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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशसाइकिल वाले जज साहेब! तेल बचाने के लिए पैडल मारते हुए हाई कोर्ट पहुंचे जस्टिस, सामने आई तस्वीर

साइकिल वाले जज साहेब! तेल बचाने के लिए पैडल मारते हुए हाई कोर्ट पहुंचे जस्टिस, सामने आई तस्वीर

MP High Court Judge on Cycle: जस्टिस डीडी बंसल ने कहा कि हाई कोर्ट जज होकर साइकिल से नहीं जा सकते, ऐसा सोचना गलत है. जहां तक संभव हो, सबको साइकिल चलाकर तेल की बचत करनी चाहिए.

By : अंबुज पांडेय | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 12 May 2026 12:25 PM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फ्यूल की खपत कम करने की अपील का बड़ा असर मध्य प्रदेश में देखने को मिला, जहां हाई कोर्ट के जस्टिस द्वारकाधीश बंसल (डीडी बंसल) साइकिल चलाकर कोर्ट पहुंचे. जस्टिस डीडी बंसल ने साइकिल चलाते हुए पेट्रोल और डीजल की बचत का संदेश दिया.

जबलपुर शहर की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर जस्टिस तीन किलोमीटर तक साइकिल चलाते नजर आए. डीडी बंसल ने सिविल लाइंस के पचपेढ़ी स्थित सरकारी आवास से एमपी हाई कोर्ट तक साइकिलिंग की है. 

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कोर्ट के कर्मचारी ने भी जस्टिस के साथ चलाई साइकिल

इस बीच प्रधानमंत्री की अपील का हवाला देते हुए जस्टिस डीडी बंसल ने भी आम नागरिकों से तेल की बचत करने का आग्रह किया. कोर्ट के कर्मचारी ने भी बैग, टिफिन और अन्य जरूरी सामान लेकर जस्टिस बंसल के साथ साइकिल चलाई.

डीडी बंसल ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा की प्रेरणा से साइकिल चलाने की बात कही है. उन्होंने का कि जहां तक संभव हो, सबको साइकिल चलाकर तेल की बचत करनी चाहिए. हाई कोर्ट जज होकर साइकिल से नहीं जा सकते ऐसा सोचना गलत है.

पीएम मोदी की क्या है अपील?

पीएम नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद से पूरे देश की जनता से अपील की है कि फ्यूल की बचत करें और संयम बरतें. उन्होंने लोगों से कहा है कि पेट्रोल और डीजल कम इस्तेमाल करें. जहां संभव हो, मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें. कारपूल को बढ़ावा दें. जरूरत हो तो इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग करें, ताकि देश की ऊर्जा खपत कम की जा सके और विदेशी मुद्रा पर पड़ रहा दबाव कम हो. 

मोदी सरकार ने यह भी साफ कहा है कि देश में पेट्रोल-डीजल की कोई कमी नहीं है, लेकिन वैश्विक तेल कीमतों और वेस्ट एशिया संकट के चलते ऊर्जा बचत एक समझदारी भरा कदम है.

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About the author अंबुज पांडेय

अंबुज पांडेय, 2012 से सक्रिय  पत्रकारिता में हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरस्पॉडेंट, भोपाल मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं. न्यूज़ पॉइंट, NNIS न्यूज़ एजेंसी, APN न्यूज़, ANI, और PTI में बतौर राजनैतिक संवाददाता काम किया . पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के साथ-साथ, जन सरोकारों से जुड़ी खबरें, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें और विषम परिस्थिति में प्राकृतिक आपदाएं कवर करने का अनुभव है.
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Published at : 12 May 2026 12:13 PM (IST)
Tags :
Narendra Modi MP News Jabalpur News
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