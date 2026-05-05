जबलपुर क्रूज हादसा: नाव तोड़ दी, अब सच कैसे निकलेगा? जिंदा बचे एक शख्स ने उठाए सवाल

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशJabalpur Boat Accident: नाव तोड़ दी, अब सच कैसे निकलेगा? जिंदा बचे एक शख्स ने उठाए सवाल

Jabalpur Boat Accident: नाव तोड़ दी, अब सच कैसे निकलेगा? जिंदा बचे एक शख्स ने उठाए सवाल

Jabalpur Boat Accident News: बरगी बांध नाव हादसे में बचे एक व्यक्ति ने नाव को तोड़े जाने पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इससे उसकी संरचना और सुरक्षा की सही जांच प्रभावित हो सकती है.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 05 May 2026 08:17 AM (IST)
Preferred Sources

मध्यप्रदेश के जबलपुर जिले में हुए बरगी बांध नाव हादसे को लेकर अब नए सवाल खड़े हो गए हैं. हादसे में बचने वाले एक व्यक्ति ने नाव को तोड़े जाने पर आपत्ति जताई है और कहा है कि इससे जांच प्रभावित हो सकती है.

हादसे में अपने परिवार के 9 सदस्यों के साथ बचने वाले अधिवक्ता रोशन आनंद कोरी ने कहा कि जब नाव को पानी से बाहर निकाला गया था, तब वह काफी हद तक सही हालत में थी.

उनके मुताबिक, नाव की बॉडी और इंजन की पूरी जांच की जानी चाहिए थी, ताकि हादसे की असली वजह सामने आ सके. उन्होंने आरोप लगाया कि नाव को काट देने से उसकी मजबूती और बनावट की सही जांच अब संभव नहीं रह गई है.

'ममता बनर्जी ने निर्ममता की कीमत...', बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत पर बोले CM मोहन यादव

बरगी सिटी के पुलिस अधीक्षक अंजुल अयंक मिश्रा ने बताया कि SDRF और NDRF की टीमों ने यह सुनिश्चित करने के लिए नाव को काटा था कि उसके अंदर कोई व्यक्ति फंसा न रह जाए. उन्होंने यह भी बताया कि तकनीकी टीम ने जांच के लिए नाव का इंजन अपने कब्जे में ले लिया है.

13 लोगों की गई थी जान

यह दर्दनाक हादसा 30 अप्रैल को बरगी बांध में हुआ था, जब राज्य पर्यटन विभाग की नाव अचानक पलट गई थी. इस हादसे में महिलाओं और बच्चों समेत 13 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 28 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया था.

नाव की उम्र और सुरक्षा पर भी सवाल

रोशन कोरी ने बताया कि यह नाव साल 2006 मॉडल की थी और करीब 20 साल पुरानी हो चुकी थी. उन्होंने कहा कि इतनी पुरानी नाव के मटेरियल और सुरक्षा इंतजामों की जांच बेहद जरूरी थी. सिर्फ इंजन निकालकर जांच करना काफी नहीं है.

सायोनी घोष के इस फैसले की वजह से बंगाल में हारी TMC? पूर्व सीएम ने कर दिया बड़ा दावा

सरकार ने दिए जांच के आदेश

घटना के बाद राज्य सरकार ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं. साथ ही नाव चलाने वाले चालक दल के तीन सदस्यों को बर्खास्त कर दिया गया है. इसके अलावा, इस तरह की नौकाओं के संचालन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है.

और पढ़ें
Published at : 05 May 2026 08:17 AM (IST)
Tags :
Jabalpur News MADHYA PRADESH NEWS Jabalpur Boat Accident
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मध्य प्रदेश
Jabalpur Boat Accident: नाव तोड़ दी, अब सच कैसे निकलेगा? जिंदा बचे एक शख्स ने उठाए सवाल
जबलपुर क्रूज हादसा: नाव तोड़ दी, अब सच कैसे निकलेगा? जिंदा बचे एक शख्स ने उठाए सवाल
मध्य प्रदेश
सांसद रवि किशन को भोपाल में मिला बड़ा सम्मान, LNCT यूनिवर्सिटी ने दी मानद डॉक्टरेट की उपाधि
सांसद रवि किशन को भोपाल में मिला बड़ा सम्मान, LNCT यूनिवर्सिटी ने दी मानद डॉक्टरेट की उपाधि
मध्य प्रदेश
'ममता बनर्जी ने निर्ममता की कीमत...', बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत पर बोले CM मोहन यादव
'ममता बनर्जी ने निर्ममता की कीमत...', बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत पर बोले CM मोहन यादव
मध्य प्रदेश
सायोनी घोष के इस फैसले की वजह से बंगाल में हारी TMC? पूर्व सीएम ने कर दिया बड़ा दावा
सायोनी घोष के इस फैसले की वजह से बंगाल में हारी TMC? पूर्व सीएम ने कर दिया बड़ा दावा
Advertisement

वीडियोज

West Bengal Result: क्या है 'झालमुड़ी' और कैसे इसने किया सियासी उलटफेर? | Pradeep Bhandari
Sansani: होर्मुज़ में ईरानी मिसाइल का कहर | Crime News | Murder Case | ABP News
West Bengal Result: बंगाल में बंज गया मोदी का डंका, चली गईं दीदी | TMC BJP | Suvendu | Mamata
West Bengal Result: बीजेपी की आंधी में ममता गायब! | TMC BJP | Suvendu | Mamata Banerjee
West Bengal Result: PM Modi का BJP दफ्तर से भव्य विजय संबोधन!, 'आज का दिन ऐतिहासिक है' | TMC Vs BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'धरती के नक्शे से नामोनिशान मिटा दूंगा', होर्मुज में अमेरिकी जहाज पर हमले के बाद ट्रंप की ईरान को चेतावनी, 7वें आसमान पर पहुंचा गुस्सा
'धरती के नक्शे से नामोनिशान मिटा दूंगा', होर्मुज में अमेरिकी जहाज पर हमले के बाद ट्रंप की ईरान को चेतावनी, 7वें आसमान पर पहुंचा गुस्सा
बिहार
मई की बारिश बिहार के लिए बनी जानलेवा, एक दिन में 12 लोगों की मौत! CM सम्राट ने किया मुआवजे का ऐलान
मई की बारिश बिहार के लिए बनी जानलेवा, एक दिन में 12 लोगों की मौत! CM सम्राट ने किया मुआवजे का ऐलान
बिजनेस
क्या LPG के बाद अब पेट्रोल-डीजल की बारी? कीमत बढ़ाने की चल रही प्लानिंग! जानें आज का ताजा फ्यूल रेट
क्या LPG के बाद अब पेट्रोल-डीजल की बारी? कीमत बढ़ाने की चल रही प्लानिंग! जानें आज का ताजा फ्यूल रेट
बॉलीवुड
Met Gala 2026: मनीष मल्होत्रा के आउटफिट करण जौहर ने मेट गाला में लूटी महफिल, 'किंग' बन रेड कार्पेट पर छाए फिल्म मेकर
मनीष मल्होत्रा के आउटफिट करण जौहर ने मेट गाला में लूटी महफिल, 'किंग' बन छाए फिल्ममेकर
क्रिकेट
IPL में पहला विकेट लेने के बाद रघु शर्मा ने निकाली पर्ची, 'जय श्री राम' के साथ क्या था इमोशनल मैसेज?
IPL में पहला विकेट लेने के बाद रघु शर्मा ने निकाली पर्ची, 'जय श्री राम' के साथ क्या था इमोशनल मैसेज?
दिल्ली NCR
Delhi Weather: दिल्ली में आज बारिश देगी राहत, लेकिन उमस करेगी बेहाल, जल्द लौटेगी हीटवेव की आहट!
दिल्ली में आज बारिश देगी राहत, लेकिन उमस करेगी बेहाल, जल्द लौटेगी हीटवेव की आहट!
टेक्नोलॉजी
फोन खरीदने में कर रहे हैं सबसे बड़ी गलती! सही समय जान ली तो हजारों रुपये बचना पक्के
फोन खरीदने में कर रहे हैं सबसे बड़ी गलती! सही समय जान ली तो हजारों रुपये बचना पक्के
ट्रेंडिंग
लड़की के ठुमके देख ताऊ में आ गई जवानी, व्हीलचेयर से खड़े होकर करने लगे कथक; वीडियो वायरल
लड़की के ठुमके देख ताऊ में आ गई जवानी, व्हीलचेयर से खड़े होकर करने लगे कथक; वीडियो वायरल
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
ENT LIVE
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
ENT LIVE
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
ENT LIVE
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Embed widget