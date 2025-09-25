मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने गुरुवार (25 अगस्त) को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर विदेशी संस्कृति का प्रभाव हावी होने का आरोप लगाया. मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी बीच सड़क पर अपनी बहन को चूम लेते हैं जबकि भारतीय संस्कृति में लोग अपनी बहन के घर का एक लोटा पानी तक नहीं पीते.

कैलाश विजयवर्गीय ने शाजापुर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सेवा पखवाड़े के अंतर्गत पार्टी के विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित एक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए यह बात कही. उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर कहा, ‘‘आज के हमारे प्रतिपक्ष के नेता ऐसे हैं, जो अपनी जवान बहन को बीच सड़क पर चौराहे पर चुंबन कर लेते हैं. मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपमें से कोई ऐसा है, जो अपनी जवान बहन या बेटी को सार्वजनिक रूप से चुंबन कर लेते हैं.’’

'हम अपनी बहन के घर का एक लोटा पानी भी नहीं पीते'

मंत्री ने कहा, ‘‘यह विदेशी संस्कृति का प्रभाव है जबकि हम अपनी बहन के घर का एक लोटा पानी भी नहीं पीते हैं.’’ उन्होंने कहा कि भारत की अपनी एक संस्कृति है, देश हमारी इसी संस्कृति से चलेगा. उन्होंने कहा, ‘‘हमारे देश में दो विचारधाराएं चल रही हैं. एक विचारधारा देश को महफूज रखने के लिए है जबकि दूसरी विचारधारा देश की संस्कृति के खिलाफ है.’’

विजयवर्गीय ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन सादगी, त्याग तथा राष्ट्रनिष्ठा का अद्वितीय प्रतीक था. उन्होंने कहा, ‘‘सेवा, समर्पण और स्वदेश को सर्वोपरि मानने का जो संदेश उन्होंने दिया, वही भारत की आत्मा है और वही हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा.’’ साल 1916 में मथुरा में जन्मे पंडित दीन दयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के पदाधिकारी और जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे.

निर्माण कार्यों का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया

विजयवर्गीय ने यहां लगभग 274.10 लाख रुपयों की लागत वाली रोड और नाला निर्माण कार्यों का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया तथा विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया. उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार आमजन के लिए बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है. उन्होंने कहा, ‘‘हमारी डबल इंजन की सरकार में विकास का रथ सतत गति से आगे बढ़ रहा है. जनकल्याण और विकास के क्षेत्र में मध्यप्रदेश निरंतर नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है.’’

बीजेपी पिछले कुछ सालों से ‘डबल इंजन’ सरकार को चुनावी मुद्दे के रूप में इस्तेमाल करती रही है और इसके जरिए लोगों से विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जिताने की अपील करती है. उसका तर्क रहता है कि केंद्र एवं राज्य में एक ही पार्टी की सरकार रहती है तो तेजी से विकास होता है.