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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशछिंदवाड़ा में लोकायुक्त की बड़ी रेड, वन अधिकारी के पास मिली 7.60 करोड़ की संपत्ति

छिंदवाड़ा में लोकायुक्त की बड़ी रेड, वन अधिकारी के पास मिली 7.60 करोड़ की संपत्ति

लोकायुक्त की छापेमारी में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के सहायक संचालक के पास 7.60 करोड़ रुपये की संपत्ति मिली. सोना, चांदी, नकदी, रिजॉर्ट और आलीशान विला का खुलासा हुआ है.

Written By : सचिन पांडेय, छिंदवाड़ा |  Updated at : 15 Nov 2026 09:04 AM (IST)
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मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और पचमढ़ी में लोकायुक्त पुलिस ने सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के सहायक संचालक संजीव कुमार शर्मा के ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई की है. शनिवार सुबह एक साथ कई जगहों पर छापेमारी की गई. जांच के दौरान अधिकारी के पास करीब 7 करोड़ 60 लाख रुपये की संपत्ति होने का खुलासा हुआ है. इसमें 2.528 किलो सोना, 1.656 किलो चांदी, लाखों रुपये नकद, आलीशान रिजॉर्ट, विला और कई वाहन शामिल हैं. शुरुआती जांच में यह संपत्ति उनकी ज्ञात आय से काफी ज्यादा बताई जा रही है.

लोकायुक्त पुलिस को शिकायत मिली थी कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में सहायक संचालक के पद पर तैनात संजीव कुमार शर्मा ने अपनी पत्नी और कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर आय से अधिक संपत्ति जमा की है. शिकायत मिलने के बाद लोकायुक्त की टीम ने पहले मामले का सत्यापन किया.

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उप पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह की जांच में सामने आया कि अधिकारी की संपत्ति उनकी ज्ञात आय से करीब 228 प्रतिशत अधिक है. इसके बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया और न्यायालय से सर्च वारंट लेकर कार्रवाई शुरू की गई.

शनिवार सुबह भोपाल संभाग की लोकायुक्त टीम ने पचमढ़ी में अधिकारी के सरकारी आवास और कार्यालय के साथ छिंदवाड़ा स्थित उनके निजी मकान पर एक साथ तलाशी ली.

सोना-चांदी और लाखों रुपये नकद मिले

छापेमारी के दौरान लोकायुक्त टीम को बड़ी मात्रा में सोना-चांदी और नकदी मिली. कार्रवाई में करीब 26 लाख 36 हजार 800 रुपये नकद बरामद किए गए. इसके अलावा 2.528 किलोग्राम सोना मिला, जिसकी कीमत करीब 3 करोड़ 50 लाख रुपये बताई गई है. टीम को 1.656 किलोग्राम चांदी भी मिली, जिसकी कीमत लगभग 2 लाख 94 हजार रुपये आंकी गई है.

वहीं, छिंदवाड़ा में जांच कर रहे लोकायुक्त डीएसपी अजय मिश्रा ने बताया कि अधिकारी के घर में रखी अलमारियों और लॉकर्स की बारीकी से तलाशी ली गई. इस दौरान करीब 927 ग्राम सोना, 356 ग्राम चांदी और लगभग 3 लाख रुपये नकद मिले. इसके अलावा मकान और अन्य संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं.

करोड़ों के रिजॉर्ट और विला का भी खुलासा

लोकायुक्त की जांच में सिर्फ नकदी और गहने ही नहीं, बल्कि कई बड़ी अचल संपत्तियां भी सामने आई हैं. इनमें करीब 2 करोड़ रुपये कीमत का 'ईकोटेल रिजॉर्ट' और लगभग 1 करोड़ रुपये का 'सेरेनिटी द विला' शामिल है.

इसके अलावा जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़े 28 दस्तावेज भी टीम ने जब्त किए हैं. इन दस्तावेजों के आधार पर अधिकारी की संपत्तियों और उनके लेनदेन की जांच की जा रही है. लोकायुक्त टीम को आशंका है कि जांच आगे बढ़ने पर संपत्ति का आंकड़ा और बढ़ सकता है.

छापेमारी के दौरान अधिकारी के पास कई वाहन भी मिले हैं. इनमें स्कॉर्पियो, महिंद्रा KUV100, बुलेट और स्कूटर शामिल हैं. इन वाहनों की कुल कीमत करीब 31 लाख 20 हजार रुपये बताई गई है. इसके अलावा लगभग 50 लाख रुपये का घरेलू सामान भी सामने आया है.

छिंदवाड़ा स्थित मकान का निर्माण मूल्यांकन भी कराया जाएगा. इसके लिए लोक निर्माण विभाग (PWD) की मदद ली जाएगी. लोकायुक्त टीम अधिकारी के तीन से चार बैंक खातों की भी जांच कर रही है, ताकि जमा रकम और लेनदेन की जानकारी जुटाई जा सके.

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आय से कई गुना ज्यादा संपत्ति मिलने पर जांच तेज

लोकायुक्त की शुरुआती जांच में संजीव कुमार शर्मा के पास करीब 7 करोड़ 60 लाख रुपये की संपत्ति होने का अनुमान है. यह उनकी ज्ञात आय से करीब 560 प्रतिशत अधिक बताई जा रही है. हालांकि, सभी संपत्तियों का अंतिम मूल्यांकन और दस्तावेजों का सत्यापन अभी बाकी है.

इस कार्रवाई को डीएसपी वीरेंद्र सिंह, अजय मिश्रा और भैयालाल प्रजापति के नेतृत्व में लोकायुक्त की टीम ने अंजाम दिया. टीम में निरीक्षक रजनी तिवारी, घनश्याम मशकोले और नीतू कुसारिया समेत अन्य अधिकारी शामिल रहे. फिलहाल मामले की जांच जारी है. बैंक खातों, जमीन के दस्तावेजों और अन्य संपत्तियों की पड़ताल के बाद ही अधिकारी की कुल संपत्ति की सही तस्वीर सामने आ सकेगी.

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Published at : 15 Nov 2026 09:04 AM (IST)
Tags :
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