मध्य प्रदेश: पति ने सुपारी देकर कराई पत्नी की हत्या, 'क्राइम पेट्रोल' देखकर रची साजिश

मध्यप्रदेश के खंडवा में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी से परेशान होकर कथित तौर पर भाड़े के हत्यारों के जरिए उसकी हत्या करवा दी. पुलिस के एक अधिकारी ने मंगलवार (23 सितंबर) को यह जानकारी दी. पुलिस ने चौबीस घंटे के भीतर हत्या की गुत्थी सुलझाने का दावा करते हुए कहा कि इस मामले में पति समेत 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है जबकि एक अन्य आरोपी अभी फरार है. पुलिस के मुताबिक टेलीविजन धारावाहिक ‘क्राइम पेट्रोल’ से प्रभावित होकर आरोपी ने पूरे घटनाक्रम की साजिश रची और उसे अंजाम दिया.

पुलिस अधीक्षक (SP) मनोज कुमार राय ने बताया कि खंडवा के पदम नगर थाना क्षेत्र के ग्राम डिगरिस निवासी महेंद्र पटेल (25) ने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि 21 सितंबर की रात जब उनके पेट में बहुत तेज दर्द हुआ तो वह अपनी पत्नी सविता के साथ खंडवा में डॉक्टर को दिखाने आ रहा था.

आरोपी ने सुपारी देकर करावाई पत्नी की हत्या-पुलिस

उन्होंने आगे बताया, पटेल ने शिकायत में कहा कि रास्ते में एक पुलिया के पास तीन लड़कों ने उन्हें रोक लिया और मारपीट की और इसी दौरान एक लड़के ने पत्नी सविता पर चाकू से कई वार कर दिए, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई. राय ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की तो पाया कि महेंद्र ने ही एक लाख रुपये की सुपारी देकर सविता की हत्या कराई थी.

हत्या में इस्तेमाल चाकू और सुपारी के पैसे जब्त

एसपी ने ये भी बताया कि पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू और दी गई राशि आरोपियों से जब्त कर ली है. मनोज कुमार राय ने कहा, ‘‘पुलिस ने आरोपी पति सहित दो अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया है जबकि एक अभी फरार है और उसकी तलाश की जा रही है.’’

‘क्राइम पेट्रोल’ देखकर हत्या की रची साजिश!

उन्होंने बताया कि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए चौबीस घंटे में इस प्रकरण का खुलासा कर दिया. एसपी ने कहा, ‘‘आरोपी पति महेंद्र टीवी पर ‘क्राइम पेट्रोल’ देखकर प्रभावित हुआ था और पत्नी से परेशान होकर उसने पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया.’’