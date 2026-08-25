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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशKissing कार वाले आदित्य ने कहा, 'जिस लड़की ने ये बनाए...'

Kissing कार वाले आदित्य ने कहा, 'जिस लड़की ने ये बनाए...'

ग्वालियर में Kissing Car के मालिक आदित्य सिकरवार ने बताया कि वीडियो वायरल करने और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए यह सब किया गया था. चालान होने के बाद उसने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए. कोई गलत इरादा नहीं था.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 25 Aug 2026 07:49 PM (IST)
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मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक कार पर 3400 'किसिंग' निशान बनाए जाने का मामला सामने आया. कार पर इतने निशान देखकर पुलिस ने वाहन के खिलाफ कार्रवाई की और 5500 रुपये का चालान काटा. बताया जा रहा है कि कार मालिक आदित्य सिकरवार की 'महिला दोस्त' ने ये किसिंग निशान बनाए थे. अब उसने पूरे मामले को लेकर अपना पक्ष रखा है.

आदित्य ने बताया कि पुलिस ने उसकी गाड़ी जब्त कर ली थी. इसके बाद उसने चालानी कार्रवाई के दौरान अपनी गलती मान ली. उसने कहा, "पुलिस द्वारा मेरी गाड़ी जब्त कर ली गई थी. तो मैंने चालानी कार्रवाई में अपनी गलती मानी है. मुझसे गलती हुई है, यह आगे से नहीं होगी."

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उसने आगे कहा, "गलती यह थी कि इस स्टीकर को लेकर यहां पर परमिशन नहीं है और यह करना भी नहीं चाहिए. बाकी मैं गाड़ी धुलवाने ही ले जा रहा था, उतने में दो पुलिस वालों ने पकड़ ली थी. उसकी वजह से मेरी चालानी कार्रवाई हो गई."

महिला दोस्त ने बनाए थे किसिंग के निशान

कार पर किसिंग के निशान किसने बनाए, इस सवाल पर उसने बताया, "जिसने ये किसिंग वाले निशान बनाए है उस लड़की को मैं जानता हूं. लेकिन हमें वीडियो बनाना था. हमारा मकसद था वीडियो वायरल करना. बाकी ऐसा कोई गलत उद्देश्य नहीं था. लड़की मेरे कॉलेज की दोस्त है."

फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए बनाया था वीडियो

आदित्य ने कहा, "हम लोगों को वीडियो वायरल ही करना था. मेरी एक पुरानी आईडी थी, वो डिलीट हो गई तो उसके चक्कर में दूसरी आईडी बनाई. ऐसे फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में यह चीज की. वीडियो ज्यादा वायरल हो गई, तो उस चीज में यह दिक्कत आ गई."

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फेमस होने के शॉर्टकट तरीके- ट्रैफिक एडिशनल एसपी

वहीं, ग्वालियर के ट्रैफिक एडिशनल एसपी सुज्वल जग्गा ने बताया कि हम 'ऑपरेशन ईगल' चला रहे हैं. हमारी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल पैनी नजर रख रही है कि किस तरह का कंटेंट पोस्ट किया जा रहा है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक आदमी सफेद रंग की गाड़ी पर बहुत सारे लिप्सटिक के निशान लगाकर खतरनाक तरीके से स्टंटबाजी करके धुमा रहा था. इसके बाद कार के मालिक को बुलाया गया और साढ़े पांच हजार का चालान किया गया. एडिशनल एसपी ने कहा कि ये फेमस होने के शॉर्टकट तरीके हैं.

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About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
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Published at : 25 Aug 2026 07:39 PM (IST)
Tags :
Gwalior News MADHYA PRADESH NEWS
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