केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महानआर्यमन सिंधिया की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई. सोमवार, 5 जनवरी को शिवपुरी जिले में महानआर्यमन सिंधिया के ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दिया, जिसकी वजह से उनके सीने में चोट आ गई और वे घायल हो गए. यह घटना तब हुई जब महानआर्यमन कार के सनरूफ से बाहर निकलकर लोगों का अभिवादन कर रहे थे.

जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी संजय ऋषीश्वर ने कहा, 'क्योंकि उन्हें दर्द महसूस हो रहा था, इसलिए उन्हें जांच के लिए शिवपुरी जिला अस्पताल ले जाया गया और 40 मिनट बाद छुट्टी दे दी गई.' ऋषीश्वर ने बताया कि महानआर्यमन को मांसपेशियों में चोट (मस्कुलर इंजरी) आई है, उन्हें दवाएं दी गईं और बेल्ट पहनने की सलाह दी गई है. सुबह उनका दूसरा स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा.

डॉक्टर्स ने किया ECG और एक्स-रे

अधिकारी ने बताया कि मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष महानआर्यमन को शुरुआत में घटना के बाद कोई परेशानी महसूस नहीं हुई, लेकिन बाद में सीने में दर्द होने पर उन्हें शिवपुरी जिला अस्पताल ले जाया गया. उन्होंने बताया कि अस्पताल में डॉक्टरों ने ईसीजी और एक्स-रे सहित आवश्यक परीक्षण किए और उन्हें लगभग 40 मिनट तक निगरानी में रखा. उनकी स्थिति स्थिर होने के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई.

युवा सम्मेलन में शामिल होने शिवपुरी आए थे महानआर्यमन सिंधिया

महानआर्यमन कोलारस विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक युवा सम्मेलन में शामिल होने आए थे. यात्रा के दौरान, वह कॉलेज मैदान में चल रहे एक क्रिकेट टूर्नामेंट को देखने गए थे. वह कार के सनरूफ से बाहर खड़े होकर समर्थकों का अभिवादन कर रहे थे, तभी यह घटना हुई.