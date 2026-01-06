हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महानआर्यमन सिंधिया को लगी चोट, कार की सनरूफ से बाहर निकलते वक्त हादसा

ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महानआर्यमन सिंधिया को लगी चोट, कार की सनरूफ से बाहर निकलते वक्त हादसा

Jyotiraditya Scindia Son: महानआर्यमन सिंधिया शिवपुरी में एक युवा सम्मेलन में भाग लेने गए थे. कार के सनरूफ से लोगों का अभिवादन करते समय अचानक ब्रेक लगने से उन्हें सीने में चोट आई.

By : पीटीआई- भाषा | Updated at : 06 Jan 2026 07:17 AM (IST)
Preferred Sources

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महानआर्यमन सिंधिया की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई. सोमवार, 5 जनवरी को शिवपुरी जिले में महानआर्यमन सिंधिया के ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दिया, जिसकी वजह से उनके सीने में चोट आ गई और वे घायल हो गए. यह घटना तब हुई जब महानआर्यमन कार के सनरूफ से बाहर निकलकर लोगों का अभिवादन कर रहे थे.

जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी संजय ऋषीश्वर ने कहा, 'क्योंकि उन्हें दर्द महसूस हो रहा था, इसलिए उन्हें जांच के लिए शिवपुरी जिला अस्पताल ले जाया गया और 40 मिनट बाद छुट्टी दे दी गई.' ऋषीश्वर ने बताया कि महानआर्यमन को मांसपेशियों में चोट (मस्कुलर इंजरी) आई है, उन्हें दवाएं दी गईं और बेल्ट पहनने की सलाह दी गई है. सुबह उनका दूसरा स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा.

डॉक्टर्स ने किया ECG और एक्स-रे

अधिकारी ने बताया कि मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष महानआर्यमन को शुरुआत में घटना के बाद कोई परेशानी महसूस नहीं हुई, लेकिन बाद में सीने में दर्द होने पर उन्हें शिवपुरी जिला अस्पताल ले जाया गया. उन्होंने बताया कि अस्पताल में डॉक्टरों ने ईसीजी और एक्स-रे सहित आवश्यक परीक्षण किए और उन्हें लगभग 40 मिनट तक निगरानी में रखा. उनकी स्थिति स्थिर होने के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई.

युवा सम्मेलन में शामिल होने शिवपुरी आए थे महानआर्यमन सिंधिया

महानआर्यमन कोलारस विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक युवा सम्मेलन में शामिल होने आए थे. यात्रा के दौरान, वह कॉलेज मैदान में चल रहे एक क्रिकेट टूर्नामेंट को देखने गए थे. वह कार के सनरूफ से बाहर खड़े होकर समर्थकों का अभिवादन कर रहे थे, तभी यह घटना हुई.

और पढ़ें
Published at : 06 Jan 2026 07:17 AM (IST)
Tags :
Jyotiraditya Scindia BJP MP News Mahanaaryaman Scindia Shivpuri News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कितने बच्चों के पिता हैं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी, इनमें कितने लड़के कितनी लड़कियां?
कितने बच्चों के पिता हैं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी? इनमें कितने लड़के कितनी लड़कियां?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में कोहरे और बर्फीली हवाओं का अटैक जारी, कड़ाके की सर्दी से कांपे लोग, IMD ने दी चेतावनी
यूपी में कोहरे और बर्फीली हवाओं का अटैक जारी, कड़ाके की सर्दी से कांपे लोग, IMD ने दी चेतावनी
इंडिया
India-Germany Relations: जर्मनी के चांसलर का भारत दौरा देगा गुडन्यूज, FTA पर बनेगी बात? जानें कैसे देश को होगा फायदा
जर्मनी के चांसलर का भारत दौरा देगा गुडन्यूज, FTA पर बनेगी बात? जानें कैसे देश को होगा फायदा
स्पोर्ट्स
कौन हैं शिखर धवन की होने वाली दुल्हन सोफी शाइन? दूसरी शादी को लेकर चर्चा में ‘गब्बर’
कौन हैं शिखर धवन की होने वाली दुल्हन सोफी शाइन? दूसरी शादी को लेकर चर्चा में ‘गब्बर’
Advertisement

वीडियोज

Tata Punch Facelift 2026 ! What to Expect? | Auto Live #tatapunch #tatapunch2026
घर से बाहर घसीटा, सड़क पर पीटा !
Renault Triber Drive Review | Auto Live
Updated Royal Enfield 350 Hunter Ride Review | Auto Live #royalenfield #royalenfieldhunter350
Jhansi में सर्राफा दुकानदारों का नया नियम, बिना चेहरा दिखाए नहीं मिलेंगे जेवर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कितने बच्चों के पिता हैं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी, इनमें कितने लड़के कितनी लड़कियां?
कितने बच्चों के पिता हैं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी? इनमें कितने लड़के कितनी लड़कियां?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में कोहरे और बर्फीली हवाओं का अटैक जारी, कड़ाके की सर्दी से कांपे लोग, IMD ने दी चेतावनी
यूपी में कोहरे और बर्फीली हवाओं का अटैक जारी, कड़ाके की सर्दी से कांपे लोग, IMD ने दी चेतावनी
इंडिया
India-Germany Relations: जर्मनी के चांसलर का भारत दौरा देगा गुडन्यूज, FTA पर बनेगी बात? जानें कैसे देश को होगा फायदा
जर्मनी के चांसलर का भारत दौरा देगा गुडन्यूज, FTA पर बनेगी बात? जानें कैसे देश को होगा फायदा
स्पोर्ट्स
कौन हैं शिखर धवन की होने वाली दुल्हन सोफी शाइन? दूसरी शादी को लेकर चर्चा में ‘गब्बर’
कौन हैं शिखर धवन की होने वाली दुल्हन सोफी शाइन? दूसरी शादी को लेकर चर्चा में ‘गब्बर’
बॉलीवुड
गोवा में मिस्ट्री गर्ल संग वेकेशन मना रहे कार्तिक आर्यन? तस्वीरों ने खोली पोल
गोवा में मिस्ट्री गर्ल संग वेकेशन मना रहे कार्तिक आर्यन? तस्वीरों ने खोली पोल
यूटिलिटी
तीन दिन बिल्कुल फ्री होगा ताजमहल का दीदार, डेट नोट कर बना लीजिए प्लान
तीन दिन बिल्कुल फ्री होगा ताजमहल का दीदार, डेट नोट कर बना लीजिए प्लान
ट्रेंडिंग
"अभी रील की जगह रेल बन जाती" हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक के सामने डांस कर रहे थे छपरी, ड्राइवर ने यूं सिखाया सबक
जनरल नॉलेज
Fish Sleep: समुद्र में तैरते हुए कैसे सोती है मछली? जानें उनके सोने का अनोखा तरीका
समुद्र में तैरते हुए कैसे सोती है मछली? जानें उनके सोने का अनोखा तरीका
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget