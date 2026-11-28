मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के रीवा दौरे के दौरान उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब एक महिला मुख्यमंत्री के सामने 'कोरेक्स सिटी में आपका स्वागत है' का पोस्टर लेकर पहुंची. पुलिस ने आनन-फानन में महिला को हिरासत में लिया. हालांकि, पुलिस द्वारा खुद को हिरासत में लिए जाने पर महिला ने सरकार और प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं. महिला ने अपने बैनर के जरिए सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यक्रम में लोकतांत्रिक अधिकारों और जनसमस्याओं का मुद्दा उठाया.

बताया जा रहा है कि महिला का नाम प्रतिभा सिंह है और वह पेशे से डॉक्टर हैं. हालांकि, मंच के सामने बैनर प्रदर्शित करने के दौरान पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया. पुलिस हिरासत में लिए जाने के बाद भी प्रतिभा सिंह ने अपनी नाराजगी जाहिर की. उनका कहना था कि एक ओर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर लोकतंत्र में अपनी बात रखने के अधिकार को ही दबाया जा रहा है.

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महिला ने भारतीय जनता पार्टी पर उठाया सवाल

उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर भारतीय जनता पार्टी का यह कैसा दोहरा चरित्र है, जहां लोकतंत्र की बात तो होती है, लेकिन जनता को अपनी आवाज उठाने का अवसर नहीं दिया जाता? मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान हुई इस घटना ने एक बार फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विरोध दर्ज कराने के लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर बहस छेड़ दी है.

कोरेक्स सिटी के रूप में बन चुकी है रीवा की पहचान- महिला

महिला ने आगे कहा कि, आज मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज रीवा दौरे पर थे और उनकी सभा का मुद्दा था 'लोकतंत्र बचाओ और अराजकता हटाओ'. महिला ने कहा कि रीवा पूरे देश में कोरेक्स सिटी के नाम से फेमस है. महिला ने कहा कि जब गूगल में कोरेक्स सिटी ऑफ इंडिया सर्च करते हैं तो रीवा का नाम आता है.

महिला ने कहा कि, रीवा को जो सिनो नेम बन चुका है कोरेस्क सिटी, मैंने पोस्टर में इतना ही लिखा था कि 'मुख्यमंत्री जी का कोरेक्स सिटी में स्वागत है'. महिला ने दावा किया है कि आज पूरे रीवा में जगह-जगह कोरेक्स की बिक्री की खुलेआम की जा रही है. महिला ने कहा कि आज युवा नशे की जद में है. इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन और सरकार की है.

वहीं, सिविल लाइन थाना प्रभारी मनीषा उपाध्याय ने कहा कि, एक महिला कार्यक्रम शांति भंग करते पकड़ी गई है, जिसे हिरासत में लेकर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने यह भी बताया कि, उक्त महिला नशे के खिलाफ पोस्टर दिखा रही है.

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