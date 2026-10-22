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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशजबलपुर: दुर्गा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, हाईटेंशन तार की चपेट में आने से 3 की मौत

जबलपुर: दुर्गा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, हाईटेंशन तार की चपेट में आने से 3 की मौत

जबलपुर में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया, हाईटेंशन लाइन की चपेट में आकर तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा घायल हैं.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 22 Oct 2026 01:08 PM (IST)
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मध्य प्रदेश के जबलपुर में बुधवार को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया, जिसमें हाईटेंशन लाइन की चपेट में यात्रा का एक वाहन आ गया और तीन  लोगों की करंट लगने से मौत हो गयी. इस हादसे में 10 से ज्यादा लोग झुलस गए, जिन्हें जबलपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है.

हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गयी, पुलिस और स्थानीय लोगों ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया. मामले की जांच के आदेश  दे दिए हैं. घटना के बाद लोगों ने बिजली विभाग को लेकर नाराजगी भी जाहिर की है. इसके साथ ही संबंधित कर्मचारियों-अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है.

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क्या है पूरा घटनाक्रम ?

जानकारी के मुताबिक,दुर्गा माता की मूर्ति के विसर्जन में शामिल लोग प्रतिमा लेकर नीला तालाब की ओर जा रहे थे. इसी दौरान प्रतिमा/डीजे या वाहन का कोई हिस्सा ऊपर से गुजर रही बड़ी लाइन से टकरा गया और करंट पूरे जुलूस में फैल गया. करंट की चपेट में आए लोगों में चीख-पुकार मच गई. मृतकों की शिनाख्त विकास राजपूत और प्रिंस के रूप में हुई है. 

पुलिस ने शुरू की जांच 

घटना के बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. बिजली विभाग से जवाब तलब किया जा रहा है. जुलूस की सूचना पहले से होने के बाद भी शटडाउन क्यों नहीं लिया गया ? इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. इसके साथ ही विसर्जन के साथ चल रहे पुलिसकर्मियों की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. समय रहते उन्होंने लोगों को सचेत क्यों नहीं किया. अब तीन लोगों की मौत के बाद किन पर कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात होगी..

घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है, पुलिस-प्रशासन ने अपनी निगरानी में विसर्जन पूरा करवाया. अधिकारियों के मुताबिक मौके पर अब शांति है, परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है. जो भी दोषी होगा उस नियमानुसार कार्रवाई होगी. 

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 22 Oct 2026 01:08 PM (IST)
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MADHYA PRADESH NEWS
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