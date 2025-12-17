5.20 करोड़ में बिका ट्रक ड्राइवर का बेटा, छिंदवाड़ा के मंगेश यादव को RCB ने खरीदा

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के लिए आरसीबी ने छिंदवाड़ा के बोरगांव निवासी 22 साल के मंगेश यादव को मिनी ऑक्शन में 5 करोड़ 20 लाख रूपये में खरीदा. मंगेश यादव को मिली इस सफलता के बाद छिंदवाड़ा पांढुरना में उत्साह का माहौल है. क्रिकेट प्रेमी और उनके शुभचिंतक मंगेश के घर पहुंचकर कर आतिशबाजी चलाकर और मिठाई बांटकर खुशियां मना रहे है. इस बीच मंगेश के माता-पिता और छोटी बहन पायल की खुशी का ठिकाना नहीं है.

ट्रक ड्राइवर हैं मंगेश यादव के पिता

मंगेश यादव के पिता रामअवध यादव पेशे से ट्रक ड्राइवर है. पिता बताते है कि पूरा बोरगांव इतना खुश है, तो मां बाप को इससे ज्यादा क्या चाहिए़. मंगेश अपने ढंग से परिश्रम करता रहा. उसने क्रिकेटर बनने की ठान ली थी.

उनके पिता ने बताया कि हम लोग ही पीछे हट रहे थे, लेकिन वह तो लगातार अपनी मेहनत करता रहा. उन्होंने बताया कि हमारे पीछे हटने की अपनी मजबूरी थी, कि हमारे पास इतने पैसे और बैंक बैलेंस नहीं था.

मंगेश यादव के पिता ने दी यह जानकारी

मंगेश यादव के पिता बताते हैं कि हमारे सामने पैसे की मजबूरी थी और जो मजबूरी थी उसे बोलने में कैसी दिक्कत है. इसके बावजूद फिर भी वह चलते गया. उन्होंने बताया कि ऐसे में घर की जिम्मेदारी भी थी. जैसे तैसे सब चलता गया. पिता ने कहा कि बीच में मैं पैसे से टूट गया, लेकिन हमें त्रिमूर्ति मिल गए. उन्होंने ऐसा सपोर्ट किया जिससे उसको उसका मुकाम मिल गया. मै उनका आभारी हूं और आगे भी रहूंगा.

बता दें कि ऑक्शन के दौरान उनका बेस प्राइस महज 30 लाख रुपए था. आईपीएल टीम आरसीबी ने उन्हें 17 गुना ज्यादा कीमत पर 5 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीद लिया. उनके खरीदे जाने के बाद परिवार में खुशी का ठिकाना नहीं रहा. चारों ओर उनकी कामयाबी पर जश्न का माहौल है. गांव में उनके चाहने वालों की ओर से जमकर आतिशबाजी कर जश्न मनाया जा रहा है.