मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के बरगी क्षेत्र में प्रशासन की अतिक्रमण हटाओ मुहिम गुरुवार को मातम में बदल गई. प्रशासन के बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान दहशत और सदमे से एक कपड़ा व्यापारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई, जबकि पास के ही एक अन्य दुकानदार को भी दिल का दौरा पड़ा है, जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है. इस घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने पूरी रात मृतक का शव रखकर थाने का घेराव किया और दोषी अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की.

घटना गुरुवार (12 फरवरी) की है, जब जिला प्रशासन के निर्देश पर तहसीलदार, सरपंच और सचिव पुलिस बल और जेसीबी मशीनों के साथ बरगी के निगरी इलाके में अतिक्रमण हटाने पहुंचे. टीम ने कपड़ा व्यापारी मंटू अग्रवाल और उनके भाई मनोज अग्रवाल को दुकान खाली करने के लिए महज 5 मिनट का अल्टीमेटम दिया.

परिजनों का आरोप है कि दोनों भाई अधिकारियों के सामने हाथ जोड़कर कुछ घंटों की मोहलत मांगते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन प्रशासन का दिल नहीं पसीजा. इसी घबराहट और तनाव में मंटू अग्रवाल वहीं गिर पड़े. उन्हें आनन-फानन में अपोलो अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

पड़ोसी दुकानदार भी सदमे में, मेडिकल में भर्ती

प्रशासन का कहर सिर्फ मंटू पर ही नहीं टूटा. कार्रवाई के दौरान पास में ही मौजूद एक अन्य दुकानदार रजनीश की दुकान पर भी बुलडोजर चलाया गया. अपनी आंखों के सामने दुकान टूटती देख और माहौल की दहशत से रजनीश को भी दिल का दौरा पड़ गया. उनकी हालत बिगड़ते देख उन्हें तुरंत नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है.

शव रखकर थाने पर प्रदर्शन, कार्रवाई रुकी

व्यापारी की मौत की खबर फैलते ही इलाके में तनाव फैल गया. गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने शव को बरगी थाने के सामने रखकर चक्काजाम कर दिया. वे तहसीलदार, सरपंच और सचिव पर मानसिक प्रताड़ना और हत्या का मामला दर्ज करने की मांग पर अड़े रहे. सीएसपी अंजुल अयंक मिश्रा ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और लोगों को शांत कराया. फिलहाल प्रशासन ने अतिक्रमण की कार्रवाई रोक दी है और मामले की जांच का आश्वासन दिया है.