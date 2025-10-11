मध्य प्रदेश के सीहोर में करवा चौथ पर पत्नी बच्चों संग भागी, पति ने फांसी लगाकर दे दी जान

करवा चौथ की रात हर पत्नी अपने पति की आरती उतार रही थी. वह पति के हाथ से जल ले रही थी. उसी समय सीहोर के गणेश मंदिर रोड वाली कॉलोनी में एक युवक घर में फंदे पर लटक गया. शुरुआती जानकारी के मुताबिक मृतक की पत्नी दो बच्चों के साथ किसी और के पास चली गई. धर्मेंद्र ने पुलिस में शिकायत की. लेकिन परिजनों का कहना है कि कोई कार्रवाई न होने से वह हताश हो गया. पत्नी और बच्चों के बिछड़ने से उसने फांसी लगा ली.

धर्मेंद्र के परिजनों ने बताया कि गणेश मंदिर रोड के रहने वाले धर्मेंद्र कुशवाहा की पत्नी ने करवा चौथ के दिन ही उन्हें छोड़ दिया. वह पति को छोड़कर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ भाग गई. जाते वक्त दो छोटे बच्चों को भी ले लिया. पत्नी और बच्चों के अचानक चले जाने से धर्मेंद्र गहरी मानसिक पीड़ा में था.

दुख और तन्हाई से टूट गया धर्मेंद्र

धर्मेंद्र के परिजनों ने बताया कि पत्नी और बच्चों के अचानक चले जाने से धर्मेंद्र सदमे में था. उसने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन उचित कार्रवाई न होने से उसकी हताशा बढ़ती गई. जिस रात को हर पति-पत्नी प्रेम और साथ रहने की कसमें दोहरा रहे थे, उसी रात पत्नी और बच्चों के वियोग में अकेला पड़ा धर्मेंद्र फांसी के फंदे पर झूल गया और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली.

शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा

पुलिस ने कहा कि जानकारी मिली कि करवा चौथ की रात उसने घर में ही आत्महत्या कर ली. पुलिस को खबर लगते ही वह मौके पर पहुंची. शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. मंडी थाने के प्रभारी सुनील मेहर ने कहा कि शुरुआती जांच में पत्नी और बच्चों के अलगाव से यह कदम उठाया. पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.