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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशKuno National Park: कूनो से भटककर राजगढ़ के कालीपीठ पहुंचा चीता KP3, पल-पल की लोकेशन ट्रैक कर रही टीम

Kuno National Park: कूनो से भटककर राजगढ़ के कालीपीठ पहुंचा चीता KP3, पल-पल की लोकेशन ट्रैक कर रही टीम

Rajgarh News In Hindi: MP के कूनो नेशनल पार्क से निकला चीता KP3 राजस्थान का सफर तय कर अब राजगढ़ जिले में पहुंच गया है. कालीपीठ क्षेत्र में उसका मूवमेंट देखा गया, जिससे वन विभाग और पुलिस अलर्ट पर हैं.

By : मनीष सोनी, राजगढ़ | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 01 May 2026 03:32 PM (IST)
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मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क (Kuno National Park) से निकला चीता 'KP3' राजस्थान का लंबा सफर तय करते हुए अब राजगढ़ जिले में पहुंच गया है. शुक्रवार सुबह करीब साढ़े 6 बजे राजगढ़ के कालीपीठ क्षेत्र में इस चीते का मूवमेंट देखा गया, जिसके बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. वन विभाग और पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गए हैं और ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार सुबह चीता KP3 कालीपीठ थाने से महज 300 मीटर की दूरी पर एक पेड़ की छांव में आराम करता हुआ नजर आया. इस दौरान उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं. राहत की बात यह है कि चीते के गले में 'GPS कॉलर' लगा हुआ है, जिसकी मदद से वन विभाग की टीम उसके हर एक मूवमेंट पर सैटेलाइट के जरिए पैनी नजर बनाए हुए है.

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राजस्थान में बकरी का किया शिकार

वन विभाग की ट्रैकिंग से पता चला है कि यह चीता कूनो से निकलकर राजस्थान की सीमा में दाखिल हो गया था. गुरुवार को उसने राजस्थान के मनोहर थाना क्षेत्र में एक बकरी के बच्चे का शिकार भी किया था. शिकार के बाद वह सीमा पार कर मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के कालीपीठ इलाके में आ पहुंचा है.

5 सदस्यीय टीम कर रही है मॉनिटरिंग

चीते की सुरक्षा और ग्रामीणों को किसी भी खतरे से बचाने के लिए कूनो नेशनल पार्क की 5 सदस्यीय विशेष टीम मौके पर मुस्तैद है. इसके अलावा स्थानीय प्रशासन भी पूरी तरह सक्रिय है. मौके पर राजगढ़ के वन परिक्षेत्र अधिकारी शिव कुमार चौहान, डिप्टी रेंजर राजू गुर्जर, वन रक्षक भानु खिंची और वनपाल अर्जुन मालवीय सहित कालीपीठ थाने का पुलिस बल भी तैनात है.

वन विभाग की टीम चीते के मूवमेंट को ट्रैक कर रही है और जरूरत पड़ने पर उसे सुरक्षित दिशा में मोड़ने या वापस कूनो शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है. प्रशासन ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे अपने बच्चों और पालतू पशुओं को लेकर सावधानी बरतें और अकेले जंगल या सुनसान इलाकों की तरफ न जाएं.

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About the author मनीष सोनी, राजगढ़

मनीष सोनी करीब 9 सालों से ABP न्यूज़ नेटवर्क से जुड़े हैं. मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के लिए रिपोर्टिंग करते हैं.
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Published at : 01 May 2026 03:32 PM (IST)
Tags :
MP News Kuno National Park Rajgarh News
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