trump की चाल खुद पर ही पड़ गई भारी? | Breaking | ABP News
Chitra Tripathi: रूस से तेल खरीदेगा भारत! Trump ने क्यों लिया यू टर्न? | Iran Israel War |Mahadangal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
राजस्थान
'कम बोलते थे, डेली रूटीन से करता था काम', मां ने बताया UPSC टॉपर अनुज अग्निहोत्री का संघर्ष
'कम बोलते थे, डेली रूटीन से करता था काम', मां ने बताया UPSC टॉपर अनुज अग्निहोत्री का संघर्ष
विश्व
Pakistan Petrol Price: ईरान युद्ध के बीच पाकिस्तान में पेट्रोल-डीजल की भारी कमी, आसमान छू रही कीमतें, जानें ताजा रेट
ईरान युद्ध के बीच पाकिस्तान में पेट्रोल-डीजल की भारी कमी, आसमान छू रही कीमतें, जानें ताजा रेट
स्पोर्ट्स
IND vs NZ: फाइनल से पहले IND vs NZ के टी20 रिकॉर्ड, जानिए किस टीम ने बनाया सबसे बड़ा टोटल
फाइनल से पहले IND vs NZ के टी20 रिकॉर्ड, जानिए किस टीम ने बनाया सबसे बड़ा टोटल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Lucknow News: 'पहले इस्तेमाल करो, फिर बर्बाद करो...', नीतीश कुमार को लेकर BJP पर समाजवादी पार्टी ने कसा तंज
'पहले इस्तेमाल करो, फिर बर्बाद करो...', नीतीश कुमार को लेकर BJP पर समाजवादी पार्टी ने कसा तंज
साउथ सिनेमा
Jana Nayagan Release: 'जन नायगन' 9 मार्च को सेंसर रिव्यू के लिए तैयार, इस तारीख को थिएटर में आ सकती है फिल्म
'जन नायगन' 9 मार्च को सेंसर रिव्यू के लिए तैयार, इस तारीख को थिएटर में आ सकती है फिल्म
इंडिया
आसमान में 2 दिनों तक दिखेगा अद्भुत खगोलीय नजारा, ब्रह्मांड में एक सीध में दिखेंगे 3 ग्रह शुक्र, शनि और वरुण
आसमान में 2 दिनों तक दिखेगा अद्भुत खगोलीय नजारा, ब्रह्मांड में एक सीध में दिखेंगे 3 ग्रह
जनरल नॉलेज
Pregnancy In Space: क्या अंतरिक्ष में हो सकती है प्रेग्नेंसी, मां के पेट में बच्चे पर कितना पड़ेगा असर?
क्या अंतरिक्ष में हो सकती है प्रेग्नेंसी, मां के पेट में बच्चे पर कितना पड़ेगा असर?
शिक्षा
पानीपत की बेटी श्रेया गुप्ता ने UPSC में पाई 114वीं रैंक, दूसरे प्रयास में हासिल की बड़ी सफलता
पानीपत की बेटी श्रेया गुप्ता ने UPSC में पाई 114वीं रैंक, दूसरे प्रयास में हासिल की बड़ी सफलता
ENT LIVE
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar: The Revenge’ trailer कल 11:01AM, मेगा spy action का धमाका
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar: The Revenge’ trailer कल 11:01AM, मेगा spy action का धमाका
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge का Trailer 11:01 बजे होगा release , Ranveer Singh बनेंगे Liyari के King
Dhurandhar: The Revenge का Trailer 11:01 बजे होगा release , Ranveer Singh बनेंगे Liyari के King
ENT LIVE
Roslin Web Series Review: बवाल Ending वाली ये Web Series इसके Climax के लिए देख डालो
Roslin Web Series Review: बवाल Ending वाली ये Web Series इसके Climax के लिए देख डालो
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Embed widget