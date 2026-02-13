MP में रील के लिए 'रियल' मर्डर, पति ने नाचने से रोका, पत्नी ने यूट्यूब पर तरीका सीखकर ले ली जान

सोशल मीडिया का नशा और 'रील' की दीवानगी किस कदर रिश्तों पर भारी पड़ सकती है, इसका एक खौफनाक उदाहरण मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में देखने को मिला है. यहां थांदला क्षेत्र में एक नाबालिग पत्नी ने अपने 25 वर्षीय पति की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी, क्योंकि उसने उसे शादी में नाचने और इंस्टाग्राम रील बनाने से मना किया था.

रोंगटे खड़े कर देने वाली बात यह है कि हत्या से पहले आरोपी पत्नी ने यूट्यूब पर सर्च किया कि "गला कितनी देर दबाने से इंसान मर जाता है" और फिर उसी तरीके को अपनाकर पति को मौत की नींद सुला दिया.

शादी में डांस और रील पर हुआ था विवाद

पुलिस जांच में सामने आया कि घटना 28 जनवरी 2026 की रात की है. मृतक कैलाश (पिता रायचंद माल) अपनी नाबालिग पत्नी के साथ एक शादी समारोह में गया था. वहां पत्नी डीजे पर डांस कर रही थी और रील बना रही थी. कैलाश, जिसे अपनी पत्नी के चरित्र पर पहले से शक था, ने उसे सबके सामने नाचने और सोशल मीडिया पर वीडियो डालने से मना किया. इसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच तीखी नोकझोंक हुई और वे घर लौट आए.

यूट्यूब पर सीखा मारने का तरीका

घर लौटने के बाद पति सो गया, लेकिन पत्नी के सिर पर रील का नशा और गुस्से का भूत सवार था. उसने अपने मोबाइल पर यूट्यूब खोला और हत्या करने के तरीके सर्च किए. इसके बाद उसने घर में रखी पगड़ी (साफा) की रस्सी बनाई और गहरी नींद में सो रहे पति के गले में फंदा डालकर तब तक दबाए रखा, जब तक कि उसकी सांसें नहीं थम गईं.

24 घंटे में सुलझा 'ब्लाइंड मर्डर'

28 जनवरी की दोपहर 12 बजे पुलिस को सूचना मिली कि कैलाश का शव संदिग्ध हालत में घर में पड़ा है. मामला पूरी तरह से 'ब्लाइंड मर्डर' लग रहा था. हालांकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाने से मौत की पुष्टि होने के बाद पुलिस अधीक्षक ने साइबर सेल और थांदला पुलिस की टीमें गठित कीं. पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य और कड़ाई से पूछताछ के आधार पर महज 24 घंटे के भीतर इस हत्या की गुत्थी सुलझा ली.

पुलिस ने आरोपी नाबालिग पत्नी को अभिरक्षा में ले लिया है. यह घटना समाज के लिए एक गंभीर चेतावनी है कि कैसे सोशल मीडिया का 'वर्चुअल नशा' अब खूनी खेल में बदल रहा है.