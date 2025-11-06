मध्य प्रदेश: बालाघाट में डबल मर्डर से सनसनी, दंपत्ति की गला रेतकर उतारा मौत के घाट

मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में गुरुवार (6 नवंबर) की सुबह डबल मर्डर ने सनसनी फैला दी. इलाके में एक दंपति की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई. पति का शव बेडरूम में, जबकि महिला का खून से लथपथ शव रसोई में मिला. हत्या की वजह का अभी पता नहीं चल पाया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि वारदात रात में अंजाम दी गई, जिसका पता गुरुवार सुबह चला.पुलिस के अनुसार, रमेश हाके पत्नी पुष्प कला के साथ कटंगी के वार्ड क्रमांक दो के नत्थी टोला में रहता था.

इस तरह हुआ घटना का खुलासा

रमेश सरकारी विभाग में वाहन चालक था और सेवानिवृत्त हो चुका था. उसके दो बेटे हैं और दोनों नागपुर में रहते हैं. गुरुवार सुबह जब दूधवाला घर पहुंचा तो उसे घर का दरवाजा खुला हुआ मिला. उसने पड़ोसियों को इसकी सूचना दी. दूधवाले की सूचना पर पड़ोसी इकट्ठा हुए. जब लोगों ने अंदर जाकर देखा तो दंपति के शव खून से सने पड़े थे.

रमेश का शव जहां बेडरूम में मिला, वहीं उसकी पत्नी का शव रसोई घर में पड़ा था. दोहरे हत्याकांड की सूचना पर पहुंची पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई. पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घर को सील कर दिया.

घटना की जांच में जुटी पुलिस की टीम

जांच के लिए डॉग स्क्वाड की मदद ली गई. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि रात को दंपति के घर कौन आया था और वारदात की आखिर वजह क्या है. पुलिस थाने के प्रभारी धर्मेंद्र कुसराम का कहना है कि मामले की जांच में डॉग स्क्वाड और एफएसएल आदि टीम की मदद ली जा रही है.

उधर, इस हत्याकांड के बाद से क्षेत्र के लोग दहशत में हैं. पुलिस की जांच के बाद ही यह खुलासा हो पाएगा कि हत्या में कौन लोग शामिल हैं और उन्होंने हत्या क्यों की. बालाघाट जिले में लगभग डेढ़ माह पहले भी व्यापारी दंपति की हत्या हुई थी.