MP News: सरकार ने लाड़ली बहना योजना के तहत दिए 1836 करोड़, 1.25 करोड़ खातों में हुए ट्रांसफर

Pre-Inauguration of Rest House: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने माखन नगर, जिला नर्मदापुरम में आयोजित कार्यक्रम में लाड़ली बहना योजना के तहत 1.25 करोड़ से अधिक लाड़ली बहनों को ₹1836 करोड़ और 29 लाख बहनों को गैस सिलेंडर रीफिलिंग हेतु ₹90 करोड़ से अधिक की राशि अंतरित की. इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ₹206 करोड़ से अधिक के विकासकार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन भी किया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज 1.25 करोड़ से अधिक लाड़ली बहनों के खातों में ₹1,836 करोड़ की राशि का प्रत्यक्ष अंतरण किया गया. अब तक लाड़ली बहनों के खातों में ₹50,000 करोड़ से अधिक की राशि अंतरित की जा चुकी है. बहनें आत्मनिर्भर, सशक्त और सम्मानित बनें...यही हमारा संकल्प है.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में निरंतर प्रदेश के विकास के लिये कार्य किया जा रहा है. मध्यप्रदेश, देश का पहला राज्य है, जहां विकास के 4 सूत्र गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी (जीवायएएन) के सशक्तिकरण के लिये मिशन मोड पर कार्य हो रहा है.

नर्मदापुरम रेशम उद्योग से 50 दीदियां बनीं लखपति

मध्य प्रदेश सरकार नारी सशक्तिकरण की दिशा में निरंतर कार्य कर रही मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नर्मदापुरम का मलबरी रेशम प्रसिद्ध है. यहां धागा निर्माण में उद्योग शुरू कर 50 दीदियां लखपति बनी हैं. राज्य सरकार ने वर्ष 2026 को 'किसान कल्याण वर्ष' घोषित किया है. इस वर्ष कृषि को रोजगार और उद्योग से जोड़ा जाएगा. बहनों को प्रशिक्षण देकर स्व-सहायता समूह से जोड़ेंगे. किसानों को गेहूं, धान और दालों का उचित मूल्य दिलवाया जा रहा है.

माखन नगर में मुख्यमंत्री की नई घोषणाएं

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने माखन नगर, जिला नर्मदापुरम में आयोजित कार्यक्रम में सिंचाई परियोजना, पुल निर्माण, फोरलेन सड़क, माखनलाल चतुर्वेदी महाविद्यालय में नए कक्ष का निर्माण, एसडीएम कार्यालय के नए भवन निर्माण, माखननगर तहसील के नए भवन निर्माण और फायर ब्रिगेड की सौगात प्रदान करने समेत अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं की.

मुख्यमंत्री ने माखन नगर विश्राम गृह का किया उद्घाटन

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नर्मदापुरम स्थित माखन नगर में लोक निर्माण विभाग द्वारा ₹137.94 लाख की लागत से निर्मित विश्राम गृह का उद्घाटन किया.