खरगोन में अंधविश्वास और काले जादू की खतरनाक साजिश का शिकार बने 6 वर्षीय मासूम को पुलिस ने समय रहते सकुशल बचा लिया. जिले के सनावद क्षेत्र से 10 दिसंबर को अपहृत हुए बच्चे को नरबलि से पहले रेस्क्यू कर लिया गया. इस मामले में पुलिस ने तांत्रिक सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

बच्चे के लापता होने के बाद इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं चलने लगी थीं. नरबलि की आशंका ने न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे जिले को दहशत में डाल दिया था. पुलिस लगातार सुराग जुटा रही थी और हर संभावित एंगल से जांच कर रही थी.

मुखबिर की सूचना बनी बड़ी कड़ी

मामले का खुलासा करते हुए एसपी रविंद्र वर्मा ने बताया कि पुलिस टीम को मुखबिर से अहम सूचना मिली. ग्राम अटूटखास निवासी शुभम उर्फ लव यादव पर शक गहराया, जो कथित तौर पर तंत्र बाधा दूर करने वाले एक बाबा के संपर्क में था. यह बाबा पुनासा में किराए के कमरे में छिपकर रह रहा था.

पुनासा में रातों-रात कार्रवाई

पुलिस ने बाबा के किराए के कमरे के आसपास रेकी की. रात के समय बाबा बच्चे को साथ लेकर आता दिखा. पुलिस की भनक लगते ही वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन टीम ने घेराबंदी कर बच्चे को सुरक्षित बरामद कर लिया और बाबा सुरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद शुभम उर्फ लव यादव और रामपाल नरवरे को भी दबोच लिया गया.

22 दिन तक अमानवीय तांत्रिक क्रियाएं

जांच में सामने आया कि बच्चे को पुनासा के उसी किराए के कमरे में 22 दिनों तक रखा गया. इस दौरान उसे नग्न कर उस पर सिंदूर लगाया जाता, नींबू की माला पहनाई जाती और काला कपड़ा ओढ़ाया जाता था. यह पूरा मामला दिखाता है कि अंधविश्वास किस हद तक इंसानियत को कुचल सकता है.

पुलिस ने जिन चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उनमें लव उर्फ शुभम यादव (निवासी ग्राम अटूटखास), अंकित उर्फ सुरेंद्र उर्फ पिंटू बघेल (ग्राम बीजापुर), रामपाल नरवरे (डोंगरगांव) और धनसिंह बडोले (अंजरूद) शामिल हैं.

पुलिस का कहना है कि यह केस समाज के लिए चेतावनी है. अंधविश्वास और काले जादू के नाम पर अपराध करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. समय पर की गई पुलिस कार्रवाई से एक मासूम की जान बच सकी, जिससे परिवार ने राहत की सांस ली है.