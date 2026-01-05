इंदौर में दूषित पानी से मौत के बाद दहशत, बच्चों को शहर के बाहर भेजने पर मजबूर लोग

इंदौर में दूषित पानी से हो रही मौतों के बाद हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं. भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी से फैल रही बीमारियों के डर के चलते रहवासी अपने बच्चों को इंदौर से बाहर रिश्तेदारों के यहां भेजने को मजबूर हैं.

दरअसल इंदौर के भागीरथपुरा में जिस तरह से दूषित पानी से 16 मौतें हो चुकी हैं और कई लोग अभी भी गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती हैं. जिला प्रशासन द्वारा युद्ध स्तर पर दवाइयां और शुद्ध पानी का वितरण किया जा रहा है, ताकि दूषित पानी के कारण फैले संक्रमण पर काबू पाया जा सके.

स्थानीय लोगों में अभी भी डर का माहौल

भागीरथपुरा के रहवासियों में अभी भी डर का माहौल है. इसके चलते रहवासी अपने बच्चों को शहर के बाहर अपने रिश्तेदारों के यहां भेजने के लिए मजबूर हो रहे हैं. भागीरथपुरा की रहने वाली रुक्मणि बाई का कहना है कि हमारे घर के बच्चों को उनके मामा के यहां पहुंचा दिए.

उन्होंने कहा कि जब पानी साफ और स्वच्छ आने लगेगा, तब उन्हें बुला लेंगे ताकि वे स्वस्थ रह सकें. हम परेशान हैं ताकि बच्चे परेशान न हों. उन्होंने बताया कि पास में रहने वाले भी घर छोड़ कर चले गए थे. अब पानी साफ आने लगा है तो वे लौट आए हैं.

क्या बोले स्थानीय परिजन?

इलाके की पूरन चौधरी का कहना है कि सावधानी बरत रहे हैं, पानी उबालकर पी रहे हैं. उन्होंने बताया कि पानी से समस्या बढ़ती देख घर के बच्चों को नाना-नानी के यहां पहुंचा दिया था. बच्चे की इम्युनिटी कमजोर थी, इसलिए उसे मंदसौर भेज दिया था.

स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में लंबे समय से गंदे पानी की सप्लाई हो रही है, जिससे गंभीर बीमारियां फैल रही हैं. रहवासियों का आरोप है कि दूषित पानी के कारण अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन की और से ठोस कार्रवाई नहीं की गई.

बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए भेजा बाहर

बच्चों की सुरक्षा को लेकर डरे हुए परिवारों ने उन्हें सुरक्षित रखने के लिए शहर से बाहर भेज दिया है. रहवासियों ने प्रशासन से तत्काल शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है. फिलहाल इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है और लोग भय के साये में जीने को मजबूर हैं.