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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशघायलों से मिलने गए सिंधिया के लिए अस्पताल में बिछी ग्रीन कार्पेट! भड़के मंत्री

घायलों से मिलने गए सिंधिया के लिए अस्पताल में बिछी ग्रीन कार्पेट! भड़के मंत्री

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अस्पताल के गेट पर ग्रीन कार्पेट देखकर भड़क गए और अस्पताल प्रशासन को लताड़ लगाई थी. मीडिया के सवालों पर भी उन्होंने इसे शर्मनाक बताया.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 22 Oct 2026 11:58 AM (IST)
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मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में शीतला माता मंदिर के बाहर एक ट्रक द्वारा मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं को कुचले जाने की घटना सामने आई है. इस हादसे में 16  श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है, जबकि 41 से अधिक लोग घायल हैं. घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है, जिनसे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अस्पताल जाकर मुलाकात की थी.

उन्होंने घायलों का हालचाल लिया और कहा था कि उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि वो इस मामले की गहन जांच कराएं कि आखिर नो-एंट्री क्षेत्र होने के बावजूद ट्रक को कैसे अंदर प्रवेश की अनुमति मिली. वहीं, उनके अस्पताल दौरे के दौरान बिछाए गए ग्रीन कार्पेट को उन्होंने शर्मनाक बताया है. 

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ग्रीन कार्पेट पर भड़के सिंधिया

दरअसल, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के अस्पताल जाने से पहले अस्पताल प्रशासन ने न केवल साफ-सफाई कराई बल्कि उनके लिए वीआईपी व्यवस्था के तहत गेट पर ग्रीन कार्पेट तक बिछा दिया गया. इसे देखकर वो भड़क गए और अस्पताल प्रशासन को लताड़ भी लगाई थी. अब इसपर मीडिया का सवालों पर उन्होंने साफ कहा कि ये बिलकुल गलत है. उन्होंने कहा, "मैं ग्वालियर का हूं और ग्वालियर मेरा है. मेरे लिए कहां से ग्रीन कार्पेट, क्या बात है, तमाशा है ये?" 

जांच की अपील

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री सिंधिया ने कहा कि, "मैंने मुख्यमंत्री से भी आग्रह किया है कि वो इस मामले की गहन और सख्त जांच सुनिश्चित करें और उचित कार्रवाई करें. हालांकि कुछ लोग ब्रेक फेल होने या अन्य कारणों का अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन अभी हमारे पास पूरी जानकारी नहीं है. मुख्य सवाल तो यह है कि आधी रात को उस ट्रक को ग्वालियर शहर में आने की अनुमति कैसे मिली? यही असली मुद्दा है, और जो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा."

बता दें कि 18 अक्टूबर 2026 (रविवार) को ग्वालियर के सातऊ स्थित मां शीतला माता मंदिर के पास दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं को एक अनियंत्रित ट्रक ने कुचल दिया. इस हादसे से अफरा-तफरी मच गई. हादसे में 16 की मौत हो गई हौ जबकि घायलों को  जयारोग्य अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर  में भर्ती कराया गया था. उसी दिन सिंधिया ने घायलों से मुलाकात की थी. 

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. महिमा ने साल 2017 से अपने पत्रकारिता की शुरूआत की.  ABP से जुड़ने से पहले महिमा राजस्थान पत्रिका, Myth Media, TFI और न्यूजबाइट जैसे मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज, स्थानीय कवरेज, राष्ट्रीय खबरें,  अंतर्राष्ट्रीय, खेल, क्राइम, अर्थव्यवस्था, खेल, हेल्थ खबरों को कवर करने का अनुभव है.

पत्रकारिता के करियर के दौरान महिमा ने कई राष्ट्रीय और  अंतर्राष्ट्रीय  घटनाओं को कवर किया है जिनमें,  कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 ('ऑपरेशन लोटस'), लोकसभा चुनाव 2019,  बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021,  केरल विधानसभा चुनाव 2021, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021, लोकसभा चुनाव 2024, एंटीलिया केस, किसान आंदोलन 2024,  रूस यूक्रेन युद्ध 2022,  इजरायल हमास युद्ध 2023, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024, पाकिस्तान आम चुनाव 2024, ब्राजील और इजरायल का राजनयिक विवाद 2024, मालदीव भारत विवाद 2024 शामिल हैं.

खबरों के अलावा महिमा की खेलों में भी विशेष रूचि रही है. वो एथलेटिक्स में सक्रिय रूप से हिस्सा ले चुकी हैं. इसके अलावा इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट हॉकी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है. 

 महिमा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीएस्सी (ऑनर्स) बॉटनी में स्नातक किया है. इसके बाद मास कम्युनिकेशन में एमए की पढ़ाई पूरी की. 
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Published at : 22 Oct 2026 11:58 AM (IST)
Tags :
Gwalior News MADHYA PRADESH NEWS Jyotiraditya Scindia
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