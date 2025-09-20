मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ में बाघ शावक की संदिग्ध मौत, वन विभाग जांच में जुटी

मध्यप्रदेश के बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य में शुक्रवार को एक मादा बाघ शावक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. वन विभाग के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि गश्त के दौरान मादा बाघ शावक का शव मिला और आशंका है कि आपसी संघर्ष में यह हादसा हुआ.

बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय ने बताया कि गश्त के दौरान एक मादा बाघ शावक की मौत की सूचना प्राप्त हुई. सूचना मिलते ही विभागीय अमले से तत्काल स्थल पर पहुंचकर मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के तहत आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की गई. मृत्यु का कारण संभावित आपसी संघर्ष बताया गया है.

उच्च अधिकारियों को सूचित कर पोस्टमॉर्टम कराया गया

अनुपम सहाय ने कहा कि घटना की जानकारी प्राप्त होते ही उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई और वन्यप्राणी अपराध नियंत्रण ब्यूरो एवं राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के निर्देशानुसार सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूर्ण की गईं.

सहाय ने कहा कि मृत बाघ शावक का पंचनामा तैयार कर सक्षम वन्य चिकित्सक की उपस्थिति में विस्तृत पोस्टमॉर्टम परीक्षण किया गया. बता दें, पिछले दिनों दोनों बाघों को बेहोश कर शहडोल जिले के बांधवगढ़ नेशनल पार्क से भोपाल के वन विहार में भेज दिया गया. वन विभाग के सूत्रों ने बताया कि यह दोनों आदमखोर बाघ 5 लोगों की जान ले चुके थे.

विशेषज्ञों ने दोनों बाघों को जंगल में रहने के अनुकूल नहीं पाया

यहां बताते चले कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के मगधी जोन के बहेराहा इंक्लोजर में रखे गए दो बाघों को वन विहार भोपाल भेजा गया है. एक बाघ को पतौर तो दूसरे को मानपुर के मझखेता से रेस्क्यू कर पकड़ा गया था. इसके बाद दोनों बाघों के स्वभाव का अध्ययन कराया गया.

विशेषज्ञों ने दोनों बाघों को जंगल में रहने के अनुकूल नहीं पाया, लिहाजा दोनों को वन विहार (चिड़ियाघर) भोपाल में शिफ्ट कर दिया गया है. इन दोनों बाघों को अब बची हुई जिंदगी खुले जंगल के बजाय वन विहार में ही गुजारनी होगी. इन दोनों टाइगर्स को बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ने पहले रेस्क्यू कर बाड़े में छोड़ा था.