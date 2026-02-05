जबलपुर SAF: 3 करोड़ रुपये के TA/DA घोटाले में LDC सत्यम शर्मा मास्टरमाइंड, 15 पर FIR

मध्यप्रदेश के जबलपुर में स्थित स्पेशल आर्म्ड फोर्स (SAF) की छठवीं बटालियन, रांझी में करीब ₹3 करोड़ के ट्रैवल अलाउंस (TA/DA) घोटाले का बड़ा खुलासा हुआ है. जांच में सामने आया है कि SAF में पदस्थ कुछ जवानों और कर्मचारियों ने फर्जी यात्रा बिलों के जरिए अपनी सैलरी से 200 गुना तक अधिक ट्रैवल भत्ता उठाया. इस मामले में एक ASI, कई आरक्षक और एक मृत कॉन्स्टेबल सहित कुल 15 लोगों के खिलाफ रांझी थाने में FIR दर्ज की गई है.

SAF में कराई गई आंतरिक ऑडिट के दौरान कुछ जवानों के खातों में असामान्य और असंतुलित भुगतान पाया गया. कई मामलों में यह राशि जवानों की कुल मासिक सैलरी से कई गुना अधिक थी. इसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर विस्तृत जांच कराई गई, जिसमें 2018-19 से चले आ रहे फर्जी TA बिल घोटाले का खुलासा हुआ.

LDC सत्यम शर्मा मास्टरमाइंड

जांच में SAF कार्यालय में पदस्थ LDC सत्यम शर्मा को इस पूरे घोटाले का मुख्य सूत्रधार बताया गया है. आरोप है कि सत्यम शर्मा ने फर्जी TA/DA बिल तैयार किए, उन्हें सिस्टम में एंट्री कर पास कराया और बदले में संबंधित जवानों से कमीशन लिया. FIR दर्ज होने के बाद से सत्यम शर्मा फरार है, जिसकी तलाश जारी है.

कॉन्स्टेबल के खाते में ₹55 लाख

जांच के दौरान सामने आया कि SAF आरक्षक अभिषेक झारिया के खाते में 582 ट्रैवल अलाउंस बिलों के जरिए लगभग ₹55 लाख की राशि जमा कराई गई, जबकि उसकी कुल वेतन और एरियर राशि करीब ₹26 लाख ही थी. बाद में, जांच और निलंबन की कार्रवाई के बीच अभिषेक झारिया ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली. इसके बावजूद उसका नाम FIR में शामिल किया गया है.

इन जवानों के खातों में मिले लाखों

बैंक खातों की जांच में कई अन्य SAF जवानों के खातों में भी बड़ी रकम का खुलासा हुआ है - राहुल साहू (₹33.19 लाख), नीतेश कुमार पटेल (₹30.51 लाख), नीतेश धुर्वे (₹28.70 लाख), देवेन्द्र कुमार (₹27.92 लाख), आस्तिक शुक्ला (₹24.88 लाख), देवेन्द्र सिंह (₹20.36 लाख), राकेश जोशी (₹17.23 लाख), गुलशन सिंह (₹14.98 लाख), जितेंद्र झारिया (₹13.99 लाख), सुनील विश्वकर्मा (₹12.79 लाख) और विशाल कुमार (₹11.65 लाख). इन सभी पर फर्जी TA बिलों के जरिए सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप है.

मृत कॉन्स्टेबल के नाम पर भुगतान

जांच में यह भी सामने आया कि एक ऐसे कॉन्स्टेबल के नाम पर ट्रैवल भत्ता निकाला गया, जिसकी मृत्यु पहले ही हो चुकी थी. पुलिस अब यह जांच कर रही है कि मृतक के खाते से निकाली गई राशि किसने और किस प्रक्रिया से हड़पी.

मामले में एक ASI की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है, जिस पर बिल सत्यापन और पास कराने में लापरवाही अथवा मिलीभगत का आरोप है. ASI समेत कुल 15 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है.

रिकवरी की तैयारी

जांच एजेंसियों ने 20 से अधिक बैंक खातों को खंगाला, कुछ खातों को फ्रीज किया है और गबन की गई राशि की रिकवरी व संपत्ति कुर्की की प्रक्रिया शुरू की जा रही है. SAF और जिला प्रशासन का कहना है कि यह मामला केवल विभागीय नहीं, बल्कि गंभीर आपराधिक कृत्य है. सरकारी धन के दुरुपयोग में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे उसका पद या रैंक कुछ भी हो.