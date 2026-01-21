हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशजबलपुर में कांग्रेस रैली के दौरान बवाल, पूर्व BJP विधायक के बेटे पर पिस्टल लहराने का लगा आरोप

जबलपुर में कांग्रेस रैली के दौरान बवाल, पूर्व BJP विधायक के बेटे पर पिस्टल लहराने का लगा आरोप

Madhya Pradesh News: जबलपुर में कानून व्यवस्था के विरोध में निकली कांग्रेस रैली के दौरान हड़कंप मच गया. एक इमारत की बालकनी से युवक द्वारा पिस्टल लहराने का आरोप लगा है. पुलिस जांच में जुटी है.

By : अमरजीत खरे, जबलपुर | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 21 Jan 2026 07:26 AM (IST)
Preferred Sources

मध्यप्रदेश के जबलपुर में मंगलवार (20 जनवरी) को उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब कांग्रेस की एक रैली के दौरान एक ऊंची इमारत की बालकनी से पिस्टल लहराने का मामला सामने आया. यह रैली शहर में बिगड़ती कानून व्यवस्था और बढ़ते अपराधों के विरोध में निकाली जा रही थी. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

कानून व्यवस्था के विरोध में निकली थी रैली

कांग्रेस कार्यकर्ता शहर में बढ़ते अपराध और पुलिस की कथित लापरवाही के खिलाफ एक विशाल रैली निकाल रहे थे. रैली जैसे ही बेलबाग इलाके से होकर गुजरी, माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया. बताया जा रहा है कि रैली पूर्व भाजपा विधायक अंचल सोनकर के निवास के पास से गुजर रही थी, तभी वहां से विवाद शुरू हुआ.

बालकनी से पिस्टल लहराने का आरोप

वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि एक युवक इमारत की बालकनी से हाथ में पिस्टल लेकर नीचे खड़े प्रदर्शनकारियों की ओर लहरा रहा है. सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि यह युवक पूर्व विधायक अंचल सोनकर का बेटा राजा सोनकर है. इसी दौरान वहां मौजूद एक महिला द्वारा प्रदर्शनकारियों को चप्पल दिखाने का वीडियो भी सामने आया है, जिससे आक्रोश और बढ़ गया.

घटना का वीडियो सामने आते ही कांग्रेस नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उनका कहना है कि यह पूरी घटना रैली को डराने और उकसाने की नीयत से की गई. कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाया कि जब खुलेआम पिस्टल लहराई जा रही थी, तब पुलिस कहां थी. पार्टी ने आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की है.

">

पुलिस ने लिया संज्ञान

मामले की गंभीरता को देखते हुए जबलपुर पुलिस ने संज्ञान लिया है. जबलपुर के एएसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि वीडियो की सत्यता की जांच की जा रही है. साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि जो हथियार दिखाई दे रहा है, वह लाइसेंसी है या नहीं. जांच पूरी होने के बाद कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी.

कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने कहा कि यह घटना कानून व्यवस्था की पोल खोलती है. उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता से जुड़े लोगों को कानून का डर नहीं रह गया है और आम जनता को डराने की कोशिश की जा रही है. फिलहाल पुलिस जांच जारी है.

और पढ़ें
Published at : 21 Jan 2026 07:26 AM (IST)
Tags :
BJP Jabalpur News CONGRESS MADHYA PRADESH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Weather Forecast: छाए रहेंगे बादल, मौसम लेगा यूटर्न, दिल्ली, यूपी बिहार को लेकर IMD की नई चेतावनी
छाए रहेंगे बादल, मौसम लेगा यूटर्न, दिल्ली, यूपी बिहार को लेकर IMD की नई चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में कल से बारिश का दौर, आज साफ रहेगा आसमान, ठंड का असर हुआ कम
यूपी में कल से बारिश का दौर, आज साफ रहेगा आसमान, ठंड का असर हुआ कम
विश्व
MBZ ने पीएम मोदी से अकेले में क्या बात की? UAE प्रेजीडेंट के भारत दौरे से तिलमिलाए PAK एक्सपर्ट, बोले- गारंटी है, दोनों मुल्क पाकिस्तान को...
UAE प्रेजीडेंट के भारत दौरे से तिलमिलाए PAK एक्सपर्ट, बोले- गारंटी है, दोनों मुल्क पाकिस्तान को...
क्रिकेट
Fact Check: क्या कीरोन पोलार्ड का बेटा खेल रहा है अंडर-19 वर्ल्ड कप? सच्चाई जानिए
Fact Check: क्या कीरोन पोलार्ड का बेटा खेल रहा है अंडर-19 वर्ल्ड कप? सच्चाई जानिए
Advertisement

वीडियोज

Sansani:Crime News : पटना में एक और छात्रा की 'डेथ मिस्ट्री' ! | Crime News
दहेज मांगा तो चौराहे पर लगेगी फोटो! गांव वालों ने लालची दूल्हों को ऐसे सिखाया सबक
'शंकराचार्य' के स्नान पर राजनीति के पीछे का असली खेल क्या?
Bharat Ki Baat: Akhilesh-Rahul की जोड़ी का नया दांव, 27 में यूपी और 29 में दिल्ली फतह की तैयारी! | UP
Sandeep Chaudhary: SIR अभियान या टारगेटेड स्ट्राइक? वरिष्ठ पत्रकार का सटीक विश्लेषण |SIR Controversy
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Forecast: छाए रहेंगे बादल, मौसम लेगा यूटर्न, दिल्ली, यूपी बिहार को लेकर IMD की नई चेतावनी
छाए रहेंगे बादल, मौसम लेगा यूटर्न, दिल्ली, यूपी बिहार को लेकर IMD की नई चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में कल से बारिश का दौर, आज साफ रहेगा आसमान, ठंड का असर हुआ कम
यूपी में कल से बारिश का दौर, आज साफ रहेगा आसमान, ठंड का असर हुआ कम
विश्व
MBZ ने पीएम मोदी से अकेले में क्या बात की? UAE प्रेजीडेंट के भारत दौरे से तिलमिलाए PAK एक्सपर्ट, बोले- गारंटी है, दोनों मुल्क पाकिस्तान को...
UAE प्रेजीडेंट के भारत दौरे से तिलमिलाए PAK एक्सपर्ट, बोले- गारंटी है, दोनों मुल्क पाकिस्तान को...
क्रिकेट
Fact Check: क्या कीरोन पोलार्ड का बेटा खेल रहा है अंडर-19 वर्ल्ड कप? सच्चाई जानिए
Fact Check: क्या कीरोन पोलार्ड का बेटा खेल रहा है अंडर-19 वर्ल्ड कप? सच्चाई जानिए
बॉलीवुड
राजश्री पान मसाला केस: सलमान खान नहीं हुए कोटा कंज्यूमर कोर्ट में पेश, 5 फरवरी को अगली सुनवाई
राजश्री पान मसाला केस: सलमान खान नहीं हुए कोटा कंज्यूमर कोर्ट में पेश, 5 फरवरी को अगली सुनवाई
लाइफस्टाइल
Republic Day 2026: 77वें गणतंत्र दिवस पर बच्चों को देना है भाषण, बेहद काम आएंगे ये आसान और जरूरी टिप्स
77वें गणतंत्र दिवस पर बच्चों को देना है भाषण, बेहद काम आएंगे ये आसान और जरूरी टिप्स
ट्रेंडिंग
"लेकिन हमारे बॉस तो आप ही हैं" PM मोदी ने नितिन नबीन को बोला अपना बॉस तो सोशल मीडिया पर आए मजेदार रिएक्शन
जनरल नॉलेज
क्या पुलिस की तरह आर्मी का भी होता है फुल फॉर्म? जान लीजिए जवाब
क्या पुलिस की तरह आर्मी का भी होता है फुल फॉर्म? जान लीजिए जवाब
ENT LIVE
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
ENT LIVE
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Embed widget