हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशमंडला: कान्हा टाइगर रिजर्व में बाघिन और 4 शावकों की मौत का खुलासा, इस वजह से गई थी जान

मंडला: कान्हा टाइगर रिजर्व में बाघिन और 4 शावकों की मौत का खुलासा, इस वजह से गई थी जान

Kanha Tiger Reserve: एक बाघिन और उसके 4 शावकों की मौत ने पार्क प्रबंधन के साथ-साथ वन्य प्राणी प्रेमियों और विशेषज्ञों को भी चिंता में डाल दिया था. अब इस मामले में उनकी मौत के कारणों का खुलासा हुआ है. 

By : सैय्यद सिकंदर अली, मंडला | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 06 May 2026 05:15 PM (IST)
Preferred Sources

मध्य प्रदेश में मंडला के विश्व प्रसिद्ध कान्हा टाइगर रिजर्व के सरही परिक्षेत्र में पिछले दिनों एक पूरी बाघिन परिवार की मौत हो गई. एक बाघिन और उसके चार शावकों की मौत ने पार्क प्रबंधन के साथ-साथ वन्य प्राणी प्रेमियों और विशेषज्ञों को भी चिंता में डाल दिया था. अब इस मामले में उनकी मौत के कारणों का खुलासा हुआ है. 

कान्हा टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर रविंद्र मणि त्रिपाठी के मुताबिक बाघों के जो सैंपल वेटरिनरी साइंस कॉलेज जबलपुर भेजे गए थे. उसके मुताबिक बाघों में केनाइन डिस्टेंपर नमक संक्रामक वायरस पाया गया है. इसे ही बाघिन और उसके चारों शावकों की मौत का कारण बताया जा रहा है. 

MP IAS Transfer: मध्य प्रदेश में 11 IPS अधिकारियों के तबादला, जानें किसे कहां मिली नई जिम्मेदारी?

वायरस से हुई 5 मौतें

इस वायरस से भूख नहीं लगती और निमोनिया हो जाता है. बाघिन के शावकों में भी यह देखा गया था कि वह काफी दिनों से भूखे थे उनके पेट में खाने की कोई चीज नहीं पाई गई थी. एक के बाद एक तीन शावकों की मौत के बाद बाघिन और उसके एक और शावक को इलाज के लिए मुक्की भेजा गया था, लेकिन इलाज के दौरान पहले बाघिन की मौत हुई और उसी दिन शाम को उसके शावक की भी मृत्यु हो गई थी. 

केनाइन डिस्टेंपर वायरस के ही मौत होने की बात के सामने आने के बाद पार्क प्रबंधन ने सुरक्षा के कई उपाय किए हैं. बताया जा रहा है कि जहां से बाघ शावकों के शव प्राप्त हुए थे उन जगहों को वैज्ञानिकों द्वारा बताए गए तरीके से डिसइनफेक्ट कर बैरिकेडिंग कर दी गई है. घटनास्थल के आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे की कड़ी मॉनिटरिंग की जा रही है. 

कुत्तों के जरिए वन्य प्राणियों में पहुंचा वायरस

हाथी दलों को भी मोनिटरिंग के लिए लगाया गया है ताकि कोई जानवर उसे क्षेत्र में ना जा सके. बताया जा रहा है कि यह वायरस कुत्तों के जरिए वन्य प्राणियों में पहुंचा है. कुत्तों को राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में रोकने की कोशिश की जा रही है लेकिन कई बार बाग भी क्षेत्र छोड़कर शिकार के लिए बाहर चले जाते हैं.

ऐसे में संभावना है कि उनके शिकार पर कुत्तों ने हमला किया हो और उनसे वह वायरस शिकार पर आया हो जिसे खाने के बाद यह वाइरस बाघ में पहुंच गया हो. भविष्य में इन संभावनाओं को खत्म करने के लिए आसपास के गांव के मवेशियों का टीकाकरण किया जा रहा है.

कुत्तों में भी कराया जा रहा वैक्सीनेशन

इसके अलावा कुत्तों में भी वैक्सीनेशन कर उनमें प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की कोशिश की जा रही है ताकि वायरस को फैलने से रोका जा सके. पार्क प्रबंधन के जमीनी हमले को भी कोरोना काल के दौरान जारी की गई गाइडलाइंस की तर्ज पर कड़ी गाइडलाइन जारी की गई है. 

पार्क बंधन द्वारा ग्रामीण और होटल व रिजॉर्ट संचालकों के साथ बैठक कर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं. इसी तरह कान्हा टाइगर रिजर्व के तीनों प्रवेश द्वारों पर पर्यटक वाहनों के लिए पानी से भरा एक गड्ढा बनाया गया है जिसमें वैज्ञानिकों द्वारा बताए गए डिसइनफेक्ट लिक्विड को डाला गया है, और उनसे होकर ही वाहन पार्क में प्रवेश कर रहे हैं.

एमपी में अगले 24 घंटों में गरज, ओलावृष्टि और तेज हवाएं चलने की संभावना, IMD ने जारी की चेतावनी

और पढ़ें

About the author सैय्यद सिकंदर अली, मंडला

सैय्यद सिकंदर अली मध्य प्रदेश के मंडला की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी न्यूज़ के साथ वो लंबे समय से जुड़े हैं. 
Read More
Published at : 06 May 2026 05:15 PM (IST)
Tags :
Kanha Tiger Reserve Mandla News MADHYA PRADESH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मध्य प्रदेश
मंडला: कान्हा टाइगर रिजर्व में बाघिन और 4 शावकों की मौत का खुलासा, इस वजह से गई थी जान
मंडला: कान्हा टाइगर रिजर्व में बाघिन और 4 शावकों की मौत का खुलासा, इस वजह से गई थी जान
मध्य प्रदेश
MP IAS Transfer: मध्य प्रदेश में 11 IPS अधिकारियों के तबादला, जानें किसे कहां मिली नई जिम्मेदारी?
मध्य प्रदेश में 11 IPS अधिकारियों के तबादला, जानें किसे कहां मिली नई जिम्मेदारी?
मध्य प्रदेश
बर्थडे, प्रीवेडिंग शूट या किटी पार्टी... इंदौर-भोपाल की मेट्रो में अब होगा सेलिब्रेशन, जान लें किराया
बर्थडे, प्रीवेडिंग शूट या किटी पार्टी... इंदौर-भोपाल की मेट्रो में अब होगा सेलिब्रेशन, जान लें किराया
मध्य प्रदेश
एमपी में अगले 24 घंटों में गरज, ओलावृष्टि और तेज हवाएं चलने की संभावना, IMD ने जारी की चेतावनी
एमपी में अगले 24 घंटों में गरज, ओलावृष्टि और तेज हवाएं चलने की संभावना, IMD ने जारी की चेतावनी
Advertisement

वीडियोज

Volkswagen Taigun 1.0 facelift 8 speed review, Game Changer? #volkswagen #taigun #autolive
Tamilnadu Election Result: Congress ने TVK को सशर्त दिया समर्थन | Vijay Thalapathy | AIADMK
Tamilnadu Election Result: आज राज्यपाल से मिलेंगे TVK Vijay Thalapathy | TVK | Breaking | AIADMK
Bengal Violence: सुबह होते ही बंगाल में फिर भड़की हिंसा! | West Bengal Result | Mamata | Suvendu
Bengal Violence: बंगाल में भारी बवाल! TMC दफ्तर में लगाई आग! | Mamata | West Bengal Result | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान वॉर के बीच हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ी टेंशन, ताइवान के पास मंडरा रहे चीनी युद्धपोत से हड़कंप
ईरान वॉर के बीच हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ी टेंशन, ताइवान के पास मंडरा रहे चीनी युद्धपोत से हड़कंप
जम्मू और कश्मीर
BJP का जिक्र कर CM उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, 'पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ी...'
BJP का जिक्र कर CM उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, 'पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ी...'
आईपीएल 2026
मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को कर दिया बाहर? RCB के खिलाफ मैच से पहले आया हैरान करने वाला अपडेट
MI ने हार्दिक पांड्या को कर दिया बाहर? RCB के खिलाफ मैच से पहले आया हैरान करने वाला अपडेट
इंडिया
'फॉर्च्युनर के लिए महिला की जान ले ली और आपने आरोपी पति को जमानत दे दी', दहेज मामले में HC के फैसले से SC नाराज, खूब सुनाया
'फॉर्च्युनर के लिए महिला की जान ले ली और आपने आरोपी पति को जमानत दे दी', दहेज मामले में HC के फैसले से SC नाराज
विश्व
Explained: जॉर्जिया मेलोनी की अश्लील डीपफेक फोटो वायरल! कहीं आपकी तस्वीरों से तो नहीं हो रही यह हरकत, कैसे फैल रहा 'फर्जी' कारोबार
जॉर्जिया मेलोनी की अश्लील डीपफेक फोटो वायरल! कहीं आपकी तस्वीरों से तो नहीं हो रही यह हरकत
विश्व
'8-9 साल और राष्ट्रपति रहूंगा...', क्या अमेरिकी संविधान को ताक पर रखकर फिर चुनाव लड़ेंगे ट्रंप, अगर नामुमकिन तो ऐसा बयान क्यों?
क्या अमेरिकी संविधान को ताक पर रखकर फिर चुनाव लड़ेंगे ट्रंप, अगर नामुमकिन तो ऐसा बयान क्यों?
टेलीविजन
दो बार किया कंसीव लेकिन हुआ मिसकैरेज, 21 सालों से मां बनने को तरस रही 'वो रहने वाली महलों' की 'रानी'
दो बार किया कंसीव लेकिन हुआ मिसकैरेज, 21 सालों से सूनी पड़ी है इस एक्ट्रेस की गोद
विश्व
बंगाल में BJP की बंपर जीत के बाद बांग्लादेश ने लगा ली भारत से बड़ी उम्मीद, खलीलुर रहमान बोले- 'मैं उनके मन की बात...'
बंगाल में BJP की बंपर जीत के बाद बांग्लादेश ने लगा ली भारत से बड़ी उम्मीद, खलीलुर रहमान बोले- 'मैं उनके मन की बात...'
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
ENT LIVE
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
ENT LIVE
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Embed widget