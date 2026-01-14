जुन्नारदेव मिठाई कांड: 3 मौतों के बाद मामले में नया मोड़, ससुराल पक्ष पर जहर देने का आरोप

छिंदवाड़ा के जुन्नारदेव में लावारिस मिठाई खाने से हुई मौतों के मामले ने अब बड़ा मोड़ ले लिया है. बुधवार (14 जनवरी) को नागपुर में उपचार के दौरान 24 वर्षीय खुशबू कथूरिया की मौत के बाद यह मामला संदिग्ध हत्या की ओर मुड़ गया है. इस घटना में अब तक खुशबू, उनके दादा सुंदरलाल और पीएचई चौकीदार दसरू यदुवंशी की जान जा चुकी है, जबकि परिवार की दो अन्य महिलाएं अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही हैं. घटना की शुरुआत 9 जनवरी को हुई थी. जब पीएचई ऑफिस के पास एक लावारिस बैग में 'पंजाबी पिन्नी' मिठाई मिली थी, जिसे परिवार ने प्रसाद समझकर खा लिया था.

मृतका की बहन ने लगाए गंभीर आरोप

इस मामले में मृतका खुशबू की बहन श्रद्धा कथूरिया ने बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए इसे साजिश बताया है. श्रद्धा ने कहा कि वह बैग दुकान के पास टंगा हुआ था, जिसमें मिठाई और सब्जियां थीं. पास में मंदिर होने के कारण हमने उसे प्रसाद समझ लिया.

श्रद्धा कथूरिया ने बताया कि मेरी बहन खुशबू ने लव मैरिज की थी, जिसके बाद उसके ससुराल वाले उसे बहुत प्रताड़ित करते थे. वह 2 महीने से हमारे पास ही रह रही थी और उनके यहां से जान से मारने की धमकी मिली थी. हमें पूरा शक है कि मिठाई में उन्हीं लोगों द्वारा कुछ मिलाया गया हो सकता है, क्योंकि ऐसी मिठाई हमने पहले कभी नहीं देखी थी और इसे परिवार के उन्हीं लोगों ने खाया जो बीमार हुए.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस की जांच अब इसी कथित 'साजिश' के इर्द-गिर्द घूम रही है, क्योंकि मिठाई के डिब्बे पर किसी दुकान का नाम नहीं है और वह स्थानीय बाजार की नहीं है. पुलिस उन सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है जिनसे यह पता चल सके कि वह बैग वहां किसने टांगा था. साथ ही पहली मौत के बाद पोस्टमार्टम न होना अब जांच का अहम पहलू बन गया है, जिसकी भरपाई के लिए अब फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं.

एडिशनल एसपी ने दी यह जानकारी

मामले की गंभीरता पर एडिशनल एसपी आशीष खरे ने अधिकृत बयान देते हुए कहा कि प्राथमिक जानकारी के मुताबिक अब तक इस मामले में तीन लोगों की मौत हो चुकी है. पहले दूषित मिठाई से मौत की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन अब पुलिस हर एंगल पर जांच कर रही है.

मिठाई के सैंपल फूड एंड ड्रग विभाग ने जांच के लिए भेजे हैं. पोस्टमार्टम और बिसरा रिपोर्ट आने के बाद ही घटना की असली वजह सामने आएगी. पुलिस द्वारा फूड पॉइजनिंग के अलावा यह भी जांच की जा रही है कि इसमें किसी व्यक्ति द्वारा कोई अन्य आपराधिक कृत्य तो नहीं किया गया है.