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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशकटनी: CSP नेहा पच्चीसिया समेत तीनों आरोपियों को राहत, गिरफ्तारी वारंट रद्द

कटनी: CSP नेहा पच्चीसिया समेत तीनों आरोपियों को राहत, गिरफ्तारी वारंट रद्द

मध्य प्रदेश के कटनी में जमीन के सौदे से जुड़े मामले में निलंबित सीएसपी नेहा पच्चीसिया समेत तीनों आरोपियों का गिरफ्तारी वारंट कोर्ट ने रद्द कर दिया.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 21 Sep 2026 04:30 PM (IST)
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कटनी की निलंबित सीएसपी नेहा पच्चीसिया समेत तीन आरोपियों को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. जमीन सौदे से जुड़े मामले में आरोपी निलंबित सीएसपी नेहा पच्चीसिया, क्षितिज राज बारापात्रे और मारूफ अहमद हनफी के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट को आज कोर्ट ने रद्द कर दिया है. कोर्ट के इस फैसले के बाद तीनों आरोपियों को बड़ी राहत मिली है.

दरअसल, कटनी में हुए एक हत्याकांड के मामले में तीन लोगों को आरोपी बनाया गया था और उस मामले में नगर पुलिस अधीक्षक पर आरोप लगा था कि उन्होंने आरोपी की करोड़ों की जमीन का कुछ लाख में दूसरे व्यक्ति से सौदा कराया है. इस मामले की जांच हुई और इसमें उन्हें दोषी पाया गया, जिस पर उनके खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ है.

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(अपडेट जारी है.)

Input By : लीलाधर
Published at : 21 Sep 2026 02:57 PM (IST)
Tags :
Katni News MP News
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