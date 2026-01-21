जबलपुर में कांग्रेस रैली के दौरान बवाल, पूर्व BJP विधायक के बेटे पर पिस्टल लहराने का लगा आरोप

मध्यप्रदेश के जबलपुर में मंगलवार (20 जनवरी) को उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब कांग्रेस की एक रैली के दौरान एक ऊंची इमारत की बालकनी से पिस्टल लहराने का मामला सामने आया. यह रैली शहर में बिगड़ती कानून व्यवस्था और बढ़ते अपराधों के विरोध में निकाली जा रही थी. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

कानून व्यवस्था के विरोध में निकली थी रैली

कांग्रेस कार्यकर्ता शहर में बढ़ते अपराध और पुलिस की कथित लापरवाही के खिलाफ एक विशाल रैली निकाल रहे थे. रैली जैसे ही बेलबाग इलाके से होकर गुजरी, माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया. बताया जा रहा है कि रैली पूर्व भाजपा विधायक अंचल सोनकर के निवास के पास से गुजर रही थी, तभी वहां से विवाद शुरू हुआ.

बालकनी से पिस्टल लहराने का आरोप

वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि एक युवक इमारत की बालकनी से हाथ में पिस्टल लेकर नीचे खड़े प्रदर्शनकारियों की ओर लहरा रहा है. सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि यह युवक पूर्व विधायक अंचल सोनकर का बेटा राजा सोनकर है. इसी दौरान वहां मौजूद एक महिला द्वारा प्रदर्शनकारियों को चप्पल दिखाने का वीडियो भी सामने आया है, जिससे आक्रोश और बढ़ गया.

घटना का वीडियो सामने आते ही कांग्रेस नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उनका कहना है कि यह पूरी घटना रैली को डराने और उकसाने की नीयत से की गई. कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाया कि जब खुलेआम पिस्टल लहराई जा रही थी, तब पुलिस कहां थी. पार्टी ने आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की है.

पुलिस ने लिया संज्ञान

मामले की गंभीरता को देखते हुए जबलपुर पुलिस ने संज्ञान लिया है. जबलपुर के एएसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि वीडियो की सत्यता की जांच की जा रही है. साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि जो हथियार दिखाई दे रहा है, वह लाइसेंसी है या नहीं. जांच पूरी होने के बाद कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी.

कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने कहा कि यह घटना कानून व्यवस्था की पोल खोलती है. उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता से जुड़े लोगों को कानून का डर नहीं रह गया है और आम जनता को डराने की कोशिश की जा रही है. फिलहाल पुलिस जांच जारी है.