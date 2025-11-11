सरदार पटेल की 150वीं जंयती के कार्यक्रम में शामिल हुए CM मोहन यादव, पदयात्रा का किया शुभारंभ
Madhya Pradesh News: सरदार बल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर सीएम मोहन यादव ने श्रद्धांजलि अर्पित की. सीएम ने कार्यक्रम के दौरान पदयात्रा का भी शुभारंभ किया.
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में मंगलवार (11 नवंबर) को लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जंयती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया. इस दौरान उन्होंने पदयात्रा का शुभारंभ किया. इस दौरान सीएम ने सरदार पटेल को श्रद्धांजलि भी अर्पित की है.
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एकता व अखंडता के प्रतीक लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में सहभागिता कर पदयात्रा का शुभारंभ किया।— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) November 11, 2025
इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पौधरोपण भी किया। @DrMohanYadav51 #CMMadhyaPradesh… pic.twitter.com/qpWU6fj7LC
सीएम ने इस कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद दीप प्रज्जवलित कर पदयात्रा की शुरुआत की है. इस पदयात्रा में भारी तादाद में छात्र-छात्राओं ने हिस्सा लिया. इस पदयात्रा की शुरुआत पटेल उद्यान से की गई. इस दौरान लोगों के बीच भी भारी उत्साह दिखाई दिया.
सीएम मोहन यादव ने सरदार पटेल को दी श्रद्धांजलि
लोहपुरुष सरदार बल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर सीएम मोहन यादव ने उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की है. इसके बाद सीएम ने पटेल उद्यान से यूनिटी मार्च पदयात्रा की शुरुआत की. यात्रा में आगे-आगे सरदार पटेल का स्टेच्यू दिखाई दिया उसके पीछे छात्र हाथों में मार्च का बोर्ड लिए दिखाई दिए.
पदयात्रा के दौरान हर चौराहे पर ट्रैफिक व्यवस्था का भी ध्यान रखा गया. ट्रैफिक पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए. बैरिकैड लगाकर रास्तों को यात्रा के दौरान के बंद कर दिया गया. पदयात्रा पूरी तरह भक्ति में डूबी दिखाई दी. चारों तरफ नारों की आवाज से वातावरण भक्तिमय हो गया.
कार्यक्रम में सीएम ने किया पौधारोपण
सरदार पटेल की जंयती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद सीएम मोहन यादव ने पौधारोपण भी किया. सीएम ने 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत पेड़ लगाया. सीएम ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर मल्यार्पण कर पौधारोपित किया.
इस दौरान गुब्बारे उड़ाकर एकता का संदेश भी दिया गया. सीएम ने बल्लभ भवन में गुब्बारे उड़ाए. इस कार्यक्रम के दौरान सीएम मोहन यादव ने सरदार पटेल के देश के लिए दिए गए योगदान को याद किया. इस अवसर पर बीजेपी के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे.
