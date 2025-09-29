मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का रविवार को उज्जैन में किसानों से आत्मीय स्वागत कर भावांतर योजना शुरू करने के लिए आभार माना. मुख्यमंत्री के पुलिस लाइन उज्जैन हैलीपेड पहुंचने पर बड़ी संख्या में किसानों ने पुष्पमाला और पुष्प वर्षा कर स्वागत किया.

मुख्यमंत्री का स्वागत करने किसान भाई "सोयाबीन भावांतर के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद" की तख्तियां लेकर हैलीपेड पहुंचे. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने किसानों का अभिवादन करते हुए कहा कि राज्य सरकार किसानों की हितैषी सरकार है. किसानों के हित के लिए सरकार के पास राशि की कोई कमी नहीं है. किसान-कल्याण हमारी पहली प्राथमिकता में है.

मुख्यमंत्री ने किसानों के हित में योजना का अवलोकन किया

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि किसानों के लिए राज्य सरकार अनेक योजनाएं भी संचिालत कर रही है. सोयाबीन उत्पादक किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम मिले इसके लिए भावांतर योजना शुरू की गई है. ऐसे किसान जिन्हें निर्धारित समर्थन मूल्य से कम दर मिली है.

उन्होंने कहा कि उसके अंतर की राशि राज्य सरकार से दी जायेगी. किसानों को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होने दिया जायेगा. उन्होंने हर घर स्वदेशी घर-घर स्वदेशी अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से किए गए आहवान पर खादी ग्राम उद्योग मंडल के जरिए आयोजित की गई स्वदेशी प्रदर्शनी का अवलोकन किया.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्वयं के लिए खादी के कुर्ते का कपड़ा खरीदा

भारतीय ज्ञानपीठ परिसर में आयोजित स्वदेशी मेला-प्रदर्शनी में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्वयं के लिए खादी के कुर्ते का कपड़ा खरीदा और अपने मोबाइल वॉलेट से भुगतान किया. उन्होंने खादी ग्रामोद्योग मंडल और भारतीय ज्ञानपीठ परिवार से लगाई गई इस प्रदर्शनी को सराहा.

उन्होंने कहा कि ऐसी प्रदर्शनियों को प्रदेश में सभी जगह पर लगाया जाना चाहिए, जिससे जनता स्वदेशी अभियान को आगे बढ़ाये और और स्वदेशी उत्पादों के प्रति जागरूक होकर उनका लाभ लें.