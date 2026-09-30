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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशSIR विवाद: MP के पूर्व CM कमलनाथ बोले, 'कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को...'

SIR विवाद: MP के पूर्व CM कमलनाथ बोले, 'कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को...'

SIR विवाद को लेकर बुधवार (30 सितंबर) को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई. इस बैठक में 20 विपक्षी राजनीतिक दल शामिल हुए. इस बीच मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ की प्रतिक्रिया सामने आई.

Written By : सनातन कुमार |  Updated at : 30 Sep 2026 03:27 PM (IST)
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मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस के सीनियर नेता कमलनाथ ने कहा कि वोट चोरी भारतीय लोकतंत्र के सामने एक अत्यंत गंभीर समस्या बन गई है. हमारे नेता श्री राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को गंभीरता से उठा रही है.  लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि निर्वाचन आयोग निर्वाचन प्रक्रिया को पारदर्शी और ईमानदार बनाने के लिए काम करने को तैयार नहीं है. निर्वाचन आयोग का रवैया लगातार सच्चाई को नकारने का रहा है.

अपने एक्स पोस्ट में उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी देश भर में चुनाव आयोग की मनमानी, मतदाताओं से उनका मताधिकार छीने जाने और लोकतंत्र तथा संविधान की हत्या के ख़िलाफ़ जनता को जागरूक कर रही है.

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यह सिर्फ एक पार्टी का मामला नहीं- कमलनाथ

पूर्व सीएम ने कहा, "मैं देश और प्रदेश की जनता से आग्रह करना चाहता हूं कि यह सिर्फ़ किसी एक पार्टी का मामला नहीं है, बल्कि देश में लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए सभी लोगों को इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए."

इंडिया गठबंधन की बैठक में क्या हुआ फैसला?

बता दें कि इंडिया गठबंधन की बैठक में ये फैसला हुआ है कि इसके घटक दल 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक जिले के डीएम ऑफिस पर प्रदर्शन करेंगे. वहीं 6 अक्टूबर को सभी विपक्षी दलों के सांसद चुनाव आयोग के कार्यालय तक मार्च करेंगे. कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर विपक्षी दलों के सांसद राष्ट्रपति से भी मुलाकात का समय मांगेंगे. 

इंडिया गठबंधन ने इस बात पर जोर दिया कि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर के जरिए चुनाव कराए जाएं। गठबंधन की बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्षने कहा कि सभी नेताओं ने मिलकर लड़ाई लड़ने की बात की है. उन्होंने निर्वाचन आयोग पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह निर्वाचन आयोग का ‘कठपुतली’ की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं. 

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About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार 10 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और मौजूदा वक्त में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं. अपने एक दशक के अनुभव में उन्हें टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 30 Sep 2026 03:14 PM (IST)
Tags :
Kamal Nath MP News
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