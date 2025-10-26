हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
MP में जज के घर पर हमला, जान से मारने की धमकी से मचा हड़कंप, पुलिस ने दर्ज की FIR

MP में जज के घर पर हमला, जान से मारने की धमकी से मचा हड़कंप, पुलिस ने दर्ज की FIR

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में देर रात न्यायाधीश के घर पर कुछ लोगों ने हमला कर जान से मारने की धमकी दी. इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया, पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

By : पीटीआई- भाषा | Updated at : 26 Oct 2025 10:43 AM (IST)
मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले में शुक्रवार देर रात लोगों के एक समूह ने एक न्यायाधीश को जान से मारने की धमकी देते हुए उनके घर पर पथराव किया और उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया. पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी. पुलिस अधीक्षक मोतीउर रहमान ने बताया कि यह घटना जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर भालूमाडा में देर रात लगभग 12.30 बजे हुई.

उन्होंने बताया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) अमनदीप सिंह चावड़ा ने भालूमाडा थाने में शिकायत दर्ज कराई है.अधिकारी ने बताया कि न्यायाधीश ने शिकायत में आरोप लगाया कि वह और उनका परिवार अपने आधिकारिक आवास में सो रहे थे कि तभी लोगों के एक समूह ने उन्हें गालियां दीं और जान से मारने की धमकी दी.

संपत्ति को नुकसान और हमलावरों की फरारी

न्यायाधीश ने आरोप लगाया कि समूह ने आंगन में पथराव करने से पहले संपत्ति को नुकसान भी पहुंचाया. शिकायत में आरोप लगाया गया कि जैसे ही वह (न्यायाधीश) घर से बाहर निकले हमलावर फरार हो गए.

पुलिस की कार्रवाई और जांच

पुलिस अधिकारी ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 224 (लोक सेवक को चोट पहुंचाने की धमकी), 296 (अश्लील कृत्य और गाने), 324 (शरारत), 331 (6) (घर में घुसने या तोड़फोड़ करने), 333 (चोट पहुंचाने की तैयारी के साथ घर में घुसना), 351 (3) (जान से मारने की धमकी, गंभीर चोट या आग से संपत्ति को नष्ट करना) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

पुलिस ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और वे इस बात की भी जांच करेंगे कि क्या हमला किसी हालिया आदेश से जुड़ा था, जिसमें मजिस्ट्रेट ने किसी आरोपी की जमानत याचिका खारिज की हो.

Published at : 26 Oct 2025 10:43 AM (IST)
MP POlice MADHYA PRADESH NEWS Anuppur Incident
