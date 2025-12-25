'ताजमहल पहले मंदिर था, शाहजहां ने बना दिया मकबरा', मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान से फिर हलचल

मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर अपने बयान से सियासी हलकों में हलचल मचा दी है. बुधवार (24 दिसंबर) को सागर जिले के बीना में स्वर्गीय राकेश सिरोठिया की स्मृति में क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया गया.

क्रिकेट टूर्नामेंट के शुभारंभ अवसर पर पहुंचे मंत्री विजयवर्गीय ने ताजमहल को लेकर विवादित टिप्पणी करते हुए कहा कि ताजमहल पहले मंदिर के रूप में बनाया जा रहा था. जिसे बाद में शाहजहां ने मुमताज का मकबरा बना दिया.

मंत्री विजयवर्गीय ने बिहारियों को लेकर की टिप्पणी

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मंच से कहा कि शाहजहां ने पहले मुमताज को बुरहानपुर में दफन किया था. लेकिन बाद में जहां मंदिर निर्माण हो रहा था, वहीं मुमताज के शव को दफनाकर ताजमहल का निर्माण कराया गया. इतना ही नहीं, मंत्री विजयवर्गीय यहीं नहीं रुके. उन्होंने बिहारियों को लेकर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि यूं तो बिहारी विनम्र नहीं होते, लेकिन हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नवीन नितिन विनम्र हैं. उन्होंने कहा कि बीना विधायक निर्मला सप्रे कांग्रेस से चुनाव लड़ी थीं, लेकिन अब वह हमारे साथ हैं.

समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते थे राकेश सिरोठिया- विजयवर्गीय

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने खिलाड़ियों से परिचय किया और खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने का संदेश दिया. स्वर्गीय राकेश सिरोठिया को याद करते हुए मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि वे हमेशा मुस्कुराते रहते थे और समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते थे. उन्होंने कहा कि उनकी स्मृति में आयोजित यह क्रिकेट टूर्नामेंट युवाओं को जोड़ने का सराहनीय प्रयास है.

कार्यक्रम में बीजेपी के ये नेता रहे मौजूद

कार्यक्रम में पूर्व जिला अध्यक्ष गौरव सिरोठिया, जिलाध्यक्ष श्याम तिवारी, विधायक शैलेन्द्र जैन, विधायक निर्मला सप्रे, पूर्व विधायक अरुणोदय चौबे, डॉ. विनोद पंथी सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, बीजेपी कार्यकर्ता, खिलाड़ी और खेल प्रेमी मौजूद रहे.

