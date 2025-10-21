हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशइंदौर: रील बनाने के लिए खतरे में डाली जिंदगी! युवती का बाइक स्टंट वीडियो वायरल

इंदौर: रील बनाने के लिए खतरे में डाली जिंदगी! युवती का बाइक स्टंट वीडियो वायरल

Indore News: इंदौर में एक युवती का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह बिना हेलमेट के, हाथों से बाइक छोड़कर स्टंट कर रही है. यह वीडियो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है और दूसरों के लिए भी खतरा है.

By : फिरोज खान, इंदौर | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 21 Oct 2025 08:42 PM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया पर यू तो कई वीडियो वायरल होते है लेकिन इंदौर में एक युवती का वीडियो वायरल हो रहा है जो कि न सिर्फ खुद के लिए जान का खतरा साबित हो सकता है वहीं दूसरों की जान भी खतरे में डालती नजर आती हुई नजर आ रही है, यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल होता नजर आ रहा है. जिसके बाद इंदौर पुलिस की सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल हरकत में आई और वीडियो की जांच शुरू कर दी है.

बता दे कि इंदौर से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक युवती सिर्फ सोशल मीडिया पर रील बनाने के जुनून में अपनी जान को खतरे में डालती नजर आ रही है. वीडियो में युवती हाथ छोड़कर बाइक चलाती दिखाई दे रही है. वह न सिर्फ ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ा रही है, बल्कि अपनी और दूसरों की सुरक्षा को भी खतरे में डाल रही है.

'पहचान कर की जाएगी वैधानिक कार्रवाई'

एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक युवती बाइक पर स्टंट कर रही है, बिना हेलमेट ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन भी दिखाई दे रहा है हमारे द्वारा देखा जा रहा है कि यह वीडियो कहा का है और किसने इसे अपनी प्रोफाइल पर अपलोड किया है पहचान कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

युवती को भारी पड़ सकता है नियम तोड़ना

फिलहाल पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह वीडियो कब और किस इलाके में शूट किया गया था. इंदौर पुलिस ने इस पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई के संकेत दिए हैं. वही अब रील के जुनून में नियम तोड़ना अब युवती को भारी पड़ सकता है.

पुलिस के मुताबिक, ये ट्रैफिक नियमों का खुला उल्लंघन है. प्रारंभिक जांच में पुष्टि हुई है कि युवती ने केवल हेलमेट नहीं पहना है, बल्कि खतरनाक तरीके से स्टंट भी किया.

साइबर सेल कर रही है जांच

अभी साइबर सेल की टीम वीडियो के स्थान, समय और उसमें नजर आ रही लड़की की पहचान की तलाश कर रही है. पुलिस वाले कहते हैं कि लड़की की पहचान होकर उसे पकड़ने पर पहले उसे समझाया जाएगा. साथ ही, ट्रैफिक नियम तोड़ने पर उसके खिलाफ कानून के मुताबिक जुर्माना लगाया जाएगा.

Published at : 21 Oct 2025 08:42 PM (IST)
Indore News MP News
