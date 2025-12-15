हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशमध्य प्रदेश: श्योपुर से कांग्रेस विधायक का अनोखा प्रदर्शन, 500 गोवंश लेकर पहुंचे कलेक्ट्रेट

मध्य प्रदेश: श्योपुर से कांग्रेस विधायक का अनोखा प्रदर्शन, 500 गोवंश लेकर पहुंचे कलेक्ट्रेट

Sheopur News: कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल का आरोप है कि निराश्रित गोवंश गांवों में फसल बर्बाद कर रहे है. वहीं आवारा गौवंश की वजह से सड़क हादसों में बढ़ोतरी हो रही है.

By : अंबुज पांडेय | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 15 Dec 2025 03:04 PM (IST)
Preferred Sources

अपने अजब-गजब बयानों और प्रदर्शनों को लेकर आए दिन चर्चा में रहने वाले मध्य प्रदेश के श्योपुर से कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल एक बार फिर चर्चा में हैं. इस बार विधायक ने आवारा पशुओं की समस्या को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया. विधायक बाबू जंडेल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता 500 से अधिक निराश्रित और आवारा गोवंश को 18 किलोमीटर तक हांककर कलेक्ट्रेट पहुंचे और समस्या के समाधान की मांग की.

दरअसल, गुरुवार (11 दिसंबर) को ये प्रदर्शन सुबह पांच बजे पांडोला गांव से शुरू हुआ. प्रदर्शन की सूचना मिलने पर प्रशासन अलर्ट हो गया और कलेक्ट्रेट का मुख्य गेट बंद कर दिया. विधायक जंडेल और अन्य कांग्रेसियों के पहुंचने पर, गेट बंद देखकर विधायक गेट पर चढ़ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की.

विधायक जंडेल ने गेट पर बैठकर ही ज्ञापन पढ़ा और प्रशासन को सौंपा. ज्ञापन में कहा गया कि श्योपुर जिले में आवारा पशुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं और सड़कों पर दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है. कई बार दोपहिया और चारपहिया वाहन चालक अचानक सामने आए पशुओं के कारण हादसों का शिकार हो जाते हैं. उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा शुरू की गई गौशालाओं को फिर से शुरू किया जाए.

उन्होंने सभी आवारा पशुओं को इन गौशालाओं में रखने की व्यवस्था करने की अपील की. कांग्रेस नेताओं ने कहा कि गौशालाओं के बंद या निष्क्रिय होने से ही यह समस्या बढ़ी है.

विधायक का आरोप है कि निराश्रित गोवंश गांवों में फसल बर्बाद कर रहे है. वही आवारा गौवंश की वजह से सड़क हादसों में बढ़ोतरी हो रही है. प्रदर्शन के दौरान विधायक जंडेल ने चेतावनी दी है कि यदि शासन-प्रशासन जल्द ही इस और ध्यान नहीं देते है तो वे इस प्रदर्शन के बाद अब सीएम डॉ मोहन यादव के निवास पर गौवंश के साथ प्रदर्शन करूंगा.

श्योपुर में आवारा गौवंश की समस्या को लेकर किए गए विरोध प्रदर्शन के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था भंग करने का आरोप कांग्रेस पर लगा है. शनिवार को कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल सहित कई कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया है.

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, 11 दिसंबर को श्योपुर कंट्रोल रूम को सूचना मिली थी कि कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट कार्यालय के संयुक्त भवन का घेराव कर आवारा गायों को अनाधिकृत रूप से परिसर में घुसाने कराने का प्रयास कर रहे हैं. सूचना की पुष्टि और संभावित कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए थाना कोतवाली से पुलिस बल मौके पर पहुंचा.

मौके पर कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल के साथ जिला कांग्रेस अध्यक्ष मांगीलाल जाटव (फौजी), यूथ कांग्रेस अध्यक्ष रामभरत मीणा, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष दौलतराम गुप्ता और कांग्रेस कार्यकर्ता जसवंत बछेरी सहित 10 से 14 अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे. पुलिस के मुताबिक, इन लोगों ने आवारा पशुओं को घेरकर जबरन कलेक्ट्रेट परिसर में दाखिल कराने की कोशिश की. मना करने के बावजूद वे नहीं माने और मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हंगामा किया.

सुरक्षा के मद्देनजर कलेक्ट्रेट के एंट्री गेट पर ताला लगाकर आवारा पशुओं से परिसर की सुरक्षा सुनिश्चित की गई. हालांकि, इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने आवाजाही के रास्ते को रोककर कर मुख्य मार्ग पर चल रहे यातायात को प्रभावित किया. पुलिस बल द्वारा पूरी घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटोग्राफी की गई है.

कलेक्टर श्योपुर के आदेश के तहत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत कलेक्ट्रेट परिसर से 100 मीटर की परिधि में जुलूस, धरना, प्रदर्शन, सभा, नारेबाजी और ध्वनि विस्तारक यंत्रों का इस्तेमाल प्रतिबंधित है. प्रारंभिक जांच में इस आदेश का उल्लंघन और भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत अपराध पाया गया.

इस मामले में कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल सहित नामजद नेताओं और अन्य कार्यकर्ताओं के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है. जांच का जिम्मा एएसआई शीतेंद्र सिंह को सौंपा गया है.

थाना सिटी कोतवाली के एसआई कमलेन्द्र सिंह का कहना है कि 11 दिसंबर को कांग्रेस विधायक सहित नेताओ और कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में गायों को प्रवेश कराने का प्रयास कर निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया था ,मामले में विधायक सहित 14 लोगो के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है.

और पढ़ें

About the author अंबुज पांडेय

अंबुज पांडेय, 2012 से सक्रिय  पत्रकारिता में हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरस्पॉडेंट, भोपाल मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं. न्यूज़ पॉइंट, NNIS न्यूज़ एजेंसी, APN न्यूज़, ANI, और PTI में बतौर राजनैतिक संवाददाता काम किया . पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के साथ-साथ, जन सरोकारों से जुड़ी खबरें, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें और विषम परिस्थिति में प्राकृतिक आपदाएं कवर करने का अनुभव है.
Read
Published at : 15 Dec 2025 03:01 PM (IST)
Tags :
Sheopur News MP News CONGRESS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'देवता को एक मिनट भी विश्राम नहीं करने देते और धनी लोग तो..., श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन की टाइमिंग पर बोले CJI सूर्यकांत
'देवता को विश्राम नहीं करने देते', श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन की टाइमिंग पर बोले CJI सूर्यकांत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर आंदोलन से जुड़े डॉ. रामविलास वेदांती का निधन, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख
राम मंदिर आंदोलन से जुड़े डॉ. रामविलास वेदांती का निधन, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख
इंडिया
क्या नीतीश कुमार 5 साल रहेंगे मुख्यमंत्री? कांग्रेस से मुलाकात को लेकर क्या बोले चिराग
क्या नीतीश कुमार 5 साल रहेंगे मुख्यमंत्री? कांग्रेस से मुलाकात को लेकर क्या बोले चिराग
इंडिया
Delhi IGI Airport Fog: IGI एयरपोर्ट पर 40 फ्लाइट्स कैंसल, 200 से ज्यादा डिले, इंडिगो संकट के बीच परेशानी का नया सबब क्या?
IGI एयरपोर्ट पर 40 फ्लाइट्स कैंसल, 200 से ज्यादा डिले, इंडिगो संकट के बीच परेशानी का नया सबब क्या?
Advertisement

वीडियोज

India@2047 Entrepreneurship Conclave: इंडिगो मिस मैनेजमेंट पर ये बोलकर राघव ने किस पर साधा तंज?
India@2047 Entrepreneurship Conclave: जाने कैसे होगा 'MY भारत' प्लेफॉर्म से युवाओं का विकास !
Delhi AIR Pollution: दिल्ली में वायु प्रदूषण का कहर...सड़कों पर कई गाड़ियां हादसे का शिकार
India@2047 Entrepreneurship Conclave: नितिन नबीन को नेशनल प्रेसिडेंट बनाए जाने पर चिराग ने क्या कहा?
BJP New President : कमल की कमान पर बंगाल के बाद 2027 के चुनाव पर क्या है नबीन का प्लान? | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'देवता को एक मिनट भी विश्राम नहीं करने देते और धनी लोग तो..., श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन की टाइमिंग पर बोले CJI सूर्यकांत
'देवता को विश्राम नहीं करने देते', श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन की टाइमिंग पर बोले CJI सूर्यकांत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर आंदोलन से जुड़े डॉ. रामविलास वेदांती का निधन, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख
राम मंदिर आंदोलन से जुड़े डॉ. रामविलास वेदांती का निधन, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख
इंडिया
क्या नीतीश कुमार 5 साल रहेंगे मुख्यमंत्री? कांग्रेस से मुलाकात को लेकर क्या बोले चिराग
क्या नीतीश कुमार 5 साल रहेंगे मुख्यमंत्री? कांग्रेस से मुलाकात को लेकर क्या बोले चिराग
इंडिया
Delhi IGI Airport Fog: IGI एयरपोर्ट पर 40 फ्लाइट्स कैंसल, 200 से ज्यादा डिले, इंडिगो संकट के बीच परेशानी का नया सबब क्या?
IGI एयरपोर्ट पर 40 फ्लाइट्स कैंसल, 200 से ज्यादा डिले, इंडिगो संकट के बीच परेशानी का नया सबब क्या?
क्रिकेट
ICC U19 World Cup की एक टीम में 3 भाइयों ने जगह बनाकर रचा इतिहास, 51 साल बाद होगा ऐसा
ICC U19 World Cup की एक टीम में 3 भाइयों ने जगह बनाकर रचा इतिहास, 51 साल बाद होगा ऐसा
जनरल नॉलेज
शिवाजी के पालतू कुत्ते का क्या था नाम, क्या सच में उसने चिता में कूदकर दे दी थी अपनी जान?
शिवाजी के पालतू कुत्ते का क्या था नाम, क्या सच में उसने चिता में कूदकर दे दी थी अपनी जान?
ट्रेंडिंग
बेबी बंप के साथ सीमा हैदर ने नए घर में किया प्रवेश, ढोल-नगाड़ों पर नाचते नजर आए सचिन; वीडियो वायरल
बेबी बंप के साथ सीमा हैदर ने नए घर में किया प्रवेश, ढोल-नगाड़ों पर नाचते नजर आए सचिन; वीडियो वायरल
हेल्थ
Hidden Salt In Diet: ज्यादा नमक नहीं खाते फिर भी बढ़ रहा ब्लड प्रेशर, कहीं आपकी डाइट में ये चीजें शामिल तो नहीं
ज्यादा नमक नहीं खाते फिर भी बढ़ रहा ब्लड प्रेशर, कहीं आपकी डाइट में ये चीजें शामिल तो नहीं
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
ENT LIVE
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Embed widget